Põrandapesumasin BD 50/50 C Classic Bp

Klassikaline BD 50/50 C Bp on taskukohane ja kompaktne algtaseme akutoitel töötav põrandapesumasin. Masin suudab koristada pindalasid kuni 2000 m²/h.

Klassikaline BD 50/50 C Bp põrandapesumasin võimaldab selgelt näha koristatavat ala, kuna sellel akutoitel töötaval mudelil on kompaktsed mõõtmed ja võimas ketastehnoloogia. Selle masina käitlemine on sama selge nagu Kärcheri pakutav vaade EASY Operation Panel juhtimispaneelist. Masina funktsioonidest ja seadistustest on alles jäetud vaid kõige olulisemad, et seda oleks võimalik kasutada juba pärast lühikest õpetust. Soovitame kasutada klassikalist mudelit BD 50/50 C Bp supermarketites, hotellides või tervishoiuasutustes.

Omadused ja tulu
Põrandapesumasin BD 50/50 C Classic Bp: Varustatud maksimaalse mugavuse tagamiseks solenoidventiili ja transpordirulliga
Varustatud maksimaalse mugavuse tagamiseks solenoidventiili ja transpordirulliga
Solenoidventiil automaatseks veevarustuse katkestamiseks pärast allavajutatud lüliti vabastamist. Väljavõetav teisaldusrull võimaldab mugavat kaheastmelist meetodit. Väljavõetav transpordirull hõlbustab märkimisväärselt masina teisaldamist.
Põrandapesumasin BD 50/50 C Classic Bp: Lihtne kasutada tänu EASY Operation juhtpaneelile
Lihtne kasutada tänu EASY Operation juhtpaneelile
Lihtsasti mõistetavad sümbolid ja selge juhtpaneel. Masina käsitsemise saab kiirelt selgeks. Kollaste juhtelementide arv on väike, mistõttu on masina kasutamine lihtne.
Põrandapesumasin BD 50/50 C Classic Bp: Taskukohane algtaseme mudel
Taskukohane algtaseme mudel
Suurepärane hinna-jõudluse suhe. Vähendatud kõige tähtsamate funktsioonide peale
Suur mahuti kompaktsete mõõtmetega
  • Väga manööverdusvõimeline.
  • Pakub selget ülevaadet puhastuspinnast.
Suur akukast kõikidele standardakudele
  • Lihtsalt ligipääsetav akupesa kiireks aku väljavahetamiseks.
  • Sobib kasutada ka tööks mitmes vahetuses.
Süsteem Home-Base
  • Täiendavate tarvikute või lisaseadmete kinnitamise võimalused.
  • Lisaks on masinale võimalik paigaldada ka muid täiendavaid koristusvahendeid.
EASY-operatsiooni paneel
  • 1 nupuga juhtimine
  • Väga lihtne kasutada
Funktsioonide lihtne määramine kollaste käitamiselementidega
  • Lühike õpetamisaeg ka koolitamata personali jaoks.
Tugevad ja vastupidavad juhtelemendid
  • Sobib igapäevaseks kasutamiseks.
  • Väga vastupidav.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Edasiliikumine harja pööramisega
Harjade töölaius (mm) 510
Imuri töölaius (mm) 900
Puhta/musta vee paak (l) 50 / 50
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) max. 2040
Tegelik töövõimsus (m²/h) 1200
Aku (V) 24
Harja kiirus (rpm) 180
Harja kontaktsurve (g/cm²/kg) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
Püürdelaius (mm) 1240
Veetarbimine (l/min) max. 2,3
Helirõhutase (dB(A)) 66 - 66
Nimivõimsus (W) max. 1100
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 52
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1170 x 570 x 1025

Scope of supply

  • Ketashari: 1 tk.
  • Kummiraakel, v-kujuline

Seadmed

  • 2 paagiga süsteem
Põrandapesumasin BD 50/50 C Classic Bp
Videos
Lisatarvikud
Puhastusvahendid