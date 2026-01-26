Põrandapesumasin BD 30/4 C Bp Pack
Lai kasutusvaldkond, eriti kompaktne kuju, kaalub vaid 20 kg: akutoitel põrandapesumasin BD 30/4 C Bp Pack kuni 300 m2 pindade kiireks puhastamiseks.
Meie eriti kompaktne põrandapesumasin BD 30/4 C Bp Pack annab hämmastavad puhastustulemused väiksematel, kuni 300 m2 suurustel pindadel. Lisaks töötab seade akutoitel, mistõttu ei ole ohtu komistada tüütute juhtmete otsa. Olgu puhastatavaks pinnaks looduslik või kunstlik kivi, epoksüvaik, linoleum või PVC — käsipuhastusest oluliselt kiirema ja põhjalikuma puhastustulemuse andva masina imemisfunktsioon töötab vajadusel ka tagurpidi tõmmates ning tänu pöörlevatele kummiraaklitele ka kõigi muude manöövrite ajal. Seadme hea disainiga ja äärmiselt lihtne, värvikoodiga juhtelementidega töökontseptsioon on märgatav ka võimsa ja kiirelt laetava liitiumioonaku kiires ja lihtsas vahetamises. Lisaks kaalub masin vaid 20 kg, mis lihtsustab selle kasutamist erinevatel korrustel isegi siis, kui majas ei ole lifti.
Omadused ja tulu
Võimas liitiumioonaku, kuulub komplektiTäiesti hooldusvaba ning võrreldes tavaliste akudega mitu korda pikema kasutusajaga. Võimalik probleemideta osaline või vahepealne laadimine.
Minimaalsed mõõtmedVõtab hoiustamisel vähe ruumi. Saab transportida ka tavalises sõiduautos.
Kaarjas kummiraakelImeb hästi ära kogu vee, isegi järskudest kurvidest. Vajadusel on võimalik imemisfunktsiooni kasutada ka masinat tagurpidi tõmmates. Komplekti kuulub pehme õlikindel polüuretaanist kummiraakel.
Väike väline akulaadija, kuulub komplekti
- Lihtne hoiustada.
- Võib kasutada mistahes pistikupesas.
- Lühikesed laadimisajad.
Püsivalt kõrge kvaliteediga komponendid ja materjalid
- Lukk ja raam on valmistatud kõrgekvaliteetsest alumiiniumist.
- Töökindel ja vastupidav.
Ökonoomne eco!efficiency režiim
- Aitab säästa vett ja pikendab aku tööaega.
- Hoiab kulusid kokku tänu pikematele puhastusvälpadele ja väiksemale puhastusvahendi tarbimisele.
- Väiksem töömüra.
Eriti kompaktne, liikuv ja manööverdusvõimeline
- Väikeste ja täiskuhjatud pindade tõhusam puhastus.
- Reguleeritav käepide võimaldab masinal seintest eemale liikuda 90° nurga all.
Kerge (20 kg)
- Lihtsustab masina transporti.
- Puudub vajadus lifti järele, et seadet erinevatel korrustel kasutada.
- Masina saab hõlpsasti üksinda autosse tõsta.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Edasiliikumine harja pööramisega
|Harjade töölaius (mm)
|280
|Imuri töölaius (mm)
|325
|Puhta/musta vee paak (l)
|4 / 4
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|900
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|600
|Aku (V/Ah)
|36,5 / 5,2
|Aku tööiga (h)
|max. 1
|Aku laadimisaeg (h)
|3
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Harja kiirus (rpm)
|150
|Harja kontaktsurve (g/cm²/kg)
|20 / 10
|Veetarbimine (l/min)
|1
|Helirõhutase (dB(A))
|max. 70
|Nimivõimsus (W)
|max. 240
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|19,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|555 x 375 x 1050
Scope of supply
- Ketashari: 1 tk.
- Aku
- Laadija
- Transportrattad
- Kaardus kummiraakel
Seadmed
- 2 paagiga süsteem
