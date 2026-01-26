Masinat on sama lihtne manööverdada nagu tolmuimeja harja. See avaldab kümme korda rohkem kontaktisurvet kui käsitsi koristamine ja tagab palju paremad tulemused. See kõik saavutatakse rullikutega, mis teevad umbes 1500 pööret. Võimalik on koristada nii edasi kui ka tagasi liikudes. Eriti tugeva mustuse puhastamiseks on võimalik pühkureid ka tõsta. See tagab puhastusvahendi pikema kokkupuuteaja pinnaga.