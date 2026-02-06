Põrandapesumasin BR 30/4 C BP
Meie kerge ja väga kompaktne akutoitel BR 30/4 C Bp põrandapesumasin, mis tagab kohe pärast puhastamist kuivad ja libisemiskindlad põrandad, kaalub vaid 14 kg.
Nagu käsitsi puhastamine, ainult palju parem: meie akutoitel BR 30/4 C Bp Pack põrandapesumasin on oma kompaktse kuju, väga kerge, 14 kilogrammi ja kaaluga, tõeline alternatiiv kuni 200 m² suuruste kõvade pindade käsitsi puhastamisele. Selle kauakestev liitium-ioon aku 30-minutilise tööajaga. Tava põrandamopi omast kümme korda suurem kontaktrõhk ja umbes 1500 pöördeline rulliku kiirus tagavad oluliselt paremad puhastustulemused. Tolmuimemine edasi-tagasi on võimalik. Eriti tõrksa mustuse korral saab kaabitsad tõsta, et pikendada puhastuslahuse kokkupuuteaega. Vahetult pärast puhastamist jääb alles vaid puhas ja eriti kuiv ning seega libisemiskindel põrand. Väga mobiilne juhtmeta masin sobib ideaalselt põrandate puhastamiseks väikestes kauplustes, restoranides, bensiinijaamades, supermarketites, sanitaarruumides, köökides või isegi lisaks olemasolevatele suurematele pesumasinatele.
Omadused ja tulu
Suurel kiirusel töötav rullhari
- Kümme korda suurem kontaktsurve kui manuaalsel puhastamisel.
- Rullhari puhastab kas struktureeritud pinnad ja vuugid.
- Rullhari aitab kergemaks puhastuseks edasiliikumisele kaasa.
Koheselt kuiv
- Pehmed kummiribad eemaldavad niiskuse - edasi ja tagasi.
- Intensiivseks puhastuseks saab imemisfunktsiooni jalglülitiga välja lülitada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Edasiliikumine harja pööramisega
|Harjade töölaius (mm)
|300
|Imuri töölaius (mm)
|300
|Puhta/musta vee paak (l)
|4 / 4
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|200
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|150
|Vaja minevate akude arv (tk.)
|1
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 35
|Harja kiirus (rpm)
|1270
|Harja kontaktsurve (g/cm²)
|100
|Veetarbimine (l/min)
|0,3
|Helirõhutase (dB(A))
|72,4
|Nimivõimsus (W)
|550
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|13
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|365 x 345 x 1162
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Transportrattad
- Rullhari: 1 tk.
- 2 kummiriba, sirget: 1 tk.
Seadmed
- 2 paagiga süsteem
