K-Mop 46 on ideaalne lahendus professionaalidele, kes ei soovi teha järeleandmisi ergonoomikas, vastupidavuses ega jõudluses. Selle äärmiselt robustne disain kombineerituna sujuva käsitsemisega saab jagu igast väljakutsest – alates kitsastest ruumidest kuni suurte aladeni. Hea manööverdatavus ja 46-sentimeetrine töölaius tagavad maksimaalse efektiivsuse. Tänu võimsale imemisele on põrandad koheselt kuivad ja neil on ohutu kõndida. Intuitiivne käsitsemine nõuab vähest väljaõpet ja võimaldab vahetut professionaalset kasutamist. Koostöös ekspertidega välja töötatud ergonoomika tagab seljasõbraliku ja energiasäästliku töö. 4-liitriste puhta ja musta vee paakidega avaldab K-Mop 46 muljet oma vastupidavuse ja jätkusuutlikkusega: 28-protsendiline ringlussevõetud materjali sisaldus, eco!Mode ja madalad tarbimisväärtused säästavad väärtuslikke ressursse. Osana Kärcheri süsteemist integreerub masin sujuvalt Battery Power+ platvormi ja Kärcheri seadmehaldussüsteemi. Võtke kontroll enda kätte – K-Mop 46-ga on Teil usaldusväärne partner professionaalseks puhastuseks.