Põrandapesumasin BR 30/4 C Ep + MF
Puhastuskuivati BR 30/4 C on kerge ja kompaktne – vaid 11,5 kg kaaluv üliuudne ja võimas tolmuimeja sobib ideaalselt 20–200 m² kõvade pindade puhastamiseks, mis on ideaalne alternatiiv käsitsi puhastamisele. Põrandad on peale puhastamist kohe kuivad ja libisemiskindlad. Ideaalne väiksemate poodide, restoranide, bensiinijaamade, supermarketite, sanitaarruumide, hotellide ja suupistekohtade puhastamiseks või olemasoleva põrandapesumasina täienduseks.
Seda masinat on lihtne manööverdada. See avaldab kümme korda suuremat kontaktsurvet kui käsitsi pühkimine ja palju paremad puhastustulemused. Ja seda rulli kiirusel umbes 1500 pööret. Masin säilitab imemise, imedes samal ajal edasi ja tagasi liigutades. Kaabitsaid saab ka tõrksa mustuse korral tõsta.
Omadused ja tulu
Suurel kiirusel töötav rullhari
- Kümme korda suurem kontaktsurve kui manuaalsel puhastamisel.
- Rullhari puhastab kas struktureeritud pinnad ja vuugid.
- Rullhari aitab kergemaks puhastuseks edasiliikumisele kaasa.
Koheselt kuiv
- Pehmed kummiribad eemaldavad niiskuse - edasi ja tagasi.
- Põrandad kuivavad väga kiiresti.
- Intensiivseks puhastuseks saab imemisfunktsiooni jalglülitiga välja lülitada.
Imemisvõimalust saab välja lülitada
- Imemisfunktsiooni saab pedaali abil välja lülitada
- Võimalik on rakendada puhastusmasinaid ja siis kasutada imemisfunktsiooni sügavama puhastamise jaoks.
Eemaldatavad paagid
- Käepärast puhta vee paaki saab eemaldada ja täita väikestes kraanikaussides.
- Musta vee paaki saab eraldi eemaldada ja tühjendada näiteks kraanikaussi.
- Paake saab eemaldada eraldi või koos. Sisaldab käepidet lihtsaks transpordiks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Elektritoide
|Veoajam
|Edasiliikumine harja pööramisega
|Harjade töölaius (mm)
|300
|Imuri töölaius (mm)
|300
|Puhta/musta vee paak (l)
|4 / 4
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|200
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|150
|Harja kiirus (rpm)
|1450
|Harja kontaktsurve (g/cm²)
|100
|Veetarbimine (l/min)
|0,3
|Helirõhutase (dB(A))
|max. 72
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Nimivõimsus (W)
|820
|Värvus
|Antratsiit
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|495 x 340 x 1145
Scope of supply
- Rullhari: 1 tk.
- Mikrokiud-rullhari: 1 tk.
- Transportrattad
- 2 kummiriba, sirget: 1 tk.
Seadmed
- 2 paagiga süsteem
- Elektritoide
