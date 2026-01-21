Põrandapesumasin BD 43/35 C Ep
Elektritoitel (230 V/50 Hz) ja taskukohane: ketastehnoloogiaga põrandapesumasin, mis puhastab kuni 1700 m2 tunnis. Kuni 900 m² pindade tõhusaks põhi- ja hoolduspuhastuseks.
Elektritoitel (230 V/50 Hz) ketastehnoloogiaga põrandapesumasinal BD 43/35 C Ep ei ole akutoite võimalust, mistõttu on see masin väga taskukohase hinnaga. Tehnilisest aspektist vaadatuna on ka sellel masinal olemas kõik kõrgekvaliteetsed omadused: muljetavaldav 43 cm töölaius, 35-liitrine paak, 900 mm V-kujuline raakel ning kollaste juhtnuppudega EASY Operation süsteem, mis tagab masina lihtsa kasutamise. Masin on väga vaikne ja seda on lihtne puhastada. Hea manööverdusvõimega mudel BD 43/35 C Ep on ideaalne kuni 900 m² suuruste, asju täis olevate pindade puhastamiseks. Selle kompaktne suurus tagab hea ülevaate puhastatavast alast.
Omadused ja tulu
Vastupidavad ja töökindlad juhtelemendidEtte nähtud igapäevaseks kasutamiseks. Töökindel, vastupidav ja usaldusväärne masin.
Lihtne kasutada tänu EASY Operation juhtpaneelileLihtsasti mõistetavad sümbolid ja selge juhtpaneel. Masina käsitsemise saab kiirelt selgeks. Kollaste juhtelementide arv on väike, mistõttu on masina kasutamine lihtne.
Väike ja kompaktne masinEriti hea manööverdusvõimega masin. Hea ülevaade puhastatavatest aladest.
Suur paak tagab pikad tööintervallid.
- Suur paak tagab pikad ja katkestusteta tööintervallid.
- Väga tõhusaks ja ökonoomiseks puhastamiseks.
Süsteem Home-Base
- Võimalus kinnitada konkse, konteinereid, moppi jms.
- Lisaks on masinale võimalik paigaldada ka muid täiendavaid koristusvahendeid.
Taskukohane esmatasandi mudel 25–35-liitriste klassis
- Suurepärane hinna-jõudluse suhe.
- Masinal on vaid kõige olulisemad funktsioonid.
Kollased, hästi nähtavad juhtelemendid
- Kollased juhtelemendid tagavad masina lihtsa kasutamise ja tundmaõppimise.
Elektritoitel masin
- Kerge kaaluga, väikeste soetamiskuludega.
- Sobib nii aeg-ajaliseks kui ka pidevaks kasutamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Elektritoide
|Veoajam
|Edasiliikumine harja pööramisega
|Harjade töölaius (mm)
|430
|Imuri töölaius (mm)
|750
|Puhta/musta vee paak (l)
|35 / 35
|Teoreetiline töövõimsus (ft²/hr)
|1720
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|1250
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 26,5 - 28,5
|Veetarbimine (l/min)
|max. 2,7
|Helirõhutase (dB(A))
|70
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Nimivõimsus (W)
|1400
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|48
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Scope of supply
- Ketashari: 1 tk.
- Kummiraakel, v-kujuline
Seadmed
- 2 paagiga süsteem
- Elektritoide