Põrandapesumasin BD 50/50 C Bp Pack Classic võimaldab alati optimaalset vaadet puhastatavale alale. Seda võimaldavad selle akutoitel töötava mudeli kompaktsed mõõtmed ja keerukas ketastehnika. Vaatamata heale vaatele on masina käitamine Kärcheri pakutava käitamispaneeliga EASY lihtne. Masina funktsioonidest ja seadistustest on alles jäetud vaid kõige olulisemad, nii et pikka masina tutvustust pole vaja. Soovitame kasutada masinat BD 50/50 C Bp Pack Classic supermarketites, hotellides või tervishoiuasutustes.