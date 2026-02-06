Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
Võimas ja töökindel: 160 Ah raudfosfaat aku, integreeritud akulaadija, ketasharjapea ja DOSE pesuaine doseerimissüsteemiga 160 Ah raudfosfaat akuga sõitev põrandaspesumasin B 110 R.
B 110 R Bp Pack pealeistutav põrandapesumasin ühendab endas kasutajasõbraliku töö parima puhastustulemuse ja väga heade TCO väärtustega. Lüliti EASY Operation ja suur värviline ekraan 30 keeles võimaldavad juurdepääsu kõikidele funktsioonidele – absoluutse ohutuse ja masina kaitsmise huvides on KIK-võtmeisüsteem integreeritud ka individuaalseks juurdepääsuõiguste määramiseks. Samal ajal tagab 75-sentimeetrise töölaiusega ketasharjapea, kahe 110-liitrise paagi ja lõpuks 160 Ah liitiumioonaku kombinatsioon pikad puhastustoimingud ja kõrge ala jõudluse kuni 5100 ruutmeetrit tunnis. Tänu integreeritud akulaadijale on kiirlaadimisaku, mille kasutusiga on umbes neli korda pikem kui pliiakudel, vahepealne laadimine võimalik igal ajal. Sellel on ka palju muid funktsioone – näiteks automaatse täitmise funktsioon värske veepaagi ajasäästlikuks täitmiseks, paagi loputussüsteem määrdunud veepaagi kiireks puhastamiseks, kiirusele kohandatav vee doseerimine ja pesuaine doseerimissüsteem DOSE.
Omadused ja tulu
Reguleeritava kõrgusega iste
- Ideaalne istumisasend sõltumata kasutaja pikkusest.
- Eriti mugav iste.
- Võimaldab töötada pikemalt ja väsimata.
Pikaealised liitiumioonakud
- Kuni neli korda pikem kasutusiga võrreldes pliiakudega.
- Lühiajaline ja vahepealne laadimine on võimalik ilma akut kahjustamata.
- Vähem akuvahetust, väiksemad kulud, vähem seisakuid.
Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
- Vähendab veevarustust kurvides või aeglaselt sõites.
- Veesäästufunktsioon suurendab puhastusjõudlust.
- Pinna kiirem kuivamine ja vähem jääkvett kurvides.
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|750
|Imuri töölaius (mm)
|950
|Puhta/musta vee paak (l)
|110 / 110
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 4500
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|3150
|Aku (V/Ah)
|24 / 160
|Aku tööiga (h)
|max. 2,5
|Aku laadimisaeg (h)
|5
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 230 / 50
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|10
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (kg)
|75
|Püürdelaius (mm)
|1750
|Veetarbimine (l/min)
|max. 5,7
|Helirõhutase (dB(A))
|59
|Nimivõimsus (W)
|up to 2350
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|350
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Scope of supply
- Aku ja sisseehitatud laadija on komplektis.
- Kaardus kummiraakel
- Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
- Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile
Seadmed
- Auto-Fill
- Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- DOSE
- Seisupidur
- Solenoidklapp
- 2 paagiga süsteem
- Reguleeritava kõrgusega iste
- Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
- Päevasõidutuli standardvarustuses
- Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%
- Tugev eesmine põrkeraud
- Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
- Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
- Lüliti EASY Operation
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne kasutamiseks supermarketites, kaubanduskeskustes ja haiglates
- Sobib ka tootmisalade ja ladude puhastamiseks