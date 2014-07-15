Väike ja kitsas ning seega äärmiselt kompaktne akutoitel pealistutav põrandapesumasin B 150 R Adv + D 75 sobib ideaalselt mittestandardsete pindade puhastamiseks. Masinal on kaks 75 cm töölaiusega ketasharja ning kõigi rataste vedu, mis tagab suurepärase haardumise kurvides ja kallakutel. Režiim eco!efficiency vähendab vee- ja energiakulu ning ka mürataset. Masinal on ka lüliti EASY Operation, värvikoodidega juhtelemendid ja suur värviline ekraan, mis muudavad masina eriti kasutajasõbralikuks. Selleks, et kaitsta masinat volitamata kasutamise eest, saab tagada juurdepääsuõigused läbi KIK-süsteemi. Paagi loputamise funktsioon võimaldab musta vee paagi hügieeniliselt ja lihtsasti puhastada. Lisaks võimaldab automaatne täitmisfunktsioon puhta vee paagi mugavalt ja kiirelt täita. Sisaldab masinal olevat praktilist laadijat. (Konfiguratsiooni näidis, saadaval on erinevad konfiguratsioonid.)