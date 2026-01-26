Nagu käsitsi puhastamine, ainult veelgi parem: meie akutoitel töötav BR 30/4 C Bp Pack põrandapesumasin on tõeline alternatiiv kuni 200 m² suuruste kõvapindade käsitsi puhastamisele, kuna see on kompaktse kujuga, kaalub ainult 14 kg ja sel on kauakestev liitium-ioon aku, mis töötab 30 minutit. Kontaktrõhk, mis on kümme korda suurem tavalise mopi omast, ja ligikaudu 1500 pööret tegevad rullikud tagavad märkimisväärselt paremad puhastustulemused. Koristada on võimalik nii edasi kui tagasi liikudes. Eriti raske mustuse korral on võimalik pühkureid tõsta, et pikendada kokkupuuteaega puhastusainega. Vahetult pärast puhastamist on põrand puhas ja väga kuiv, ning seetõttu puudub ka libisemisoht. Väga mobiilne, juhtmevaba masin on ideaalne põrandate puhastamiseks väikestes poodides, restoranides, bensiinijaamades, sanitaarruumides, köökides või isegi lisaseadmena suuremate põrandapesumasinate kõrval.