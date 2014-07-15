Põrandapesumasin B 150 R Adv + R 75
B 150 R Adv + R75: akutoitel töötaval pealistutaval põrandapesumasinal on kaks rullharja (75 cm), 150 l paagid ja kõigi rataste vedu. Kompaktne masin, mis puhastab suurepäraselt 4000–8000 m2 pinnad.
Akutoitel pealistutaval põrandapesumasinal B 150 R Adv + R 75 on kaks 75 cm töölaiusega rullharja ja masinat saab alati mugavalt laadida masinal asuva laadija abil. Harjade töökiirust saab FACT-funktsiooni abil vastavalt vajadusele muuta. Kompaktne disain muudab masina väga hästi manööverdatavaks — seega ka ideaalseks mittestandardsete põrandalahenduste korral. Kõigi rataste vedu tagab optimaalse haardumise kurvidel ja kallakutel. Värvikoodidega juhtelemendid, lüliti EASY Operation ja suur värviline ekraan muudavad masina kasutamise lihtsamaks. Lisaks tagab KIK-süsteem usaldusväärse kaitse, kuna võimaldab määrata juurdepääsuõigused, mille abil saab tagada vaid masina volitatud kasutamise. Režiim eco!efficiency vähendab vee- ja energiakulu ning ka mürataset. Musta vee paagi hügieeniline puhastamine on võimalik tänu paagi loputussüsteemile, mis kuulub seadme standardvarustuse hulka. Automaatne täitefunktsioon võimaldab säästa aega puhta vee paagi täitmisel. (Konfiguratsiooni näidis, saadaval on erinevad konfiguratsioonid.)
Omadused ja tulu
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega
- Valmistatud survevalu-alumiiniumist, suurte ratastega.
- Ajasäästlik suurema mustuse eelpühkimisfunktsioon.
- Väga sujuv ja vaikne töö, sobib kasutamiseks müratundlikes kohtades.
Kõigi rataste vedu
- Võib kasutada ka järskudes mitmekorruselistes autoparklates.
- Puhastusrežiimis tõusuvõime kuni 18%.
- Hea suunastabiilsus (isegi siledatel põrandatel).
Uuenduslik KIK-süsteem
- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Automaatne täitmisfunktsioon
- Puhta vee paagi automaatne täitmine.
- Ühendage veevoolik ja veevool peatub automaatselt siis, kui paak on täis.
4 aku valikut
- Akude tüübid: hooldusvaba 36 V/180 Ah, vähese hooldusega 36 V/180 Ah, hooldusvaba 36 V/240 Ah, vähese hooldusega 36 V/240 Ah.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
- Vähendatud energiatarbimine.
- 40% rohkem tööaega ühe laadimiskorraga.
- Veelgi vaiksem ja seetõttu sobilikum müratundlikesse kohtadesse (päevasel ajal koristamine, haiglad, hotellid, jne).
Paagi loputussüsteem (valikuline)
- Musta vee paagi puhastamine on lihtne.
- Võrreldes puhastamisega tavalise veevoolikuga on veesääst kuni 70%.
- Hügieenilisem.
Pesuvahendi doseerimisüksus DOSE (valikuline)
- Säästab puhastusvahendit.
- Täpne ja ühtlane doseerimine (reguleeritav 0–3%).
- Puhastusvahendit saab vahetada ilma puhta vee paaki tühjendamata.
Konfigureeritav seade
- Seadme detaile saab vabalt valida.
- Masina ideaalne kohandamine vastavalt puhastusvajadustele.
- Majanduslikult usaldusväärne lahendus.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|750
|Imuri töölaius (mm)
|950
|Puhta/musta vee paak (l)
|150 / 150
|Prügikonteiner (l)
|7
|Aku (V)
|36
|Aku tööiga (h)
|max. 5
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|15
|Harja kiirus (rpm)
|600 - 1300
|Harja kontaktsurve (g/cm²)
|560
|Veetarbimine (l/min)
|max. 7
|Helirõhutase (dB(A))
|61
|Nimivõimsus (W)
|up to 3200
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|957
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1790 x 800 x 1410
Scope of supply
- Rullhari: 2 tk.
- Külgharjad
Seadmed
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- DOSE
- Integreeritud pühkimisseade
- Eelpühkimisseade
- 2 paagiga süsteem
Kasutusvaldkonnad
- Kasutamiseks tootmises, näiteks tehasehoonetes
- Sobib ideaalselt ka logistikasektorisse, näiteks ladude puhastamiseks.
- Kiireks ja tõhusaks hoolduspuhastuseks kaubanduskeskustes
- Mitmekorruselised autoparklad