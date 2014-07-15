Põrandapesumasin BR 30/4 C Adv
Väga kompaktne ja kerge põrandapesumasin BR 30/4 C, mis kaalub ainult 12 kg, on innovatiivne ja võimas alternatiiv 20–200 m2 suuruste kõvade põrandapindade käsitsi küürimisele. Põrand on pärast puhastamist kohe kuiv, mistõttu ei teki libisemisohtu ning põrandat võib kohe pärast pesu jälle kasutada. Ideaalne väiksemate kaupluste, restoranide, teenindusjaamade, supermarketite, sanitaarruumide ja hotellide toitlustusalade puhastamiseks või kasutamiseks ka koos olemasolevate põrandapesumasinatega. Manuaalse imemisvõimalusega ligipääsematute nurkade puhastamiseks. Masinal on mikrokiudrull tundlike kivipindade puhastamiseks.
Kärcheri uus põrandapesumasin BR 30/4 C Advances puhastab sujuvalt ja ohutult põrandad avalikes kohtades. Lihtsasti kasutatav püstine tolmuimeja BR 30/4 Adv puhastab ja kuivatab põrandad põhjalikult juba ühe tõmbega ning seda saab kasutada ka sügavpuhastuseks. Mudeli BR 30/4 C Adv kasutamine on võrreldes mopiga puhastamisega kiirem, lihtsam, hügieenilisem ning ohutum puhastusviis nii seadme kasutajale kui ka avalikkusele, kuna jätab põrandad puhtaks, ohutuks ja koheselt kasutatavaks. Mudel BR 30/4 C Adv on välja töötatud nii, et see oleks kasutajale ohutu ja hügieeniline. Selle 4-liitrised puhta ja musta vee paagid on täielikult eemaldatavad ning neid on lihtne puhastada ja täita, samas kui rullharju ja kummiribasid saab eemaldada ja vahetada täielikult ilma tööriistadeta. Masina puhastuspea on eriti madal (ainult 7 cm), mis võimaldab hõlpsasti puhastada ka mööbli alt, samas kui imemisfunktsiooni saab sisse ja välja lülitada, et võimaldada esialgset harjamist ja pesuaine kandmist pinnale, et teostada sügavpuhastust. Vooliku ja mikrokiududest rullpadjaga seade.
Omadused ja tulu
Suurel kiirusel töötav rullhariKümme korda suurem kontaktsurve kui manuaalsel puhastamisel. Rullhari puhastab kas struktureeritud pinnad ja vuugid. Rullhari aitab kergemaks puhastuseks edasiliikumisele kaasa.
Koheselt kuivPehmed kummiribad eemaldavad niiskuse - edasi ja tagasi. Intensiivseks puhastuseks saab imemisfunktsiooni jalglülitiga välja lülitada.
Eemaldatavad paagid
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Elektritoide
|Veoajam
|Edasiliikumine harja pööramisega
|Harjade töölaius (mm)
|300
|Imuri töölaius (mm)
|300
|Puhta/musta vee paak (l)
|4 / 4
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|200
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|130
|Harja kiirus (rpm)
|1450
|Harja kontaktsurve (g/cm²)
|100
|Veetarbimine (l/min)
|0,3
|Helirõhutase (dB(A))
|max. 72
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Nimivõimsus (W)
|820
|Värvus
|Antratsiit
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|495 x 340 x 1145
Scope of supply
- Rullhari: 1 tk.
- Mikrokiud-rullhari: 1 tk.
- Transportrattad
- 2 kummiriba, sirget: 1 tk.
- Manuaalne tolmuimeja
Seadmed
- 2 paagiga süsteem
- Elektritoide
