Hoolimata oma suurest, 75-liitrisest paagist on Kärcheri järelkõnnitav akutoitel põrandapesumasin BD 70/75 Bp Pack Classic üllatavalt kompaktne ja hästi manööverdatav. Seetõttu on see mitmekülgne ja töökindel masin sobilik paljudeks erinevateks puhastustoiminguteks. Tänu integreeritud hooldusvabale 170 Ah AGM akule on masina tööaeg palju pikem. Masinat on äärmiselt lihtne kasutada ja hooldada ning sellele on mitmeid kvaliteetseid elemente, näiteks kahe harjaga harjapea, alumiiniumist raakel jpm.