Põrandapesumasin BR 30/4 C Ep + MF

Puhastuskuivati ​​BR 30/4 C on kerge ja kompaktne – vaid 11,5 kg kaaluv üliuudne ja võimas tolmuimeja sobib ideaalselt 20–200 m² kõvade pindade puhastamiseks, mis on ideaalne alternatiiv käsitsi puhastamisele. Põrandad on peale puhastamist kohe kuivad ja libisemiskindlad. Ideaalne väiksemate poodide, restoranide, bensiinijaamade, supermarketite, sanitaarruumide, hotellide ja suupistekohtade puhastamiseks või olemasoleva põrandapesumasina ​​täienduseks.