Põrandapesumasin BD 43/25 C Bp Pack
BD 43/25 C Bp Pack on akutoitega (76 Ah) põrandapesumasin kuni 900 m² pindalade hooldamiseks ja sügavpuhastuseks.
Kärcheri lükatava akutoitel ketasharjaga põrandapesumasinal BD 43/25 C Bp Pack on 43 cm töölaius, 900 mm V-kujuline raakel ja 25-liitrine paak. Seetõttu on see masin ette nähtud kuni 900 m2-suuruste pindalade ökonoomseks sügav- ja hoolduspuhastuseks. Masina manööverdusvõime ja praktilisuse tõttu sobib see suurepäraselt kasutamiseks möbleeritud pindadel. Masin töötab 24 V akuga, mille mahtuvus on 76 Ah. Komplekti kuulub ka eraldi akulaadija. Käitussüsteem EASY koos sellele iseloomulike kollaste juhtelementidega tagab masina lihtsa kasutamise ja vajab tundmaõppimiseks väga lühiajalist juhendamist. Lisaks on masinat ka äärmiselt lihtne puhastada ja hooldada.
Omadused ja tulu
Vastupidavad ja töökindlad juhtelemendidEtte nähtud igapäevaseks kasutamiseks. Töökindel, vastupidav ja usaldusväärne masin.
Lihtne kasutada tänu EASY Operation juhtpaneelileLihtsasti mõistetavad sümbolid ja selge juhtpaneel. Solenoidventiil automaatseks veevarustuse katkestamiseks pärast allavajutatud lüliti vabastamist. Kollaste juhtelementide arv on väike, mistõttu on masina kasutamine lihtne.
Väike ja kompaktne masinHästi manööverdatav ja hõlpsasti kasutatav. Väga hea vaade puhastatavale pinnale.
Suur akukast kõikidele standardakudele
- Hea juurdepääs akukastile võimaldab akut hõlpsasti vahetada.
- Sobib kasutada ka tööks mitmes vahetuses.
Mugav süsteem Home Base
- Võimalus kinnitada konkse, konteinereid, moppi jms.
- Lisaks on masinale võimalik paigaldada ka muid täiendavaid koristusvahendeid.
Taskukohane esmatasandi mudel 25–35-liitriste klassis
- Suurepärane hinna-jõudluse suhe.
- Masinal on vaid kõige olulisemad funktsioonid.
Kollased, hästi nähtavad juhtelemendid
Komplekti kuulub 76 Ah aku ja eraldi akulaadija
- Lihtne laadida mistahes standardsest pistikupesast.
- Elektrivõrgust sõltumatu kasutamine, puudub toitejuhtme otsa komistamise oht.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Edasiliikumine harja pööramisega
|Harjade töölaius (mm)
|430
|Imuri töölaius (mm)
|750
|Puhta/musta vee paak (l)
|25 / 25
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|1720
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|860
|Aku tüüp
|Hooldusvaba
|Aku (V/Ah)
|24 / 76
|Aku tööiga (h)
|max. 2
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 8,7
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|230 / 50 - 60
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Veetarbimine (l/min)
|max. 2,7
|Helirõhutase (dB(A))
|66
|Nimivõimsus (W)
|1100
|Värvus
|Antratsiit
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|115
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|40
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Scope of supply
- Ketashari: 1 tk.
- Aku
- Laadija
- Kummiraakel, v-kujuline
Seadmed
- 2 paagiga süsteem