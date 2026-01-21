Põrandapesumasin BD 43/25 C Bp
Akutoitel ja ökonoomne: ketastehnoloogiaga põrandapesumasin BD 43/25, mis puhastab kuni 1700 m2 tunnis. Kuni 900 m² pindade põhi- ja hoolduspuhastuseks.
Kompaktne, hea manööverdusvõimega, vaikne ja lihtne kasutada: need on ketastehnoloogiaga järelkõnnitava akutoitel põrandapesumasina DB 43/25 C suurepärased omadused. Masina töölaius on 43 cm ja sellel on 25-liitrine paak. See masin sobib ideaalselt väikeste ja tihedalt asju täis olevate pindade puhastamiseks, kuna seda on lihtne kasutada ja kasutajal on hea ülevaade puhastatavast pinnast. EASY Operation süsteemi ja kollaste juhtelementidega mudelit BD 43/25 on lihtne kasutada ka algajatel. Masinat on ka lihtne puhastada. Soovitame seda masinat kasutada kuni 900 m² pindade tõhusaks põhi- ja hoolduspuhastuseks. Masinale on saadaval nii sirged kui ka kõverad kummiraaklid, mis tuleb eraldi juurde tellida.
Omadused ja tulu
Vastupidavad ja töökindlad juhtelemendidEtte nähtud igapäevaseks kasutamiseks. Töökindel, vastupidav ja usaldusväärne masin.
Lihtne kasutada tänu EASY Operation juhtpaneelileLihtsasti mõistetavad sümbolid ja selge juhtpaneel. Solenoidventiil automaatseks veevarustuse katkestamiseks pärast allavajutatud lüliti vabastamist. Kollaste juhtelementide arv on väike, mistõttu on masina kasutamine lihtne.
Väike ja kompaktne masinHästi manööverdatav ja hõlpsasti kasutatav. Hea ülevaade puhastatavatest aladest.
Suur akukast kõikidele standardakudele
- Hea juurdepääs akukastile võimaldab akut hõlpsasti vahetada.
- Sobib kasutada ka tööks mitmes vahetuses.
Süsteem Home-Base
- Võimalus kinnitada konkse, konteinereid, moppi jms.
- Lisaks on masinale võimalik paigaldada ka muid täiendavaid koristusvahendeid.
Taskukohane esmatasandi mudel 25–35-liitriste klassis
- Suurepärane hinna-jõudluse suhe.
- Masinal on vaid kõige olulisemad funktsioonid.
Kollased, hästi nähtavad juhtelemendid
- Kollased juhtelemendid tagavad masina lihtsa kasutamise ja tundmaõppimise.
Saadaval nii sirged kui ka kõverad kummiraaklid.
- Võimaldab optimaalset kohandamist valdavate põrandaoludega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Edasiliikumine harja pööramisega
|Harjade töölaius (mm)
|430
|Imuri töölaius (mm)
|750
|Puhta/musta vee paak (l)
|25 / 25
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|1720
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|1250
|Aku (V)
|24
|Aku tööiga (h)
|max. 2
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Veetarbimine (l/min)
|max. 2,7
|Nimivõimsus (W)
|1100
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|44
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Scope of supply
- Ketashari: 1 tk.
- Kummiraakel, v-kujuline
Seadmed
- 2 paagiga süsteem