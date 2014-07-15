Põrandapesumasin BR 40/10C

Mudeli BR 40/10 C on kõige ökonoomsem masin oma klassis. Selle kompaktse ja võimsa masina töölaius on 400 mm ja paagi maht 10 liitrit. Versiooni Advance mudelid on varustatud täiendavate transportimisrataste ja harja kontaktsurve reguleerimisvõimalusega.

Seda kompaktset ja paindlikku põrandapesumasinat võib kasutada mitmeteks tööoperatsioonideks. Töötamine madala müratasemega on võimalik mõlemas suunas. Masinal on veel volditav lükkesang ja lihtsasti eemaldatavad paagid, mida saab kanda ergonoomilise käepideme abil. Paake saab täita ka madalates valamutes. Harju ja kummiribadega otsakuid saab vahetada vaid sekunditega ning selleks ei ole vaja tööriistu.

Omadused ja tulu
Võimas ja kiire
  • Kaks kiirelt liikuvat rullharja, millel on suur kontaktsurve.
  • Kaks kummiriba eemaldavad vee edasi- ja tagasisuunas.
  • Põrand on kohe kuiv.
Ulatub madalale
  • Ulatub vaevata ka mööbli alla.
  • Lükkesanga saab voltida mõlemale poole.
  • Eemaldatav paak - sobib ka madalatel olevatele esemetele.
Teenindussõbralik
  • Imemiskumme ja harja on lihtne ilma tööriistadeta vahetada.
  • Vee jaoturriba on lihtne eemaldada ja puhastada.
  • Kõik elektriosad on lihtsasti ja kiiresti ligipääsetavad.
Ergonoomiline käepide
  • Hõlpsamaks kasutuseks
  • Integreeritud veevoolu ja harja kontrolliga.
  • Ideaalne transportimiseks ja hoiustamiseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Elektritoide
Harjade töölaius (mm) 400
Imuri töölaius (mm) 400
Puhta/musta vee paak (l) 10 / 10
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) 400
Tegelik töövõimsus (m²/h) 300
Harja kiirus (rpm) 1100
Harja kontaktsurve (g/cm²/kg) 100 - 200 / 20 - 30
Veetarbimine (l/min) 1
Helirõhutase (dB(A)) max. 75
Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50
Nimivõimsus (W) max. 2300
Värvus Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 35,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 520 x 470 x 1150

Scope of supply

  • Rullhari: 2 tk.
  • Transportrattad
  • 2 kummiriba, sirget: 1 tk.

Seadmed

  • 2 paagiga süsteem
  • Elektritoide
  • Reguleeritav kontaktsurve
Põrandapesumasin BR 40/10C
Põrandapesumasin BR 40/10C
Videos
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.