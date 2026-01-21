Elektritoitel (230 V/50 Hz) ketastehnoloogiaga põrandapesumasinal BD 43/35 C Ep ei ole akutoite võimalust, mistõttu on see masin väga taskukohase hinnaga. Tehnilisest aspektist vaadatuna on ka sellel masinal olemas kõik kõrgekvaliteetsed omadused: muljetavaldav 43 cm töölaius, 35-liitrine paak, 900 mm V-kujuline raakel ning kollaste juhtnuppudega EASY Operation süsteem, mis tagab masina lihtsa kasutamise. Masin on väga vaikne ja seda on lihtne puhastada. Hea manööverdusvõimega mudel BD 43/35 C Ep on ideaalne kuni 900 m² suuruste, asju täis olevate pindade puhastamiseks. Selle kompaktne suurus tagab hea ülevaate puhastatavast alast.