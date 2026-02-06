Kärcheri käsitsi juhitava järelkõnnitava põrandapesumasina BD 80/100 W Bp Pack Classic komplekti kuulub juba nii võimas aku kui ka sellega sobiv akulaadija. Selleks, et tulla toime ka kõige keerukamate puhastustoimingutega, on selle masina kõige enam koormust saavad komponendid, näiteks ketasharja pea ja raakel, valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist. Võimas veoajam, tänu millele saab masinaga vaevata sõita ka kallakutel, hea ülevaade masina tagant ning masina lihtne käsitsemine muudavad selle äärmiselt kasutajasõbralikuks. 80 cm töölaius, 100-liitrine paak ja lõputult reguleeritav transpordi- ja puhastuskiirus kuni kiiruseni 5 km/h võimaldavad puhastada ühes tunnis kuni 4800 m². Ketasharjade kontaktsurvet saab manuaalselt kohandada vahemikus 40–68 kg, et eemaldada ka kõige tõrksam mustus. Tänu integreeritud adapterile Home Base, on masina külge lihtne kinnitada ka muid puhastustarvikuid.