Kompaktse disainiga, mis sisaldab kahte 50-liitrist magevee ja musta vee paaki ning 51 cm töölaiust, annab meie manööverdusvõimeline BD 50/50 C Classic Bp Pack põrandapesumasin ​​optimaalse ülevaate puhastatavast alast. Ketasharjapea töötab nii vaikselt, et seda põrandapuhastusmasinat saab kasutada ka müratundlikes piirkondades. Lihtsa transportimise jaoks mõeldud kaabits ja ülestõstetav harjapea on valmistatud kvaliteetsest survevalualumiiniumist ja neid saab juhtida käsitsi. Lihtne töökontseptsioon kaotab ära keerukad puhastusprogrammid ja tutvumisfaasid, mis tähendab, et näiteks harjamootori ja imemisturbiini käivitamist ja seiskamist juhitakse lihtsalt keskse juhthoova kaudu. Võimas liitiumioonaku võimsusega 80 Ah ja kiirlaadija on standardvarustuses, nii et kiire ja vahepealne laadimine on vajadusel hõlpsasti võimalik.