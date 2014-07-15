Seda kompaktset ja paindlikku põrandapesumasinat võib kasutada mitmeteks tööoperatsioonideks. Töötamine madala müratasemega on võimalik mõlemas suunas. Masinal on veel volditav lükkesang ja lihtsasti eemaldatavad paagid, mida saab kanda ergonoomilise käepideme abil. Paake saab täita ka madalates valamutes. Harju ja kummiribadega otsakuid saab vahetada vaid sekunditega ning selleks ei ole vaja tööriistu.