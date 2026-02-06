Põrandapesumasin BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Standardvarustuses on hooldusvaba liitium-ioonaku (80 Ah) ja kiirlaadija: BD 50/50 C Bp Pack kompaktne põrandapesumasin 50 l mahutitega.
Kompaktse disainiga, mis sisaldab kahte 50-liitrist magevee ja musta vee paaki ning 51 cm töölaiust, annab meie manööverdusvõimeline BD 50/50 C Classic Bp Pack põrandapesumasin optimaalse ülevaate puhastatavast alast. Ketasharjapea töötab nii vaikselt, et seda põrandapuhastusmasinat saab kasutada ka müratundlikes piirkondades. Lihtsa transportimise jaoks mõeldud kaabits ja ülestõstetav harjapea on valmistatud kvaliteetsest survevalualumiiniumist ja neid saab juhtida käsitsi. Lihtne töökontseptsioon kaotab ära keerukad puhastusprogrammid ja tutvumisfaasid, mis tähendab, et näiteks harjamootori ja imemisturbiini käivitamist ja seiskamist juhitakse lihtsalt keskse juhthoova kaudu. Võimas liitiumioonaku võimsusega 80 Ah ja kiirlaadija on standardvarustuses, nii et kiire ja vahepealne laadimine on vajadusel hõlpsasti võimalik.
Omadused ja tulu
Pikaealised liitiumioonakud
- Pikad tööajad ja kõrge tootlikkus tänu kiirele ja vahepealsele laadimisele.
- Hooldusvaba akusüsteem mis ei vaja veega täitmist
Kompaktne ja töökindel disain
- Äärmiselt mitmekülgne, lihtsasti manööverdatav masin, mis tagab hea ülevaate koristamise ajal.
- Vähendab masina või seadmete kahjustamise ohtu.
Harjapea ja raakel on valmistatud tugevast alumiiniumist
- Töökindel masin karmideks töötingimusteks, kus eksimustele ruumi ei ole.
- Välja töötatud keerulisteks puhastustoiminguteks.
Väga lihtne tööpõhimõte
- Kõiki masina funktsioone saab kasutada lülitite ja nuppude abil.
- Lihtne kontseptsioon selgete sümbolite ja selgelt paigutatud juhtpaneeliga.
- Lihtne kasutama õppida ja kasutada
Mugav neljarattasüsteem
- Ideaalne kaua kestvateks puhastustoiminguteks ilma kasutajat kurnamata.
- Suurendab kasutajasõbralikkust ja vähendab olulisel määral füüsilise pingutuse vajadust.
Töökindel standardne raam
- Lihtsamad ja soodsamad hooldustoimingud.
- Suurendab seadme usaldusväärsust.
Imisüsteemi unikaalne disain
- Suurendab kasutusmugavust.
- Väiksem töömüra.
Eraldi musta vee paagi süsteem
- Väga lihtne puhastada.
- Parandab hügieeni.
Puhta vee täiteava ja puhastusvahendi doseerimissüsteem
- Puhastusvahendite mugavaks ja täpseks doseerimiseks.
- Vähendab puhastusvahendite tarbimist ja kulusid.
Tarvikute praktilised integreeritud hoiukohad
- Erinevate lisatarvikute hoiustamiseks.
- Käsikoristustarvikud on alati käepärast.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Edasiliikumine harja pööramisega
|Harjade töölaius (mm)
|510
|Imuri töölaius (mm)
|850
|Puhta/musta vee paak (l)
|50 / 50
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 2040
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|1200
|Aku tüüp
|Li-Ion
|Aku (V/Ah)
|24 / 90
|Aku tööiga (h)
|2,5
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (kg)
|23
|Püürdelaius (mm)
|1240
|Veetarbimine (l/min)
|max. 2,3
|Helirõhutase (dB(A))
|66
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|53
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Scope of supply
- Ketashari: 1 tk.
- Aku
- Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Kummiraakel, v-kujuline
Seadmed
- 2 paagiga süsteem
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Lüliti EASY Operation
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sobib eriti hästi kasutamiseks hoonete puhastusteenuste pakkujatele ja hotellisektoris
- Ideaalne töötamiseks müratundlikes kohtades ja öösiti
- Sobib puhastustoiminguteks ka jaemüügisektoris, sööklates ja kontorites
- Kasutamiseks hotellides ja toitlustusettevõtetes, jaekaubanduses ja automüügifirmades
- Jaemüük
- Puhastamiseks tervishoiutööstuses, transpordisektoris ja tööstuses
- Tööstus
- Autotööstus