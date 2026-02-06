Põrandapesumasin BR 45/22 C Bp Pack
Täielikult varustatud akutoitel töötav BR 45/22 C Bp Pack põrandapesumasin. Pöörlev rullharja otsik ja KART-tehnoloogia tagavad maksimaalse manööverdusvõime ja võimaldab puhastada suuri pindalasid.
Isegi suurtel pindadel tuleb ette probleeme kitsamate kohtade puhastamisel. Meie BR 45/22 C Bp Pack põrandapesumasin on sellistes olukordades ideaalne valik. Mudelil on KART (Kärcher Advanced Response Technology) tehnoloogiaga rull-harjaspea, mis on mõlemas suunas pööratav 200° võrra ja millel on suur töölaius. Seetõttu on masin erakordselt manööverdusvõimeline ja sobib ideaalselt äärmiselt kitsastele pindadele. Samal ajal suurendab harja ja imemislati asetus (sõidu suunaga risti) masina jõudlust puhastada suuremat ala ja tagab ühtsed puhastustulemused. Meie sisseehitatud suure võimsusega liitiumioonakud pakuvad kuni kolm korda pikemat eluiga kui tavaliste pliiakude puhul ja need on täielikult hooldusvabad. Uuendusliku ökoloogilise efektiivsuse režiimi (eco!efficiency) kasutamine võib nende tööaega veelgi oluliselt suurendada ja isegi vähendada töömüra umber 40% võrra. Valikuline HEPA-filter filtreerib heitõhku mustast veest, mis võimaldab teil töötada kohtades, kus hügieen on tähtis.
Omadused ja tulu
Harjapea on pööratav +/- 200° KART-tehnoloogia abilVõimaldab masina hõlpsat manööverdamist isegi tihedalt mööbliga sisustatud aladel. Hari on liikumise suunas alati horisontaalselt. Kummiraakel korjab vee üles ka nurkadest. Puhastamine ja tolmu imemine vastupidises suunas on samuti võimalik.
Sisaldab võimsat liitium-ioonakutEi nõua mitte mingisugust hooldamist ja akud peavad kolm korda kauem vastu kui tavalised akud. Ajutine ja osaline laadimine on võimalik vastavalt vajadusele. Äärmiselt kiire laadimisaeg (aku laetakse täis kolme tunni jooksul ja pooleldi täis ühe tunni jooksul).
Energiasäästlik eco!efficiency režiimVähendab energiatarbimist ja pikendab aku kasutusiga kuni 50% võrra. Vähendab töömüra kuni 40% võrra. Energiasääst vähendab ka masina süsihappegaasi "jalajälge".
Kompaktne disain
- Võimaldab sõita seintest eemale 90° nurga all.
- Masina väljaulatuvate osade puudumine muudab käitlemise lihtsamaks.
Väga kerge
- Umbes 35% kergem kui võrreldavad masinad turul.
- Kergem tassida üle astmete, künniste või treppide.
- Transportimine on oluliselt lihtsam, isegi väikestes sõidukites.
Kokkupandav käepide
- Aitab ruumi kokku hoida.
- Sobib ka transportimiseks väikestes sõidukites.
Käepideme kõrgust on võimalik reguleerida
- Saab mugavalt kohandada vastavalt kasutajale.
Sisaldab võimsat sisseehitatud laadijat
- Akut on võimalik laadida igal ajal.
- Täislaadimine 3 h, poolikult laadimine 1 h. Võib laadida igal hetkel tööde vahepeal.
- Laadija lülitub automaatselt ise välja. Ooterežiimis masin energiat ei kasuta.
Rullharja süsteem
- Suur kontaktsurve eemaldab tõrksad plekid.
- Sobib ka karedate põrandate ja tsemendi puhastamiseks.
- Väga head, ühtlased puhastamise tulemused.
Sisaldab pühkimisfunktsiooni
- Tõhus pühkimine, küürimine ja imemine ühe liigutusega.
- Eemaldab kivid, puidulaastud ja muu mustuse.
- Edendab imemisriba optimaalset toimimist.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Edasiliikumine harja pööramisega
|Harjade töölaius (mm)
|450
|Imuri töölaius (mm)
|500
|Puhta/musta vee paak (l)
|22 / 22
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|1800
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|1260
|Aku tüüp
|Li-Ion
|Aku (V/Ah)
|25,2 / 42
|Aku tööiga (h)
|max. 2
|Aku laadimisaeg (h)
|max. 5
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Harja kiirus (rpm)
|750 - 1050
|Harja kontaktsurve (g/cm²)
|100 - 150
|Püürdelaius (mm)
|1118
|Veetarbimine (l/min)
|1
|Helirõhutase (dB(A))
|66,5
|Pinge (V)
|25,2
|Nimivõimsus (W)
|up to 550
|Värvus
|Antratsiit
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|70
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|866 x 530 x 1061
Scope of supply
- Rullhari: 1 tk.
- Aku ja sisseehitatud laadija on komplektis.
- Transportrattad
- Imemiskumm, sirge: 1 tk.
Seadmed
- 2 paagiga süsteem
- Reguleeritav kontaktsurve
