Põrandapesumasin BD 50/50 C Classic Bp
Klassikaline BD 50/50 C Bp on taskukohane ja kompaktne algtaseme akutoitel töötav põrandapesumasin. Masin suudab koristada pindalasid kuni 2000 m²/h.
Klassikaline BD 50/50 C Bp põrandapesumasin võimaldab selgelt näha koristatavat ala, kuna sellel akutoitel töötaval mudelil on kompaktsed mõõtmed ja võimas ketastehnoloogia. Selle masina käitlemine on sama selge nagu Kärcheri pakutav vaade EASY Operation Panel juhtimispaneelist. Masina funktsioonidest ja seadistustest on alles jäetud vaid kõige olulisemad, et seda oleks võimalik kasutada juba pärast lühikest õpetust. Soovitame kasutada klassikalist mudelit BD 50/50 C Bp supermarketites, hotellides või tervishoiuasutustes.
Omadused ja tulu
Varustatud maksimaalse mugavuse tagamiseks solenoidventiili ja transpordirulligaSolenoidventiil automaatseks veevarustuse katkestamiseks pärast allavajutatud lüliti vabastamist. Väljavõetav teisaldusrull võimaldab mugavat kaheastmelist meetodit. Väljavõetav transpordirull hõlbustab märkimisväärselt masina teisaldamist.
Lihtne kasutada tänu EASY Operation juhtpaneelileLihtsasti mõistetavad sümbolid ja selge juhtpaneel. Masina käsitsemise saab kiirelt selgeks. Kollaste juhtelementide arv on väike, mistõttu on masina kasutamine lihtne.
Taskukohane algtaseme mudelSuurepärane hinna-jõudluse suhe. Vähendatud kõige tähtsamate funktsioonide peale
Suur mahuti kompaktsete mõõtmetega
- Väga manööverdusvõimeline.
- Pakub selget ülevaadet puhastuspinnast.
Suur akukast kõikidele standardakudele
- Lihtsalt ligipääsetav akupesa kiireks aku väljavahetamiseks.
- Sobib kasutada ka tööks mitmes vahetuses.
Süsteem Home-Base
- Täiendavate tarvikute või lisaseadmete kinnitamise võimalused.
- Lisaks on masinale võimalik paigaldada ka muid täiendavaid koristusvahendeid.
EASY-operatsiooni paneel
- 1 nupuga juhtimine
- Väga lihtne kasutada
Funktsioonide lihtne määramine kollaste käitamiselementidega
- Lühike õpetamisaeg ka koolitamata personali jaoks.
Tugevad ja vastupidavad juhtelemendid
- Sobib igapäevaseks kasutamiseks.
- Väga vastupidav.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Edasiliikumine harja pööramisega
|Harjade töölaius (mm)
|510
|Imuri töölaius (mm)
|900
|Puhta/musta vee paak (l)
|50 / 50
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 2040
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|1200
|Aku (V)
|24
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (g/cm²/kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Püürdelaius (mm)
|1240
|Veetarbimine (l/min)
|max. 2,3
|Helirõhutase (dB(A))
|66 - 66
|Nimivõimsus (W)
|max. 1100
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|52
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Scope of supply
- Ketashari: 1 tk.
- Kummiraakel, v-kujuline
Seadmed
- 2 paagiga süsteem