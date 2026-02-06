Põrandapesumasin BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
Kärcheri järelkõnnitav põrandapesumasin BD 80/100 W Bp Pack Classic on varustatud nii aku kui akulaadijaga. 80 cm töölaius ja 100-liitrine paak tagavad pikad tööintervallid.
Kärcheri käsitsi juhitava järelkõnnitava põrandapesumasina BD 80/100 W Bp Pack Classic komplekti kuulub juba nii võimas aku kui ka sellega sobiv akulaadija. Selleks, et tulla toime ka kõige keerukamate puhastustoimingutega, on selle masina kõige enam koormust saavad komponendid, näiteks ketasharja pea ja raakel, valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist. Võimas veoajam, tänu millele saab masinaga vaevata sõita ka kallakutel, hea ülevaade masina tagant ning masina lihtne käsitsemine muudavad selle äärmiselt kasutajasõbralikuks. 80 cm töölaius, 100-liitrine paak ja lõputult reguleeritav transpordi- ja puhastuskiirus kuni kiiruseni 5 km/h võimaldavad puhastada ühes tunnis kuni 4800 m². Ketasharjade kontaktsurvet saab manuaalselt kohandada vahemikus 40–68 kg, et eemaldada ka kõige tõrksam mustus. Tänu integreeritud adapterile Home Base, on masina külge lihtne kinnitada ka muid puhastustarvikuid.
Omadused ja tulu
Enim koormust saavad komponendid nagu raakel ja harjapea on valmistatud kõrgekvaliteetsest alumiiniumist
- Töökindel masin karmideks töötingimusteks, kus eksimustele ruumi ei ole.
- Välja töötatud keerulisteks puhastustoiminguteks.
Harja kontaktsurvet saab reguleerida 2-astmeliselt vastavalt vajadusele
- Saab vajadusel käsitsi suurendada 40 kg pealt 68 kiloni.
- Väiksem kontaktsurve kergema mustuse või tundlike põrandate puhastamiseks.
- Suurem kontaktsurvet tõrksa mustuse või pinnaviimistluse eemaldamiseks.
Tõhus ja võimas 300 W veomootor
- Saab kasutada ka kallakutel, säästab kasutaja energiat.
- Sõidukiirust saab reguleerida lihtsasti ligipääsetava potentsiomeetri abil.
Värvitud, hästi nähtavad juhtelemendid
- Värvikoodiga juhtseadised muudavad masina kasutamise ja kasutama õppimise lihtsamaks.
Nutikas süsteem HomeBase
- Valikuliselt saab kinnitada ka käsipuhastuseks mõeldud tarvikuid nagu konkse, konteinereid, moppi jms.
Taskukohane masin seeriast Classic
- Väga hea hinna-kvaliteedi suhe.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|810
|Imuri töölaius (mm)
|1090
|Puhta/musta vee paak (l)
|100 / 100
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 4000
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|2400
|Aku tüüp
|Hooldusvaba
|Aku (V/Ah)
|24 / 170
|Aku tööiga (h)
|max. 3
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (g/cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 69
|Püürdelaius (mm)
|1650
|Helirõhutase (dB(A))
|65
|Nimivõimsus (W)
|max. 1900
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|435
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|110,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Scope of supply
- Ketashari: 2 tk.
- Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Raakel, nurga all
Seadmed
- Võimas mootor
- 2 paagiga süsteem
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne hoolduspuhastuseks jaekaubanduses, meisterdamistöökodades, kaubanduskeskustes, tööstuses ja lennujaamades.