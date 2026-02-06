Isegi suurtel pindadel tuleb ette probleeme kitsamate kohtade puhastamisel. Meie BR 45/22 C Bp Pack põrandapesumasin on sellistes olukordades ideaalne valik. Mudelil on KART (Kärcher Advanced Response Technology) tehnoloogiaga rull-harjaspea, mis on mõlemas suunas pööratav 200° võrra ja millel on suur töölaius. Seetõttu on masin erakordselt manööverdusvõimeline ja sobib ideaalselt äärmiselt kitsastele pindadele. Samal ajal suurendab harja ja imemislati asetus (sõidu suunaga risti) masina jõudlust puhastada suuremat ala ja tagab ühtsed puhastustulemused. Meie sisseehitatud suure võimsusega liitiumioonakud pakuvad kuni kolm korda pikemat eluiga kui tavaliste pliiakude puhul ja need on täielikult hooldusvabad. Uuendusliku ökoloogilise efektiivsuse režiimi (eco!efficiency) kasutamine võib nende tööaega veelgi oluliselt suurendada ja isegi vähendada töömüra umber 40% võrra. Valikuline HEPA-filter filtreerib heitõhku mustast veest, mis võimaldab teil töötada kohtades, kus hügieen on tähtis.