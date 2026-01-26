Kärcheri lükatava akutoitel ketasharjaga põrandapesumasinal BD 43/25 C Bp Pack on 43 cm töölaius, 900 mm V-kujuline raakel ja 25-liitrine paak. Seetõttu on see masin ette nähtud kuni 900 m2-suuruste pindalade ökonoomseks sügav- ja hoolduspuhastuseks. Masina manööverdusvõime ja praktilisuse tõttu sobib see suurepäraselt kasutamiseks möbleeritud pindadel. Masin töötab 24 V akuga, mille mahtuvus on 76 Ah. Komplekti kuulub ka eraldi akulaadija. Käitussüsteem EASY koos sellele iseloomulike kollaste juhtelementidega tagab masina lihtsa kasutamise ja vajab tundmaõppimiseks väga lühiajalist juhendamist. Lisaks on masinat ka äärmiselt lihtne puhastada ja hooldada.