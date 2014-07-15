Kompaktne põrandapesumasin B 150 R Adv + D 90 on väga hea manööverdusvõimeega. Akutoitel töötav pealistutav põrandapesumasin saab raskusteta manööverdada ka kõige ebastandardsemate ruumilahenduste korral. Tänu masinal olevale akulaadijale on akut äärmiselt lihtne laadida. Kaks ketasharja on 90 cm töölaiusega. Masinal on kõigi rataste vedu, mis tagab ideaalse haardumise kurvides ja kallakutel. Veel üks pluss: lihtne kasutamine tänu värvikoodidega juhtelementidele, lülitile EASY Operation, KIK-süsteemile ja suurele värvilisele ekraanile. Vee- ja energiasäästu ning vähendatud mürataseme tagab eco!efficiency režiim. Paagi loputamise funktsioon võimaldab musta vee paagi hügieeniliselt ja lihtsasti puhastada. Tänu automaatsele täitmisfunktsioonile võib puhta vee paagi täitumise ajal ohutult teostada teisi toiminguid. (Konfiguratsiooni näidis, saadaval on erinevad konfiguratsioonid.)