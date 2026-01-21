Põrandapesumasin BD 38/12 C Bp Pack
Kerge, vaikne ja liikuv: ketasharjaga põrandapesumasinal BD 38/12 C on kiiresti laetav ja suure jõudlusega liitiumioonaku ja ökorežiim eco!efficiency.
Hea manööverdusvõimega, kasutajasõbralik ja lihtsasti hooldatav põrandapesumasin BD 38/12 C on äärmiselt professionaalne ja tõhus tööriist väikeste ja asju täis olevate pindade puhastamiseks. Masinal on 38 cm diameetriga ketashari. Uus liitiumioonaku tagab pikema tööaja ja on kolm korda vastupidavam kui tavalised pliiakud. Aku on täiesti hooldusvaba ja kiiresti taaslaetav. Režiim eco!efficiency aitab vähendada energiatarbimist, pikendab tööaega ja vähendab mürataset umbes 40%. Mudeliga BD 38/12 C, mis on 35% kergem kui teised sama klassi masinad, saab edukalt ületada ka astmeid ning masina transportimine on oluliselt lihtsam.
Omadused ja tulu
Suure jõudlusega liitiumioonaku
- Hoolimata sellest, et aku kasutusiga on tavaakudega võrreldes kolm korda pikem, on aku täiesti hooldusvaba.
- Kiire laadimine (täielik laadimine 3 h, pooleldi täis laadimine 1 h).
- Saab tööde vahepeal ka osaliselt laadida.
Tõhus sisseehitatud laadija
- Akulaadija on ehitatud masina sisse, mistõttu saade masinat vajadusel igal ajal laadida.
- Saab täis laadida 3 tunniga või pooleldi täis laadida 1 tunniga (vahepealne laadimine on igal ajal võimalik).
- Laadija lülitub automaatselt ise välja. Ooterežiimis masin energiat ei kasuta.
Kerge
- 35% kergem sarnasest toodetest.
- Sõidab õrnalt üle astmete, kühmude ja treppide.
- Lihtne manööverdada ja sõidukites transportida.
Töökindel ketastehnoloogia
- Väga head puhastustulemused siledatel põrandakatetel.
- Sobib kasutamiseks nii harjade kui puhastuspatjadega.
- Hari kuulub masina tarnitavasse komplekti.
Imemisriba asub otse harja taga
- Optimaalne imemine isegi pöörangutel.
- Lihtne tõstmine jalgpedaali abil.
Kompaktsed mõõtmed
- Seinast eemale sõitmine on võimalik 90-kraadise nurga all.
- Seadmel ei ole väljaulatuvaid osi.
- Lihtne kasutada.
Kokkuvolditav käepide
- Kompaktne hoiustamine.
- Saab transportida ka väikestes sõidukites.
Reguleeritava kõrgusega käepide
- Saab mugavalt kohandada vastavalt kasutajale.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Edasiliikumine harja pööramisega
|Harjade töölaius (mm)
|380
|Imuri töölaius (mm)
|480
|Puhta/musta vee paak (l)
|12 / 12
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|1520
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|1140
|Aku tüüp
|Li-Ion
|Aku (V/Ah)
|25,2 / 21
|Aku tööiga (h)
|max. 1,5
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 2,7
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (g/cm²/kg)
|25 - 30 / 16 - 20
|Püürdelaius (mm)
|1050
|Veetarbimine (l/min)
|1
|Helirõhutase (dB(A))
|65
|Nimivõimsus (W)
|500
|Värvus
|Antratsiit
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|48
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|36
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|995 x 495 x 1090
Scope of supply
- Ketashari: 1 tk.
- Aku ja sisseehitatud laadija on komplektis.
- Transportrattad
- Kaardus kummiraakel
Seadmed
- 2 paagiga süsteem
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.