Meie manööverdatav põrandapesumasin ​​BD 50/50 C Classic Bp Pack annab 51 cm töölaiuse ja kompaktsete 50-liitriste mahukate magevee ja musta vee jaoks optimaalse ülevaate puhastatavast alast. Väga vaikne ketasharjapea ja 80 Ah mahutavusega liitiumioonaku võimaldavad kuni 2 tunni pikkust puhastustööd – ka müratundlikes piirkondades. Hooldusvaba liitium-ioonaku kuni 4-kordne tsüklistabiilsus võrreldes traditsiooniliste pliiakudega vähendab oluliselt masina kogukulusid eluea jooksul ning tagab samal ajal masina maksimaalse töövõime.