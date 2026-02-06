Põrandapesumasin BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li

Hooldusvaba liitiumioonaku (80 Ah) ja 50-liitrise paagiga: meie kompaktne põrandapesumasin ​​BD 50/50 C Classic Bp Pack.

Meie manööverdatav põrandapesumasin ​​BD 50/50 C Classic Bp Pack annab 51 cm töölaiuse ja kompaktsete 50-liitriste mahukate magevee ja musta vee jaoks optimaalse ülevaate puhastatavast alast. Väga vaikne ketasharjapea ja 80 Ah mahutavusega liitiumioonaku võimaldavad kuni 2 tunni pikkust puhastustööd – ka müratundlikes piirkondades. Hooldusvaba liitium-ioonaku kuni 4-kordne tsüklistabiilsus võrreldes traditsiooniliste pliiakudega vähendab oluliselt masina kogukulusid eluea jooksul ning tagab samal ajal masina maksimaalse töövõime.

Omadused ja tulu
Kauakestev liitium-ioonaku
  • Pikad tööajad ja kõrge tootlikkus tänu kiirele ja vahepealsele laadimisele.
Harjapea ja raakel on valmistatud tugevast alumiiniumist
  • Töökindel masin karmideks töötingimusteks, kus eksimustele ruumi ei ole.
  • Välja töötatud keerulisteks puhastustoiminguteks.
Väga lihtne tööpõhimõte
  • Kõiki masina funktsioone saab kasutada lülitite ja nuppude abil.
  • Lihtne kontseptsioon selgete sümbolite ja selgelt paigutatud juhtpaneeliga.
  • Lihtne kasutama õppida ja kasutada
Komplekti kuulub aku ja akulaadija
  • Hooldusvaba ja turvaline. Suur võimsus 80 Ah tagab eriti pika tööea.
Mugav neljarattasüsteem
  • Ideaalne kaua kestvateks puhastustoiminguteks ilma kasutajat kurnamata.
  • Suurendab kasutajasõbralikkust ja vähendab olulisel määral füüsilise pingutuse vajadust.
Töökindel standardne raam
  • Lihtsamad ja soodsamad hooldustoimingud.
  • Suurendab seadme usaldusväärsust.
Imisüsteemi unikaalne disain
  • Suurendab kasutusmugavust.
  • Väiksem töömüra.
Eraldi musta vee paagi süsteem
  • Väga lihtne puhastada.
  • Parandab hügieeni.
Puhta vee täiteava ja puhastusvahendi doseerimissüsteem
  • Puhastusvahendite mugavaks ja täpseks doseerimiseks.
  • Vähendab puhastusvahendite tarbimist ja kulusid.
Tarvikute praktilised integreeritud hoiukohad
  • Erinevate lisatarvikute hoiustamiseks.
  • Käsikoristustarvikud on alati käepärast.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Edasiliikumine harja pööramisega
Harjade töölaius (mm) 510
Imuri töölaius (mm) 850
Puhta/musta vee paak (l) 50 / 50
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) max. 2040
Tegelik töövõimsus (m²/h) 1200
Aku tüüp Hooldusvaba
Aku (V/Ah) 24 / 90
Aku tööiga (h) max. 2,5
Aku laadimisaeg (h) u. 8,7
Harja kiirus (rpm) 180
Harja kontaktsurve (kg) 27
Püürdelaius (mm) 1240
Veetarbimine (l/min) max. 2,3
Helirõhutase (dB(A)) 66
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 53
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1170 x 570 x 1025

Scope of supply

  • Ketashari: 1 tk.
  • Aku
  • Aku ja laadija kuuluvad komplekti
  • Kummiraakel, v-kujuline

Seadmed

  • 2 paagiga süsteem
  • Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
  • Kinnitus mopi vms jaoks
  • Lüliti EASY Operation
Kasutusvaldkonnad
  • Sobib eriti hästi kasutamiseks hoonete puhastusteenuste pakkujatele ja hotellisektoris
  • Ideaalne töötamiseks müratundlikes kohtades ja öösiti
  • Sobib puhastustoiminguteks ka jaemüügisektoris, sööklates ja kontorites
  • Kasutamiseks hotellides ja toitlustusettevõtetes, jaekaubanduses ja automüügifirmades
  • Jaemüük
