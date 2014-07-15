Põrandapesumasin B 150 R Adv + R 90
Akutoitel töötav pealistutav põrandapesumasin B 150 R Adv + R 90, millel on kaks rullharja (90 cm), 150 l paagid ja kõigi rataste vedu — kompaktne lahendus 5000–10000 m² pindade esmaklassiliseks puhastamiseks.
Kompaktne põrandapesumasin B 150 R Adv + R90 on ideaalne mittestandardsete pindade puhastamiseks. Akutoitel töötaval pealistutaval põrandapesumasinal on kaks 90 cm töölaiusega rullharja ning kõigi rataste vedu, mis tagab optimaalse haardumise kurvides ja kallakutel. FACT-funktsioon võimaldab harja kiirust vastavalt vajadusele muuta 3 erineva kiiruse vahel. Kõiki seadistusi saab mugavalt teostada suure ja värvilise ekraani abil. Lüliti EASY Operation ja värvikoodidega juhtelemendid tagavad masina lihtsa käsitsemise. Juurdepääsuõigused saab mugavalt määrata KIK-süsteemis — see tagab parema kaitse masina volitamata kasutamise vastu. Režiim eco!efficiency vähendab seadme mürataset ning ka vee- ja energiakulu. Paagi patenteeritud loputussüsteem tagab musta vee paagi lihtsa ja hügieenilise puhastuse. Standardvarustusse kuuluv automaatne täitefunktsioon võimaldab puhta vee paagi täita hõlpsasti ja ajasäästlikult. Sisaldab masinal olevat laadijat. (Konfiguratsiooni näidis, saadaval on erinevad konfiguratsioonid.)
Omadused ja tulu
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega
- Valmistatud survevalu-alumiiniumist, suurte ratastega.
- Ajasäästlik suurema mustuse eelpühkimisfunktsioon.
- Väga sujuv ja vaikne töö, sobib kasutamiseks müratundlikes kohtades.
Kõigi rataste vedu
- Võib kasutada ka järskudes mitmekorruselistes autoparklates.
- Puhastusrežiimis tõusuvõime kuni 18%.
- Hea suunastabiilsus (isegi siledatel põrandatel).
Uuenduslik KIK-süsteem
- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Automaatne täitmisfunktsioon
- Puhta vee paagi automaatne täitmine.
- Ühendage veevoolik ja veevool peatub automaatselt siis, kui paak on täis.
4 aku valikut
- Akude tüübid: hooldusvaba 36 V/180 Ah, vähese hooldusega 36 V/180 Ah, hooldusvaba 36 V/240 Ah, vähese hooldusega 36 V/240 Ah.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
- Vähendatud energiatarbimine.
- 40% rohkem tööaega ühe laadimiskorraga.
- Veelgi vaiksem ja seetõttu sobilikum müratundlikesse kohtadesse (päevasel ajal koristamine, haiglad, hotellid, jne).
Paagi loputussüsteem (valikuline)
- Musta vee paagi puhastamine on lihtne.
- Võrreldes puhastamisega tavalise veevoolikuga on veesääst kuni 70%.
- Hügieenilisem.
Pesuvahendi doseerimisüksus DOSE (valikuline)
- Säästab puhastusvahendit.
- Täpne ja ühtlane doseerimine (reguleeritav 0–3%).
- Puhastusvahendit saab vahetada ilma puhta vee paaki tühjendamata.
Konfigureeritav seade
- Seadme detaile saab vabalt valida.
- Masina ideaalne kohandamine vastavalt puhastusvajadustele.
- Majanduslikult usaldusväärne lahendus.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|900
|Imuri töölaius (mm)
|1180
|Puhta/musta vee paak (l)
|150 / 150
|Prügikonteiner (l)
|9
|Aku (V)
|36
|Aku tööiga (h)
|max. 5
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|15
|Harja kiirus (rpm)
|600 - 1300
|Harja kontaktsurve (g/cm²)
|505
|Veetarbimine (l/min)
|max. 7
|Helirõhutase (dB(A))
|61
|Nimivõimsus (W)
|up to 3500
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|957
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1790 x 910 x 1410
Scope of supply
- Rullhari: 2 tk.
- Külgharjad
Seadmed
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- DOSE
- Integreeritud pühkimisseade
- Eelpühkimisseade
- 2 paagiga süsteem
Kasutusvaldkonnad
- Kasutamiseks tootmises, näiteks tehasehoonetes
- Sobib ideaalselt ka logistikasektorisse, näiteks ladude puhastamiseks.
- Kiireks ja tõhusaks hoolduspuhastuseks kaubanduskeskustes
- Mitmekorruselised autoparklad