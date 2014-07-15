Põrandapesumasin BR 40/10C
Mudeli BR 40/10 C on kõige ökonoomsem masin oma klassis. Selle kompaktse ja võimsa masina töölaius on 400 mm ja paagi maht 10 liitrit. Versiooni Advance mudelid on varustatud täiendavate transportimisrataste ja harja kontaktsurve reguleerimisvõimalusega.
Seda kompaktset ja paindlikku põrandapesumasinat võib kasutada mitmeteks tööoperatsioonideks. Töötamine madala müratasemega on võimalik mõlemas suunas. Masinal on veel volditav lükkesang ja lihtsasti eemaldatavad paagid, mida saab kanda ergonoomilise käepideme abil. Paake saab täita ka madalates valamutes. Harju ja kummiribadega otsakuid saab vahetada vaid sekunditega ning selleks ei ole vaja tööriistu.
Omadused ja tulu
Võimas ja kiire
- Kaks kiirelt liikuvat rullharja, millel on suur kontaktsurve.
- Kaks kummiriba eemaldavad vee edasi- ja tagasisuunas.
- Põrand on kohe kuiv.
Ulatub madalale
- Ulatub vaevata ka mööbli alla.
- Lükkesanga saab voltida mõlemale poole.
- Eemaldatav paak - sobib ka madalatel olevatele esemetele.
Teenindussõbralik
- Imemiskumme ja harja on lihtne ilma tööriistadeta vahetada.
- Vee jaoturriba on lihtne eemaldada ja puhastada.
- Kõik elektriosad on lihtsasti ja kiiresti ligipääsetavad.
Ergonoomiline käepide
- Hõlpsamaks kasutuseks
- Integreeritud veevoolu ja harja kontrolliga.
- Ideaalne transportimiseks ja hoiustamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Elektritoide
|Harjade töölaius (mm)
|400
|Imuri töölaius (mm)
|400
|Puhta/musta vee paak (l)
|10 / 10
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|400
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|300
|Harja kiirus (rpm)
|1100
|Harja kontaktsurve (g/cm²/kg)
|100 - 200 / 20 - 30
|Veetarbimine (l/min)
|1
|Helirõhutase (dB(A))
|max. 75
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Nimivõimsus (W)
|max. 2300
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|35,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|520 x 470 x 1150
Scope of supply
- Rullhari: 2 tk.
- Transportrattad
- 2 kummiriba, sirget: 1 tk.
Seadmed
- 2 paagiga süsteem
- Elektritoide
- Reguleeritav kontaktsurve
Videos
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.