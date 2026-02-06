B 110 R Bp Pack pealeistutav põrandapesumasin ​​ühendab endas kasutajasõbraliku töö parima puhastustulemuse ja väga heade TCO väärtustega. Lüliti EASY Operation ja suur värviline ekraan 30 keeles võimaldavad juurdepääsu kõikidele funktsioonidele – absoluutse ohutuse ja masina kaitsmise huvides on KIK-võtmeisüsteem integreeritud ka individuaalseks juurdepääsuõiguste määramiseks. Samal ajal tagab 75-sentimeetrise töölaiusega ketasharjapea, kahe 110-liitrise paagi ja lõpuks 160 Ah liitiumioonaku kombinatsioon pikad puhastustoimingud ja kõrge ala jõudluse kuni 5100 ruutmeetrit tunnis. Tänu integreeritud akulaadijale on kiirlaadimisaku, mille kasutusiga on umbes neli korda pikem kui pliiakudel, vahepealne laadimine võimalik igal ajal. Sellel on ka palju muid funktsioone – näiteks automaatse täitmise funktsioon värske veepaagi ajasäästlikuks täitmiseks, paagi loputussüsteem määrdunud veepaagi kiireks puhastamiseks, kiirusele kohandatav vee doseerimine ja pesuaine doseerimissüsteem DOSE.