Hea manööverdusvõimega, kasutajasõbralik ja lihtsasti hooldatav põrandapesumasin BD 38/12 C on äärmiselt professionaalne ja tõhus tööriist väikeste ja asju täis olevate pindade puhastamiseks. Masinal on 38 cm diameetriga ketashari. Uus liitiumioonaku tagab pikema tööaja ja on kolm korda vastupidavam kui tavalised pliiakud. Aku on täiesti hooldusvaba ja kiiresti taaslaetav. Režiim eco!efficiency aitab vähendada energiatarbimist, pikendab tööaega ja vähendab mürataset umbes 40%. Mudeliga BD 38/12 C, mis on 35% kergem kui teised sama klassi masinad, saab edukalt ületada ka astmeid ning masina transportimine on oluliselt lihtsam.