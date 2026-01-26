Meie eriti kompaktne põrandapesumasin BD 30/4 C Bp Pack annab hämmastavad puhastustulemused väiksematel, kuni 300 m2 suurustel pindadel. Lisaks töötab seade akutoitel, mistõttu ei ole ohtu komistada tüütute juhtmete otsa. Olgu puhastatavaks pinnaks looduslik või kunstlik kivi, epoksüvaik, linoleum või PVC — käsipuhastusest oluliselt kiirema ja põhjalikuma puhastustulemuse andva masina imemisfunktsioon töötab vajadusel ka tagurpidi tõmmates ning tänu pöörlevatele kummiraaklitele ka kõigi muude manöövrite ajal. Seadme hea disainiga ja äärmiselt lihtne, värvikoodiga juhtelementidega töökontseptsioon on märgatav ka võimsa ja kiirelt laetava liitiumioonaku kiires ja lihtsas vahetamises. Lisaks kaalub masin vaid 20 kg, mis lihtsustab selle kasutamist erinevatel korrustel isegi siis, kui majas ei ole lifti.