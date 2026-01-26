Põrandapesumasin BD 50/50 C Classic Bp Pack
BD 50/50 C Bp Pack Classic on taskukohane ja kompaktne algtasememudel, mis sobib akutoitel töötavate põrandapesumasinate klassi. Masin võimaldab pindalajõudlust kuni 2000 m²/h.
Põrandapesumasin BD 50/50 C Bp Pack Classic võimaldab alati optimaalset vaadet puhastatavale alale. Seda võimaldavad selle akutoitel töötava mudeli kompaktsed mõõtmed ja keerukas ketastehnika. Vaatamata heale vaatele on masina käitamine Kärcheri pakutava käitamispaneeliga EASY lihtne. Masina funktsioonidest ja seadistustest on alles jäetud vaid kõige olulisemad, nii et pikka masina tutvustust pole vaja. Soovitame kasutada masinat BD 50/50 C Bp Pack Classic supermarketites, hotellides või tervishoiuasutustes.
Omadused ja tulu
Varustatud maksimaalse mugavuse tagamiseks solenoidventiili ja transpordirulligaSolenoidventiil automaatseks veevarustuse katkestamiseks pärast allavajutatud lüliti vabastamist. Väljavõetav teisaldusrull võimaldab mugavat kaheastmelist meetodit. Väljavõetav transpordirull hõlbustab märkimisväärselt masina teisaldamist.
Lihtne kasutada tänu EASY Operation juhtpaneelileLihtsasti mõistetavad sümbolid ja selge juhtpaneel. Masina käsitsemise saab kiirelt selgeks. Kollaste juhtelementide arv on väike, mistõttu on masina kasutamine lihtne.
Taskukohane algtaseme mudelSuurepärane hinna-jõudluse suhe. Vähendatud kõige tähtsamate funktsioonide peale
Suur mahuti kompaktsete mõõtmetega
- Väga manööverdusvõimeline.
- Pakub selget ülevaadet puhastuspinnast.
Suur akukast kõikidele standardakudele
- Lihtsalt ligipääsetav akupesa kiireks aku väljavahetamiseks.
- Sobib kasutada ka tööks mitmes vahetuses.
Süsteem Home-Base
- Täiendavate tarvikute või lisaseadmete kinnitamise võimalused.
- Lisaks on masinale võimalik paigaldada ka muid täiendavaid koristusvahendeid.
EASY-operatsiooni paneel
- 1 nupuga juhtimine
- Väga lihtne kasutada
Funktsioonide lihtne määramine kollaste käitamiselementidega
- Lühike õpetamisaeg ka koolitamata personali jaoks.
Tugevad ja vastupidavad juhtelemendid
- Sobib igapäevaseks kasutamiseks.
- Väga vastupidav.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Edasiliikumine harja pööramisega
|Harjade töölaius (mm)
|510
|Imuri töölaius (mm)
|900
|Puhta/musta vee paak (l)
|50 / 50
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 2040
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|1200
|Aku tüüp
|Hooldusvaba
|Aku (V/Ah)
|24 / 105
|Aku tööiga (h)
|max. 3
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 12
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (g/cm²/kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Püürdelaius (mm)
|1240
|Veetarbimine (l/min)
|max. 2,3
|Helirõhutase (dB(A))
|66
|Nimivõimsus (W)
|max. 1100
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|40
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Scope of supply
- Ketashari: 1 tk.
- Aku
- Laadija
- Kummiraakel, v-kujuline
Seadmed
- 2 paagiga süsteem