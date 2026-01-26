Põrandapesumasin BD 50/50 C Classic Bp Pack

BD 50/50 C Bp Pack Classic on taskukohane ja kompaktne algtasememudel, mis sobib akutoitel töötavate põrandapesumasinate klassi. Masin võimaldab pindalajõudlust kuni 2000 m²/h.

Põrandapesumasin BD 50/50 C Bp Pack Classic võimaldab alati optimaalset vaadet puhastatavale alale. Seda võimaldavad selle akutoitel töötava mudeli kompaktsed mõõtmed ja keerukas ketastehnika. Vaatamata heale vaatele on masina käitamine Kärcheri pakutava käitamispaneeliga EASY lihtne. Masina funktsioonidest ja seadistustest on alles jäetud vaid kõige olulisemad, nii et pikka masina tutvustust pole vaja. Soovitame kasutada masinat BD 50/50 C Bp Pack Classic supermarketites, hotellides või tervishoiuasutustes.

Omadused ja tulu
Põrandapesumasin BD 50/50 C Classic Bp Pack: Varustatud maksimaalse mugavuse tagamiseks solenoidventiili ja transpordirulliga
Varustatud maksimaalse mugavuse tagamiseks solenoidventiili ja transpordirulliga
Solenoidventiil automaatseks veevarustuse katkestamiseks pärast allavajutatud lüliti vabastamist. Väljavõetav teisaldusrull võimaldab mugavat kaheastmelist meetodit. Väljavõetav transpordirull hõlbustab märkimisväärselt masina teisaldamist.
Põrandapesumasin BD 50/50 C Classic Bp Pack: Lihtne kasutada tänu EASY Operation juhtpaneelile
Lihtne kasutada tänu EASY Operation juhtpaneelile
Lihtsasti mõistetavad sümbolid ja selge juhtpaneel. Masina käsitsemise saab kiirelt selgeks. Kollaste juhtelementide arv on väike, mistõttu on masina kasutamine lihtne.
Põrandapesumasin BD 50/50 C Classic Bp Pack: Taskukohane algtaseme mudel
Taskukohane algtaseme mudel
Suurepärane hinna-jõudluse suhe. Vähendatud kõige tähtsamate funktsioonide peale
Suur mahuti kompaktsete mõõtmetega
  • Väga manööverdusvõimeline.
  • Pakub selget ülevaadet puhastuspinnast.
Suur akukast kõikidele standardakudele
  • Lihtsalt ligipääsetav akupesa kiireks aku väljavahetamiseks.
  • Sobib kasutada ka tööks mitmes vahetuses.
Süsteem Home-Base
  • Täiendavate tarvikute või lisaseadmete kinnitamise võimalused.
  • Lisaks on masinale võimalik paigaldada ka muid täiendavaid koristusvahendeid.
EASY-operatsiooni paneel
  • 1 nupuga juhtimine
  • Väga lihtne kasutada
Funktsioonide lihtne määramine kollaste käitamiselementidega
  • Lühike õpetamisaeg ka koolitamata personali jaoks.
Tugevad ja vastupidavad juhtelemendid
  • Sobib igapäevaseks kasutamiseks.
  • Väga vastupidav.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Edasiliikumine harja pööramisega
Harjade töölaius (mm) 510
Imuri töölaius (mm) 900
Puhta/musta vee paak (l) 50 / 50
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) max. 2040
Tegelik töövõimsus (m²/h) 1200
Aku tüüp Hooldusvaba
Aku (V/Ah) 24 / 105
Aku tööiga (h) max. 3
Aku laadimisaeg (h) u. 12
Toide akulaadijale (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Harja kiirus (rpm) 180
Harja kontaktsurve (g/cm²/kg) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
Püürdelaius (mm) 1240
Veetarbimine (l/min) max. 2,3
Helirõhutase (dB(A)) 66
Nimivõimsus (W) max. 1100
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 40
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1170 x 570 x 1025

Scope of supply

  • Ketashari: 1 tk.
  • Aku
  • Laadija
  • Kummiraakel, v-kujuline

Seadmed

  • 2 paagiga süsteem
Põrandapesumasin BD 50/50 C Classic Bp Pack
Videos
Lisatarvikud
Puhastusvahendid