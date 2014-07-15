Kärcheri uus põrandapesumasin BR 30/4 C Advances puhastab sujuvalt ja ohutult põrandad avalikes kohtades. Lihtsasti kasutatav püstine tolmuimeja BR 30/4 Adv puhastab ja kuivatab põrandad põhjalikult juba ühe tõmbega ning seda saab kasutada ka sügavpuhastuseks. Mudeli BR 30/4 C Adv kasutamine on võrreldes mopiga puhastamisega kiirem, lihtsam, hügieenilisem ning ohutum puhastusviis nii seadme kasutajale kui ka avalikkusele, kuna jätab põrandad puhtaks, ohutuks ja koheselt kasutatavaks. Mudel BR 30/4 C Adv on välja töötatud nii, et see oleks kasutajale ohutu ja hügieeniline. Selle 4-liitrised puhta ja musta vee paagid on täielikult eemaldatavad ning neid on lihtne puhastada ja täita, samas kui rullharju ja kummiribasid saab eemaldada ja vahetada täielikult ilma tööriistadeta. Masina puhastuspea on eriti madal (ainult 7 cm), mis võimaldab hõlpsasti puhastada ka mööbli alt, samas kui imemisfunktsiooni saab sisse ja välja lülitada, et võimaldada esialgset harjamist ja pesuaine kandmist pinnale, et teostada sügavpuhastust. Vooliku ja mikrokiududest rullpadjaga seade.