Põrandapesumasin B 150 R Adv + D 75
Akutoitel töötav kompaktne pealistutav põrandapesumasin B 150 R Adv + D 75. Masinal on kaks ketasharja (75 cm), kõigi ratste vedu ja 150 l paagid. Ideaalne keskmise suurusega alade puhastamiseks (4000–8000 m2).
Väike ja kitsas ning seega äärmiselt kompaktne akutoitel pealistutav põrandapesumasin B 150 R Adv + D 75 sobib ideaalselt mittestandardsete pindade puhastamiseks. Masinal on kaks 75 cm töölaiusega ketasharja ning kõigi rataste vedu, mis tagab suurepärase haardumise kurvides ja kallakutel. Režiim eco!efficiency vähendab vee- ja energiakulu ning ka mürataset. Masinal on ka lüliti EASY Operation, värvikoodidega juhtelemendid ja suur värviline ekraan, mis muudavad masina eriti kasutajasõbralikuks. Selleks, et kaitsta masinat volitamata kasutamise eest, saab tagada juurdepääsuõigused läbi KIK-süsteemi. Paagi loputamise funktsioon võimaldab musta vee paagi hügieeniliselt ja lihtsasti puhastada. Lisaks võimaldab automaatne täitmisfunktsioon puhta vee paagi mugavalt ja kiirelt täita. Sisaldab masinal olevat praktilist laadijat. (Konfiguratsiooni näidis, saadaval on erinevad konfiguratsioonid.)
Omadused ja tulu
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Ketassüsteemiga harjapea
- Ketasharju ja padja juhtplaate on lihtne vahetada.
- Ketasharjad on saadaval erineva kõvadusega: pehme, keskmine ja kõva.
- Kettad, mida kasutatakse eelkõige siledate pindade puhastamiseks.
Kõigi rataste vedu
- Võib kasutada ka järskudes mitmekorruselistes autoparklates.
- Puhastusrežiimis tõusuvõime kuni 18%.
- Hea suunastabiilsus (isegi siledatel põrandatel).
Uuenduslik KIK-süsteem
- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Automaatne täitmisfunktsioon
- Puhta vee paagi automaatne täitmine.
- Ühendage veevoolik ja veevool peatub automaatselt siis, kui paak on täis.
4 aku valikut
- Akude tüübid: hooldusvaba 36 V/180 Ah, vähese hooldusega 36 V/180 Ah, hooldusvaba 36 V/240 Ah, vähese hooldusega 36 V/240 Ah.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
- Vähendatud energiatarbimine.
- 40% rohkem tööaega ühe laadimiskorraga.
- Veelgi vaiksem ja seetõttu sobilikum müratundlikesse kohtadesse (päevasel ajal koristamine, haiglad, hotellid, jne).
Suur värviline ekraan
- Kasutatava programmi selge kuvamine.
- Seadistuste muutmine on kiire ja lihtne.
Paagi loputussüsteem (valikuline)
- Musta vee paagi puhastamine on lihtne.
- Võrreldes puhastamisega tavalise veevoolikuga on veesääst kuni 70%.
- Hügieenilisem.
Konfigureeritav seade
- Seadme detaile saab vabalt valida.
- Masina ideaalne kohandamine vastavalt puhastusvajadustele.
- Majanduslikult usaldusväärne lahendus.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|750
|Imuri töölaius (mm)
|950
|Puhta/musta vee paak (l)
|150 / 150
|Aku (V)
|36
|Aku tööiga (h)
|max. 5
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|15
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (g/cm²)
|46
|Veetarbimine (l/min)
|max. 7
|Helirõhutase (dB(A))
|61
|Nimivõimsus (W)
|up to 3100
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|957
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1790 x 800 x 1410
Scope of supply
- Ketashari: 2 tk.
- Külgharjad
Seadmed
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- DOSE
- 2 paagiga süsteem
Kasutusvaldkonnad
- Kasutamiseks tootmises, näiteks tehasehoonetes
- Sobib ideaalselt ka logistikasektorisse, näiteks ladude puhastamiseks.
- Kiireks ja tõhusaks hoolduspuhastuseks kaubanduskeskustes
- Mitmekorruselised autoparklad