Puhastab nii edaspidi kui ka tagurpidi sõites, oma kerge kaalu tõttu sobib ka treppide puhastamiseks ning on hõlpsasti transporditav: Kärcheri akutoitel põrandapesumasin BR 35/12 C on ideaalne ja tõhus puhastuslahendus väikeste ja mööblit täis ruumide puhastamiseks. Selle KART-tehnoloogiaga (Kärcher Advanced Response Technology) varustatud pöörlev rullharjapea võimaldab töötada ka kitsastes kurvides, tagades nii maksimaalse manööverdatavuse ja liikuvuse. Võimas ja pika tööeaga liitiumioonaku võimaldab teha pikki tööintervalle. Aku on ka kiiresti laetav, täiesti hooldusvaba ja kestab kuni 3 korda kauem kui tavaline pliiaku. Põrandapesumasinal BR 35/12 C on ka ökorežiim eco!efficiency, mis vähendab energiatarvet olulisel määral vaid ühe nupuvajutusega, pikendab aku kasutusaega ja vähendab töömüra umbes 40%, võimaldades töötada ka müratundlikes kohtades.