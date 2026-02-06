Põrandapesumasin BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah

Lihtne kasutada, töökindla disainiga, pika tööajaga: Kärcheri järelkõnnitav põrandapesumasin BD 70/75 W Bp Pack Classic on muljetavaldavalt mitmekülgne ja varustatud 170 Ah AGM akuga.

Hoolimata oma suurest, 75-liitrisest paagist on Kärcheri järelkõnnitav akutoitel põrandapesumasin BD 70/75 Bp Pack Classic üllatavalt kompaktne ja hästi manööverdatav. Seetõttu on see mitmekülgne ja töökindel masin sobilik paljudeks erinevateks puhastustoiminguteks. Tänu integreeritud hooldusvabale 170 Ah AGM akule on masina tööaeg palju pikem. Masinat on äärmiselt lihtne kasutada ja hooldada ning sellele on mitmeid kvaliteetseid elemente, näiteks kahe harjaga harjapea, alumiiniumist raakel jpm.

Omadused ja tulu
Harjapea ja raakel on valmistatud tugevast alumiiniumist
  • Töökindel masin karmideks töötingimusteks, kus eksimustele ruumi ei ole.
  • Välja töötatud keerulisteks puhastustoiminguteks.
Väga lihtne tööpõhimõte
  • Kõiki masina funktsioone saab kasutada lülitite ja nuppude abil.
  • Värvikoodiga juhtseadised muudavad masina kasutamise ja kasutama õppimise lihtsamaks.
Kompaktne ja töökindel disain
  • Äärmiselt mitmekülgne, lihtsasti manööverdatav masin, mis tagab hea ülevaate koristamise ajal.
  • Vähendab masina või seadmete kahjustamise ohtu.
Harja kontaktsurvet saab reguleerida vastavalt vajadusele
  • Kontaktsurve saab vajadusel suurendada 30 kg pealt 50 kiloni.
  • Vähendage kontaktsurvet, kui mustust on vähe või kui puhastatav pind on tundlik.
  • Suurt kontaktsurvet kasutage tõrksa mustuse või pinnaviimistluse eemaldamiseks.
Hooldusvaba 170 Ah AGM aku ja väline akulaadija kuuluvad masina standardvarustusse.
  • Lihtne akutehnoloogia, tänu millele saab masinat kasutada paljudes erinevates olukordades.
  • Tagab pika tööaja.
  • Suurendab efektiivsust ja produktiivsust.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Veomootor
Harjade töölaius (mm) 705
Imuri töölaius (mm) 1030
Puhta/musta vee paak (l) 75 / 75
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) max. 3525
Tegelik töövõimsus (m²/h) 2115
Aku tüüp Hooldusvaba
Aku (V/Ah) 24 / 170
Aku tööiga (h) max. 3
Toide akulaadijale (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Sõidukiirus (km/h) max. 5
Harja kiirus (rpm) 180
Harja kontaktsurve (g/cm²/kg) 20,4 - 34 / 30 - 50
Püürdelaius (mm) 1550
Veetarbimine (l/min) max. 2,75
Helirõhutase (dB(A)) 63 - 65
Nimivõimsus (W) max. 1850
Maksimaalne lubatud kogukaal (kg) 325
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 100
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1445 x 750 x 1065

Scope of supply

  • Ketashari: 2 tk.
  • Aku
  • Aku ja laadija kuuluvad komplekti
  • Raakel, nurga all

Seadmed

  • Võimas mootor
  • 2 paagiga süsteem
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne jaemüügikaupluste, kaubanduskeskuste ja tööriistapoodide puhastamiseks
  • Ideaalne kasutamiseks lennujaamades, tööstuses ja transporditööstuses
  • Sobib hästi puhastusteenuste pakkujatele, näiteks spordihallide puhastamiseks
