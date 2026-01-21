Klassikaline BD 50/50 C Bp põrandapesumasin võimaldab selgelt näha koristatavat ala, kuna sellel akutoitel töötaval mudelil on kompaktsed mõõtmed ja võimas ketastehnoloogia. Selle masina käitlemine on sama selge nagu Kärcheri pakutav vaade EASY Operation Panel juhtimispaneelist. Masina funktsioonidest ja seadistustest on alles jäetud vaid kõige olulisemad, et seda oleks võimalik kasutada juba pärast lühikest õpetust. Soovitame kasutada klassikalist mudelit BD 50/50 C Bp supermarketites, hotellides või tervishoiuasutustes.