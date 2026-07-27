Põrandapesumasin K Mop 46 Bp Pack 36/150
K-Mop 46 avaldab muljet oma intuitiivse juhtimise, vaevatu käsitsemise, mugava edasiveo ja võimsa imemisjõuga. Esmaklassilisteks puhastustulemusteks kõikidel kõvadel põrandatel.
K-Mop 46 on ideaalne lahendus professionaalidele, kes ei soovi teha järeleandmisi ergonoomikas, vastupidavuses ega jõudluses. Selle äärmiselt robustne disain kombineerituna sujuva käsitsemisega saab jagu igast väljakutsest – alates kitsastest ruumidest kuni suurte aladeni. Hea manööverdatavus ja 46-sentimeetrine töölaius tagavad maksimaalse efektiivsuse. Tänu võimsale imemisele on põrandad koheselt kuivad ja neil on ohutu kõndida. Intuitiivne käsitsemine nõuab vähest väljaõpet ja võimaldab vahetut professionaalset kasutamist. Koostöös ekspertidega välja töötatud ergonoomika tagab seljasõbraliku ja energiasäästliku töö. 4-liitriste puhta ja musta vee paakidega avaldab K-Mop 46 muljet oma vastupidavuse ja jätkusuutlikkusega: 28-protsendiline ringlussevõetud materjali sisaldus, eco!Mode ja madalad tarbimisväärtused säästavad väärtuslikke ressursse. Osana Kärcheri süsteemist integreerub masin sujuvalt Battery Power+ platvormi ja Kärcheri seadmehaldussüsteemi. Võtke kontroll enda kätte – K-Mop 46-ga on Teil usaldusväärne partner professionaalseks puhastuseks.
Omadused ja tulu
Ülimalt lihtne käsitsemine
- Meeldiv edasivedu tänu vastassuunas pöörlevatele harjadele.
- Servade puhastamine põrkerullikute abil ilma sisustust kahjustamata.
- 360° puhastus tänu tiisli kallutamisele kõigis suundades
Kõige intuitiivsem juhtimine
- Tekstivaba kasutajaliides kõige olulisemate funktsioonide seadistamiseks.
- Tuntud Kärcheri värvikoodid (kollased juhtelemendid)
- Madalad väljaõppekulud tänu intuitiivsele disainile
Ergonoomika
- Välja töötatud koostöös ergonoomikaekspertidega
- Reguleeritava kõrgusega käepide täpseks kohandamiseks vastavalt kasutaja pikkusele
- Vähendatud koormus kätele töötamise ajal tänu komponentide läbimõeldud paigutusele
Jätkusuutlikkuse omadused
Parimad puhastustulemused
- 4-liitrised puhta ja musta vee paagid piisava tööulatuse tagamiseks.
- Tõhus puhastus nii kõige väiksematel, tihedalt sisustatud aladel kui ka suurtel pindadel.
- 2-astmeline intensiivne puhastus tõstetava imijalaga.
Täiuslik imemisvõimsus
- Linatex® imihuuled kuuluvad standardvarustusse.
- Reguleeritava kõrgusega kaasaegne alumiiniumist imijalg
- Kuivad põrandad isegi tugevalt tekstureeritud kõvadel põrandakatetel
Ühenduvus
- Valikuline Plug-in Connect ühenduvusmoodul.
- Tegeliku tööaja ja asukoha salvestamine.
- Andmete kuvamine reaalajas Kärcheri seadmehaldusportaalis.
Aku platvorm
- 36 V Battery Power+ vahetatavad akud.
- Usaldusväärne kaitse veega seotud töödeks.
- Liitiumioonaku tagab ühtlase jõudluse ning hoiab ära isetühjenemise ja mäluefekti.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Edasiliikumine harja pööramisega
|Harjade töölaius (mm)
|460
|Puhta/musta vee paak (l)
|4 / 4
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 1840
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|1200
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|36
|Mahutavus (Ah)
|7,5
|Vaja minevate akude arv (tk.)
|1
|Aku jõudlus ühe laadimisega
|(7,5 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega
|Režiim eco!efficiency: (7,5 Ah)
|Aku laadimisaeg (min)
|58 / 81
|Väljundi võimsus (A)
|6
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Harja kiirus (rpm)
|350
|Veetarbimine (ml/min)
|max. 440
|Helirõhutase (dB(A))
|67
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|24,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|446 x 551 x 1154
Scope of supply
- Versioon: Kaasas akud ja laadija
- Transportrattad
Seadmed
- Aku: 36 V / 7,5 Ah Battery Power+ aku (2 tk)
- Laadija: 36 V Battery Power+ kiirlaadija (1 tk)
- 2 paagiga süsteem
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne puhastusteenuste pakkujatele, jaemüügisektorisse või avalikesse hoonetesse.
- Ideaalne lahendus ehitustöövõtjatele, hotellidele ja restoranidele
- Tervishoid
- Ideaalne hooldus- ja vahekoristusteks näiteks avalikes hoonetes.
- Sobib puhastustoiminguteks ka jaemüügisektoris, sööklates ja kontorites
Lisatarvikud
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