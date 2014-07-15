Akutoitel pealistutaval põrandapesumasinal B 150 R Adv + R 75 on kaks 75 cm töölaiusega rullharja ja masinat saab alati mugavalt laadida masinal asuva laadija abil. Harjade töökiirust saab FACT-funktsiooni abil vastavalt vajadusele muuta. Kompaktne disain muudab masina väga hästi manööverdatavaks — seega ka ideaalseks mittestandardsete põrandalahenduste korral. Kõigi rataste vedu tagab optimaalse haardumise kurvidel ja kallakutel. Värvikoodidega juhtelemendid, lüliti EASY Operation ja suur värviline ekraan muudavad masina kasutamise lihtsamaks. Lisaks tagab KIK-süsteem usaldusväärse kaitse, kuna võimaldab määrata juurdepääsuõigused, mille abil saab tagada vaid masina volitatud kasutamise. Režiim eco!efficiency vähendab vee- ja energiakulu ning ka mürataset. Musta vee paagi hügieeniline puhastamine on võimalik tänu paagi loputussüsteemile, mis kuulub seadme standardvarustuse hulka. Automaatne täitefunktsioon võimaldab säästa aega puhta vee paagi täitmisel. (Konfiguratsiooni näidis, saadaval on erinevad konfiguratsioonid.)