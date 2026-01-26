Põrandapesumasin BR 30/4 C
Põrandapesumasin BR 30/4 C on kerge ja kompaktne – see uuenduslik ja võimas masin kaalub ainult 11,5 kg ning on ideaalne alternatiiv käsitsi kõvade pindade koristamisele (vahemikus 20 to 200 m²). Põrandad on vahetult pärast koristamist kuivad ja libisemisvastased. Ideaalne väiksemate kaupluste, restoranide, tanklate, supermarketite, sanitaarruumide, hotellide ja einestamiskohtade puhastamiseks või olemasoleva põrandapesumasina lisana.
Masinat on sama lihtne manööverdada nagu tolmuimeja harja. See avaldab kümme korda rohkem kontaktisurvet kui käsitsi koristamine ja tagab palju paremad tulemused. See kõik saavutatakse rullikutega, mis teevad umbes 1500 pööret. Võimalik on koristada nii edasi kui ka tagasi liikudes. Eriti tugeva mustuse puhastamiseks on võimalik pühkureid ka tõsta. See tagab puhastusvahendi pikema kokkupuuteaja pinnaga.
Omadused ja tulu
Suurel kiirusel töötav rullhari
- Kümme korda suurem kontaktsurve kui manuaalsel puhastamisel.
- Rullhari puhastab kas struktureeritud pinnad ja vuugid.
- Rullhari aitab kergemaks puhastuseks edasiliikumisele kaasa.
Koheselt kuiv
- Pehmed kummiribad eemaldavad niiskuse - edasi ja tagasi.
- Põrand on kohe kuiv.
- Intensiivseks puhastuseks saab imemisfunktsiooni jalglülitiga välja lülitada.
Imemisvõimalust saab välja lülitada
- Imemisfunktsiooni saab pedaali abil välja lülitada
- Võimalik on rakendada puhastusmasinaid ja siis kasutada imemisfunktsiooni sügavama puhastamise jaoks.
Eemaldatavad paagid
- Käepärast puhta vee paaki saab eemaldada ja täita väikestes kraanikaussides.
- Musta vee paaki saab eraldi eemaldada ja tühjendada näiteks kraanikaussi.
- Paake saab eemaldada eraldi või koos. Sisaldab käepidet lihtsaks transpordiks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Elektritoide
|Veoajam
|Edasiliikumine harja pööramisega
|Harjade töölaius (mm)
|300
|Imuri töölaius (mm)
|300
|Puhta/musta vee paak (l)
|4 / 4
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|200
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|130
|Harja kiirus (rpm)
|1450
|Harja kontaktsurve (g/cm²)
|100
|Veetarbimine (l/min)
|0,3
|Helirõhutase (dB(A))
|max. 72
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Nimivõimsus (W)
|820
|Värvus
|Antratsiit
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|507 x 343 x 1145
Scope of supply
- Rullhari: 1 tk.
- Transportrattad
- 2 kummiriba, sirget: 1 tk.
Seadmed
- 2 paagiga süsteem
- Elektritoide
