Põrandapesumasin BR 30/4 C BP Pack

Meie kerge ja väga kompaktne akutoitel töötav BR 30/4 C Bp Pack põrandapesumasin, mis tagab kuiva, libisemisvastase põranda kohe pärast puhastamist, kaalub vaid 14 kg.

Nagu käsitsi puhastamine, ainult veelgi parem: meie akutoitel töötav BR 30/4 C Bp Pack põrandapesumasin on tõeline alternatiiv kuni 200 m² suuruste kõvapindade käsitsi puhastamisele, kuna see on kompaktse kujuga, kaalub ainult 14 kg ja sel on kauakestev liitium-ioon aku, mis töötab 30 minutit. Kontaktrõhk, mis on kümme korda suurem tavalise mopi omast, ja ligikaudu 1500 pööret tegevad rullikud tagavad märkimisväärselt paremad puhastustulemused. Koristada on võimalik nii edasi kui tagasi liikudes. Eriti raske mustuse korral on võimalik pühkureid tõsta, et pikendada kokkupuuteaega puhastusainega. Vahetult pärast puhastamist on põrand puhas ja väga kuiv, ning seetõttu puudub ka libisemisoht. Väga mobiilne, juhtmevaba masin on ideaalne põrandate puhastamiseks väikestes poodides, restoranides, bensiinijaamades, sanitaarruumides, köökides või isegi lisaseadmena suuremate põrandapesumasinate kõrval.

Omadused ja tulu
Suurel kiirusel töötav rullhari
  • Kümme korda suurem kontaktsurve kui manuaalsel puhastamisel.
  • Rullhari puhastab kas struktureeritud pinnad ja vuugid.
  • Rullhari aitab kergemaks puhastuseks edasiliikumisele kaasa.
Koheselt kuiv
  • Pehmed kummiribad eemaldavad niiskuse - edasi ja tagasi.
  • Intensiivseks puhastuseks saab imemisfunktsiooni jalglülitiga välja lülitada.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Aku platvorm 36 V Aku platvorm
Ajami tüüp Aku
Veoajam Edasiliikumine harja pööramisega
Harjade töölaius (mm) 300
Imuri töölaius (mm) 300
Puhta/musta vee paak (l) 4 / 4
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) 200
Tegelik töövõimsus (m²/h) 150
Aku tüüp Eemaldatav liitiumioonaku
Pinge (V) 36
Mahutavus (Ah) 7,5
Vaja minevate akude arv (tk.) 1
Aku tööaeg ühe laadimisega (min) max. 35
Aku laadimisaeg (min) 58 / 81
Väljundi võimsus (A) 6
Toide akulaadijale (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Harja kiirus (rpm) 1270
Harja kontaktsurve (g/cm²) 100
Veetarbimine (l/min) 0,3
Helirõhutase (dB(A)) max. 72,4
Nimivõimsus (W) 550
Värvus Antratsiit
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 365 x 345 x 1162

Scope of supply

  • Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
  • Transportrattad
  • Rullhari: 1 tk.
  • 2 kummiriba, sirget: 1 tk.

Seadmed

  • 2 paagiga süsteem
