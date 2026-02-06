Nagu käsitsi puhastamine, ainult palju parem: meie akutoitel BR 30/4 C Bp Pack põrandapesumasin ​​on oma kompaktse kuju, väga kerge, 14 kilogrammi ja kaaluga, tõeline alternatiiv kuni 200 m² suuruste kõvade pindade käsitsi puhastamisele. Selle kauakestev liitium-ioon aku 30-minutilise tööajaga. Tava põrandamopi omast kümme korda suurem kontaktrõhk ja umbes 1500 pöördeline rulliku kiirus tagavad oluliselt paremad puhastustulemused. Tolmuimemine edasi-tagasi on võimalik. Eriti tõrksa mustuse korral saab kaabitsad tõsta, et pikendada puhastuslahuse kokkupuuteaega. Vahetult pärast puhastamist jääb alles vaid puhas ja eriti kuiv ning seega libisemiskindel põrand. Väga mobiilne juhtmeta masin sobib ideaalselt põrandate puhastamiseks väikestes kauplustes, restoranides, bensiinijaamades, supermarketites, sanitaarruumides, köökides või isegi lisaks olemasolevatele suurematele pesumasinatele.