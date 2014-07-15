Põrandapesumasin B 150 R Adv + D 90
Kompaktne pealistutav põrandapesumasin B 150 R Adv + D 90, millel on kõigi rataste vedu ja kaks 90 cm töölaiusega ketasharja. Suure jõudlusega: 5000–10000 m2. Akutoide.
Kompaktne põrandapesumasin B 150 R Adv + D 90 on väga hea manööverdusvõimeega. Akutoitel töötav pealistutav põrandapesumasin saab raskusteta manööverdada ka kõige ebastandardsemate ruumilahenduste korral. Tänu masinal olevale akulaadijale on akut äärmiselt lihtne laadida. Kaks ketasharja on 90 cm töölaiusega. Masinal on kõigi rataste vedu, mis tagab ideaalse haardumise kurvides ja kallakutel. Veel üks pluss: lihtne kasutamine tänu värvikoodidega juhtelementidele, lülitile EASY Operation, KIK-süsteemile ja suurele värvilisele ekraanile. Vee- ja energiasäästu ning vähendatud mürataseme tagab eco!efficiency režiim. Paagi loputamise funktsioon võimaldab musta vee paagi hügieeniliselt ja lihtsasti puhastada. Tänu automaatsele täitmisfunktsioonile võib puhta vee paagi täitumise ajal ohutult teostada teisi toiminguid. (Konfiguratsiooni näidis, saadaval on erinevad konfiguratsioonid.)
Omadused ja tulu
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Ketassüsteemiga harjapea
- Ketasharju ja padja juhtplaate on lihtne vahetada.
- Ketasharjad on saadaval erineva kõvadusega: pehme, keskmine ja kõva.
- Kettad, mida kasutatakse eelkõige siledate pindade puhastamiseks.
Kõigi rataste vedu
- Võib kasutada ka järskudes mitmekorruselistes autoparklates.
- Puhastusrežiimis tõusuvõime kuni 18%.
- Hea suunastabiilsus (isegi siledatel põrandatel).
Uuenduslik KIK-süsteem
- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Automaatne täitmisfunktsioon
- Puhta vee paagi automaatne täitmine.
- Ühendage veevoolik ja veevool peatub automaatselt siis, kui paak on täis.
4 aku valikut
- Akude tüübid: hooldusvaba 36 V/180 Ah, vähese hooldusega 36 V/180 Ah, hooldusvaba 36 V/240 Ah, vähese hooldusega 36 V/240 Ah.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
- Vähendatud energiatarbimine.
- 40% rohkem tööaega ühe laadimiskorraga.
- Veelgi vaiksem ja seetõttu sobilikum müratundlikesse kohtadesse (päevasel ajal koristamine, haiglad, hotellid, jne).
Suur värviline ekraan
- Kasutatava programmi selge kuvamine.
- Seadistuste muutmine on kiire ja lihtne.
Paagi loputussüsteem (valikuline)
- Musta vee paagi puhastamine on lihtne.
- Võrreldes puhastamisega tavalise veevoolikuga on veesääst kuni 70%.
- Hügieenilisem.
Konfigureeritav seade
- Seadme detaile saab vabalt valida.
- Masina ideaalne kohandamine vastavalt puhastusvajadustele.
- Majanduslikult usaldusväärne lahendus.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|900
|Imuri töölaius (mm)
|1180
|Puhta/musta vee paak (l)
|150 / 150
|Aku (V)
|36
|Aku tööiga (h)
|max. 5
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|15
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (g/cm²)
|34
|Veetarbimine (l/min)
|max. 7
|Helirõhutase (dB(A))
|61
|Nimivõimsus (W)
|up to 3300
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|957
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1790 x 910 x 1410
Scope of supply
- Ketashari: 2 tk.
- Külgharjad
Seadmed
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- DOSE
- 2 paagiga süsteem
Kasutusvaldkonnad
- Kasutamiseks tootmises, näiteks tehasehoonetes
- Sobib ideaalselt ka logistikasektorisse, näiteks ladude puhastamiseks.
- Kiireks ja tõhusaks hoolduspuhastuseks kaubanduskeskustes
- Mitmekorruselised autoparklad