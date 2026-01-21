Põrandapesumasin BD 43/35 C Ep

Elektritoitel (230 V/50 Hz) ja taskukohane: ketastehnoloogiaga põrandapesumasin, mis puhastab kuni 1700 m2 tunnis. Kuni 900 m² pindade tõhusaks põhi- ja hoolduspuhastuseks.

Elektritoitel (230 V/50 Hz) ketastehnoloogiaga põrandapesumasinal BD 43/35 C Ep ei ole akutoite võimalust, mistõttu on see masin väga taskukohase hinnaga. Tehnilisest aspektist vaadatuna on ka sellel masinal olemas kõik kõrgekvaliteetsed omadused: muljetavaldav 43 cm töölaius, 35-liitrine paak, 900 mm V-kujuline raakel ning kollaste juhtnuppudega EASY Operation süsteem, mis tagab masina lihtsa kasutamise. Masin on väga vaikne ja seda on lihtne puhastada. Hea manööverdusvõimega mudel BD 43/35 C Ep on ideaalne kuni 900 m² suuruste, asju täis olevate pindade puhastamiseks. Selle kompaktne suurus tagab hea ülevaate puhastatavast alast.

Omadused ja tulu
Põrandapesumasin BD 43/35 C Ep: Vastupidavad ja töökindlad juhtelemendid
Ette nähtud igapäevaseks kasutamiseks. Töökindel, vastupidav ja usaldusväärne masin.
Põrandapesumasin BD 43/35 C Ep: Lihtne kasutada tänu EASY Operation juhtpaneelile
Lihtsasti mõistetavad sümbolid ja selge juhtpaneel. Masina käsitsemise saab kiirelt selgeks. Kollaste juhtelementide arv on väike, mistõttu on masina kasutamine lihtne.
Põrandapesumasin BD 43/35 C Ep: Väike ja kompaktne masin
Eriti hea manööverdusvõimega masin. Hea ülevaade puhastatavatest aladest.
Suur paak tagab pikad tööintervallid.
  • Suur paak tagab pikad ja katkestusteta tööintervallid.
  • Väga tõhusaks ja ökonoomiseks puhastamiseks.
Süsteem Home-Base
  • Võimalus kinnitada konkse, konteinereid, moppi jms.
  • Lisaks on masinale võimalik paigaldada ka muid täiendavaid koristusvahendeid.
Taskukohane esmatasandi mudel 25–35-liitriste klassis
  • Suurepärane hinna-jõudluse suhe.
  • Masinal on vaid kõige olulisemad funktsioonid.
Kollased, hästi nähtavad juhtelemendid
  • Kollased juhtelemendid tagavad masina lihtsa kasutamise ja tundmaõppimise.
Elektritoitel masin
  • Kerge kaaluga, väikeste soetamiskuludega.
  • Sobib nii aeg-ajaliseks kui ka pidevaks kasutamiseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Elektritoide
Veoajam Edasiliikumine harja pööramisega
Harjade töölaius (mm) 430
Imuri töölaius (mm) 750
Puhta/musta vee paak (l) 35 / 35
Teoreetiline töövõimsus (ft²/hr) 1720
Tegelik töövõimsus (m²/h) 1250
Harja kiirus (rpm) 180
Harja kontaktsurve (g/cm²/kg) 30 - 40 / 26,5 - 28,5
Veetarbimine (l/min) max. 2,7
Helirõhutase (dB(A)) 70
Pinge (V) 230
Sagedus (Hz) 50
Nimivõimsus (W) 1400
Värvus Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 48
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1135 x 520 x 1025

Scope of supply

  • Ketashari: 1 tk.
  • Kummiraakel, v-kujuline

Seadmed

  • 2 paagiga süsteem
  • Elektritoide
Põrandapesumasin BD 43/35 C Ep
