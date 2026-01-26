Põrandapesumasin BR 35/12 C Bp Pack
Uuendusliku KART-tehnoloogiaga varustatud akutoitel põrandapesumasin BR 35/12 C avaldab muljet oma hea liikuvuse, kerge kaalu ja suure puhastusjõudlusega.
Puhastab nii edaspidi kui ka tagurpidi sõites, oma kerge kaalu tõttu sobib ka treppide puhastamiseks ning on hõlpsasti transporditav: Kärcheri akutoitel põrandapesumasin BR 35/12 C on ideaalne ja tõhus puhastuslahendus väikeste ja mööblit täis ruumide puhastamiseks. Selle KART-tehnoloogiaga (Kärcher Advanced Response Technology) varustatud pöörlev rullharjapea võimaldab töötada ka kitsastes kurvides, tagades nii maksimaalse manööverdatavuse ja liikuvuse. Võimas ja pika tööeaga liitiumioonaku võimaldab teha pikki tööintervalle. Aku on ka kiiresti laetav, täiesti hooldusvaba ja kestab kuni 3 korda kauem kui tavaline pliiaku. Põrandapesumasinal BR 35/12 C on ka ökorežiim eco!efficiency, mis vähendab energiatarvet olulisel määral vaid ühe nupuvajutusega, pikendab aku kasutusaega ja vähendab töömüra umbes 40%, võimaldades töötada ka müratundlikes kohtades.
Omadused ja tulu
200° pöörlev KART-tehnoloogiaga rullhari, mida kasutatakse masina juhtimiseks. Tagab lihtsa pööramiseHea manööverdatavusega ja efektiivne - ideaalne mööblit täis ruumide koristamiseks Hari on liikumise suunas alati horisontaalselt. Kummiraakel korjab vee üles ka nurkadest. Vajadusel saab puhastada ja imeda ka tagurpidi liikudes.
Sisaldab võimsat liitium-ioonakutTäiesti hooldusvaba, kuigi on 3 korda vastupidavam kui tavalised akud. Saab tööde vahepeal ka osaliselt laadida. Kiire laadimine (täielik laadimine 3 h, pooleldi täis laadimine 1 h).
KompaktneSaab liigutada seinast eemale 90-kraadise nurga all. Seadmel ei ole väljaulatuvaid osi; lihtne käsitseda.
Kerge
- 35% kergem sarnasest toodetest.
- Sõidab õrnalt üle astmete, kühmude ja treppide.
- Lihtne sõidukitega transportida.
Kokkuvolditav käepide
- Kompaktne hoiustamine.
- Saab transportida ka väikestes sõidukites.
Reguleeritava kõrgusega käepide
- Saab mugavalt kohandada vastavalt kasutajale.
Tõhus sisseehitatud laadija
- Akulaadija on ehitatud masina sisse, mistõttu saade masinat vajadusel igal ajal laadida.
- Täislaadimine 3 h, poolikult laadimine 1 h. Võib laadida igal hetkel tööde vahepeal.
- Laadija lülitub automaatselt ise välja. Ooterežiimis masin energiat ei kasuta.
Rullharja süsteem
- Suur kontaktsurve eemaldab tõrksad plekid.
- Sobib ka karedate põrandate ja tsemendi puhastamiseks.
- Pidevalt kõrge puhastusvõimsus.
Sisaldab pühkimisfunktsiooni
- Tõhus pühkimine, küürimine ja imemine ühe liigutusega.
- Eemaldab kivid, puidulaastud ja muu mustuse.
- Optimeeritud kummiraakli töö.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Edasiliikumine harja pööramisega
|Harjade töölaius (mm)
|350
|Imuri töölaius (mm)
|450
|Puhta/musta vee paak (l)
|12 / 12
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|1400
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|1050
|Aku tüüp
|Li-Ion
|Aku (V/Ah)
|25,2 / 21
|Aku tööiga (h)
|max. 1,5
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 2,7
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Harja kiirus (rpm)
|700 - 1500
|Harja kontaktsurve (g/cm²/kg)
|80 - 150 / 6 - 12
|Püürdelaius (mm)
|1050
|Veetarbimine (l/min)
|1
|Helirõhutase (dB(A))
|max. 65
|Nimivõimsus (W)
|500
|Värvus
|Antratsiit
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|48
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|36
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|930 x 420 x 1100
Scope of supply
- Rullhari: 1 tk.
- Aku ja sisseehitatud laadija on komplektis.
- Transportrattad
- Imemiskumm, sirge: 1 tk.
Seadmed
- 2 paagiga süsteem
- Reguleeritav kontaktsurve
