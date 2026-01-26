Põrandapesumasin BR 30/4 C BP Pack
Meie kerge ja väga kompaktne akutoitel töötav BR 30/4 C Bp Pack põrandapesumasin, mis tagab kuiva, libisemisvastase põranda kohe pärast puhastamist, kaalub vaid 14 kg.
Nagu käsitsi puhastamine, ainult veelgi parem: meie akutoitel töötav BR 30/4 C Bp Pack põrandapesumasin on tõeline alternatiiv kuni 200 m² suuruste kõvapindade käsitsi puhastamisele, kuna see on kompaktse kujuga, kaalub ainult 14 kg ja sel on kauakestev liitium-ioon aku, mis töötab 30 minutit. Kontaktrõhk, mis on kümme korda suurem tavalise mopi omast, ja ligikaudu 1500 pööret tegevad rullikud tagavad märkimisväärselt paremad puhastustulemused. Koristada on võimalik nii edasi kui tagasi liikudes. Eriti raske mustuse korral on võimalik pühkureid tõsta, et pikendada kokkupuuteaega puhastusainega. Vahetult pärast puhastamist on põrand puhas ja väga kuiv, ning seetõttu puudub ka libisemisoht. Väga mobiilne, juhtmevaba masin on ideaalne põrandate puhastamiseks väikestes poodides, restoranides, bensiinijaamades, sanitaarruumides, köökides või isegi lisaseadmena suuremate põrandapesumasinate kõrval.
Omadused ja tulu
Suurel kiirusel töötav rullhari
- Kümme korda suurem kontaktsurve kui manuaalsel puhastamisel.
- Rullhari puhastab kas struktureeritud pinnad ja vuugid.
- Rullhari aitab kergemaks puhastuseks edasiliikumisele kaasa.
Koheselt kuiv
- Pehmed kummiribad eemaldavad niiskuse - edasi ja tagasi.
- Intensiivseks puhastuseks saab imemisfunktsiooni jalglülitiga välja lülitada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Edasiliikumine harja pööramisega
|Harjade töölaius (mm)
|300
|Imuri töölaius (mm)
|300
|Puhta/musta vee paak (l)
|4 / 4
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|200
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|150
|Aku tüüp
|Eemaldatav liitiumioonaku
|Pinge (V)
|36
|Mahutavus (Ah)
|7,5
|Vaja minevate akude arv (tk.)
|1
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 35
|Aku laadimisaeg (min)
|58 / 81
|Väljundi võimsus (A)
|6
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Harja kiirus (rpm)
|1270
|Harja kontaktsurve (g/cm²)
|100
|Veetarbimine (l/min)
|0,3
|Helirõhutase (dB(A))
|max. 72,4
|Nimivõimsus (W)
|550
|Värvus
|Antratsiit
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|365 x 345 x 1162
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Transportrattad
- Rullhari: 1 tk.
- 2 kummiriba, sirget: 1 tk.
Seadmed
- 2 paagiga süsteem
Videos
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.