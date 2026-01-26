Meie uus ülikompaktne BR 30/1 C Bp Pack akuga põrandapesur on ideaalne valik igat tüüpi kõvade põrandakatete, sealhulgas plaatide ja turvapõrandate hügieeniliseks puhastamiseks. Võrreldes käsitsi põrandapuhastusega saavutab mikrokiudrullitehnoloogia kuni 20 protsenti paremad puhastustulemused ja kuni 60 protsenti kiiremad kuivamisajad. Kärcher Battery Universe’i suure jõudlusega 18-voldise liitiumioonaku toitel BR 30/1 C Bp Pack on ideaalne lahendus väiksemate ruumide hoolduspuhastuseks kontorites, kauplustes, arstipraksistes, vastuvõttudes, hotellides ja restoranides. või isegi sööklates, koolides ja haiglates. Lisaks, kui seda kasutatakse koos Kärcheri desinfektsioonivahendiga RM 732, sobib see ideaalselt ka põrandapindade desinfitseerimiseks.