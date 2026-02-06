Põrandapesumasin BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li
Hooldusvaba liitiumioonaku (80 Ah) ja 50-liitrise paagiga: meie kompaktne põrandapesumasin BD 50/50 C Classic Bp Pack.
Meie manööverdatav põrandapesumasin BD 50/50 C Classic Bp Pack annab 51 cm töölaiuse ja kompaktsete 50-liitriste mahukate magevee ja musta vee jaoks optimaalse ülevaate puhastatavast alast. Väga vaikne ketasharjapea ja 80 Ah mahutavusega liitiumioonaku võimaldavad kuni 2 tunni pikkust puhastustööd – ka müratundlikes piirkondades. Hooldusvaba liitium-ioonaku kuni 4-kordne tsüklistabiilsus võrreldes traditsiooniliste pliiakudega vähendab oluliselt masina kogukulusid eluea jooksul ning tagab samal ajal masina maksimaalse töövõime.
Omadused ja tulu
Kauakestev liitium-ioonaku
- Pikad tööajad ja kõrge tootlikkus tänu kiirele ja vahepealsele laadimisele.
Harjapea ja raakel on valmistatud tugevast alumiiniumist
- Töökindel masin karmideks töötingimusteks, kus eksimustele ruumi ei ole.
- Välja töötatud keerulisteks puhastustoiminguteks.
Väga lihtne tööpõhimõte
- Kõiki masina funktsioone saab kasutada lülitite ja nuppude abil.
- Lihtne kontseptsioon selgete sümbolite ja selgelt paigutatud juhtpaneeliga.
- Lihtne kasutama õppida ja kasutada
Komplekti kuulub aku ja akulaadija
- Hooldusvaba ja turvaline. Suur võimsus 80 Ah tagab eriti pika tööea.
Mugav neljarattasüsteem
- Ideaalne kaua kestvateks puhastustoiminguteks ilma kasutajat kurnamata.
- Suurendab kasutajasõbralikkust ja vähendab olulisel määral füüsilise pingutuse vajadust.
Töökindel standardne raam
- Lihtsamad ja soodsamad hooldustoimingud.
- Suurendab seadme usaldusväärsust.
Imisüsteemi unikaalne disain
- Suurendab kasutusmugavust.
- Väiksem töömüra.
Eraldi musta vee paagi süsteem
- Väga lihtne puhastada.
- Parandab hügieeni.
Puhta vee täiteava ja puhastusvahendi doseerimissüsteem
- Puhastusvahendite mugavaks ja täpseks doseerimiseks.
- Vähendab puhastusvahendite tarbimist ja kulusid.
Tarvikute praktilised integreeritud hoiukohad
- Erinevate lisatarvikute hoiustamiseks.
- Käsikoristustarvikud on alati käepärast.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Edasiliikumine harja pööramisega
|Harjade töölaius (mm)
|510
|Imuri töölaius (mm)
|850
|Puhta/musta vee paak (l)
|50 / 50
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 2040
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|1200
|Aku tüüp
|Hooldusvaba
|Aku (V/Ah)
|24 / 90
|Aku tööiga (h)
|max. 2,5
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 8,7
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (kg)
|27
|Püürdelaius (mm)
|1240
|Veetarbimine (l/min)
|max. 2,3
|Helirõhutase (dB(A))
|66
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|53
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Scope of supply
- Ketashari: 1 tk.
- Aku
- Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Kummiraakel, v-kujuline
Seadmed
- 2 paagiga süsteem
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Lüliti EASY Operation
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sobib eriti hästi kasutamiseks hoonete puhastusteenuste pakkujatele ja hotellisektoris
- Ideaalne töötamiseks müratundlikes kohtades ja öösiti
- Sobib puhastustoiminguteks ka jaemüügisektoris, sööklates ja kontorites
- Kasutamiseks hotellides ja toitlustusettevõtetes, jaekaubanduses ja automüügifirmades
- Jaemüük