Põrandapesumasin BR 30/1 C Bp Pack
Ideaalne hügieeniliseks hoolduspuhastuseks ja põranda desinfitseerimiseks väikestel aladel: Kärcheri kompaktne BR 30/1 C Bp Pack akuga põrandapesur mikrokiudrullitehnoloogiaga.
Meie uus ülikompaktne BR 30/1 C Bp Pack akuga põrandapesur on ideaalne valik igat tüüpi kõvade põrandakatete, sealhulgas plaatide ja turvapõrandate hügieeniliseks puhastamiseks. Võrreldes käsitsi põrandapuhastusega saavutab mikrokiudrullitehnoloogia kuni 20 protsenti paremad puhastustulemused ja kuni 60 protsenti kiiremad kuivamisajad. Kärcher Battery Universe’i suure jõudlusega 18-voldise liitiumioonaku toitel BR 30/1 C Bp Pack on ideaalne lahendus väiksemate ruumide hoolduspuhastuseks kontorites, kauplustes, arstipraksistes, vastuvõttudes, hotellides ja restoranides. või isegi sööklates, koolides ja haiglates. Lisaks, kui seda kasutatakse koos Kärcheri desinfektsioonivahendiga RM 732, sobib see ideaalselt ka põrandapindade desinfitseerimiseks.
Omadused ja tulu
Suurepärased puhastustulemusedKuni 20% paremad tulemused kui käsitsi põrandapuhastus. Korjab põhjalikult üles määrdunud vee, puhastusvahendi, suurema mustuse ja karvad. Tõstab puhastuskvaliteeti ja hügieenitaset.
Kiired kuivamisajadKuni 60% kiirem kuivamisaeg kui põranda käsitsi puhastamine. Lühikesed kuivamisajad vähendavad märgade põrandate libisemisohtu. Lühemad puhastusajad tähendavad suuremat tootlikkust ja madalamaid kulusid.
Kõrge hügieenitaseKorjab põhjalikult üles määrdunud vee, puhastusvahendi, suurema mustuse ja karvad. Hügieeniline puhastusprotsess tööohutuse suurendamiseks. Madalam ristsaastumise ja patogeeni edasikandumise oht.
Parkimiskoht koos parkimistugedega
- Parkimisasendis pole märgade rullide ja põranda vahel kokkupuudet.
- Kiiresti kuivavad rullid.
Liitiumioonaku
- Ühildub Kärcheri 18 V akuplatvormiga.
- Pikk kasutusiga ja tööaeg, lühikesed laadimisajad, ajutine laadimisvõimalus.
- Kuni 25% tootlikum kui juhtmega masinad.
Integreeritud eelpühkimise funktsioon koos karvadekorjamiskammiga
- Vähendab ja isegi eemaldab tolmu pühkimise ja tolmuimejaga puhastamise vajaduse.
- Vähendab puhastusaega kuni 50%.
- Vähendab kogu tegevuskulusid ja puhastuskulusid kuni 50%.
Kompaktne, eriti vastupidav disain
- Kvaliteetsed, vastupidavad metallist komponendid.
- Suure jõudluse ja madalate hoolduskulude jaoks.
Sobib põranda desinfitseerimiseks Desinfitseerimisvahendiga RM 732
- Vähendab ja isegi takistab patogeenide, sealhulgas SARS-CoV-2 levikut.
- Loob hügieeniliselt puhta ümbruse.
- Kõrge hügieenistandard töökohal vähendab haigusest tingitud puudumiste tõttu kaotatud päevade arvu.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Edasiliikumine harja pööramisega
|Harjade töölaius (mm)
|300
|Puhta/musta vee paak (l)
|1 / 0,7
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|200
|Aku tüüp
|Eemaldatav liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Mahutavus (Ah)
|3
|Vaja minevate akude arv (tk.)
|1
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|max. 200 (3,0 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 60
|Aku laadimisaeg (min)
|39 / 65
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Harja kiirus (rpm)
|500 - 650
|Harja kontaktsurve (g/cm²)
|40
|Veetarbimine (ml/min)
|30
|Helirõhutase (dB(A))
|max. 55
|Nimivõimsus (W)
|70
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|12
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|6,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|340 x 305 x 1200
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Rullhari: 1 tk.
Seadmed
- 2 paagiga süsteem
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne lahendus kontoritesse, arstipraksistesse, vastuvõtualadele, hotellidele ja restoranidele
- Sobib põrandate puhastamiseks sööklates, koolides ja haiglates
- Sobib ideaalselt kontoritesse, jaemüügikauplustesse, hotellidesse, sööklatesse, arstikabinettidesse, advokaadibüroodesse, haiglatesse ja koolidesse.
Lisatarvikud
