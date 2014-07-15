Kompaktne põrandapesumasin B 150 R Adv + R90 on ideaalne mittestandardsete pindade puhastamiseks. Akutoitel töötaval pealistutaval põrandapesumasinal on kaks 90 cm töölaiusega rullharja ning kõigi rataste vedu, mis tagab optimaalse haardumise kurvides ja kallakutel. FACT-funktsioon võimaldab harja kiirust vastavalt vajadusele muuta 3 erineva kiiruse vahel. Kõiki seadistusi saab mugavalt teostada suure ja värvilise ekraani abil. Lüliti EASY Operation ja värvikoodidega juhtelemendid tagavad masina lihtsa käsitsemise. Juurdepääsuõigused saab mugavalt määrata KIK-süsteemis — see tagab parema kaitse masina volitamata kasutamise vastu. Režiim eco!efficiency vähendab seadme mürataset ning ka vee- ja energiakulu. Paagi patenteeritud loputussüsteem tagab musta vee paagi lihtsa ja hügieenilise puhastuse. Standardvarustusse kuuluv automaatne täitefunktsioon võimaldab puhta vee paagi täita hõlpsasti ja ajasäästlikult. Sisaldab masinal olevat laadijat. (Konfiguratsiooni näidis, saadaval on erinevad konfiguratsioonid.)