Kompaktne, hea manööverdusvõimega, vaikne ja lihtne kasutada: need on ketastehnoloogiaga järelkõnnitava akutoitel põrandapesumasina DB 43/25 C suurepärased omadused. Masina töölaius on 43 cm ja sellel on 25-liitrine paak. See masin sobib ideaalselt väikeste ja tihedalt asju täis olevate pindade puhastamiseks, kuna seda on lihtne kasutada ja kasutajal on hea ülevaade puhastatavast pinnast. EASY Operation süsteemi ja kollaste juhtelementidega mudelit BD 43/25 on lihtne kasutada ka algajatel. Masinat on ka lihtne puhastada. Soovitame seda masinat kasutada kuni 900 m² pindade tõhusaks põhi- ja hoolduspuhastuseks. Masinale on saadaval nii sirged kui ka kõverad kummiraaklid, mis tuleb eraldi juurde tellida.