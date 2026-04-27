Põrandapesumasin B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+D 90
Pealistutav põrandapesumasin B 150 R 90 cm laiuse kettaharjapea, valutinasest alumiiniumist imijala, tugeva põrkekaitse, 170 Ah aku ja 150 l paakidega.
Erakordselt hästi varustatud ning eriti lihtne ja ohutu käsitseda – meie pealistutav põrandapesumasin B 150 R saavutab silmapaistvad puhastustulemused puhastusjõudlusega 7200 m²/h töökiirusel 8 km/h. Roolinurga andur tagab täiendava ohutuse. 150-liitrised musta ja puhta vee paagid (viimast saab tänu integreeritud Auto-Fill funktsioonile täita kiiresti ja ohutult) tagavad piisava mahutavuse. 90 cm töölaius, uus ja tugev kvaliteetsest survevalualumiiniumist imijalg ning kaasasolev 170 Ah aku tähendavad, et masin on optimaalselt ette valmistatud igaks ülesandeks. Enamiku käsitsemisvigade välistamiseks on masinasse integreeritud meie patenteeritud KIK-võtmesüsteem, millega saab eelnevalt määrata individuaalsed kasutusõigused. Masinal on standardvarustuses ka tugev terasest põrkekaitse, suured juhtrullikud ja päevasõidutuled, et kaitsta kasutajat ja masinat rasketes puhastustöödes. Erakordne energiasäästurežiim ja kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem säästavad väärtuslikke ressursse.
Omadused ja tulu
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Ketassüsteemiga harjapea
- Ketasharju ja padja juhtplaate on lihtne vahetada.
- Ketasharjad on saadaval erineva kõvadusega: pehme, keskmine ja kõva.
- Kettad, mida kasutatakse eelkõige siledate pindade puhastamiseks.
Uuenduslik KIK-süsteem
- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
- Vähendatud energiatarbimine.
- 40% rohkem tööaega ühe laadimiskorraga.
- Isegi vaiksem ja seetõttu ideaalne müratundlikes piirkondades (koristamine päevasel ajal, haiglates, hotellides jne.)
Sisseehitatud akulaadija
- Eraldi laadijat ei ole vaja.
- Lihtne ja mugav kasutada.
- Saab kasutada erinevat tüüpi akusid.
Suur värviline ekraan
- Kasutatava programmi selge kuvamine.
- Seadistuste muutmine on kiire ja lihtne.
Lihtsasti käsitsetav
- Lihtne käsitsemine tänu loogilise asetusega värvikoodiga juhtelementidele.
- Lihtne kasutada ja seadme kasutama õppimise aeg on lühike.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Elektriline
|Harjade töölaius (mm)
|900
|Imuri töölaius (mm)
|1180 - 1180
|Puhta/musta vee paak (l)
|150 / 150
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|7200
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|5040
|Aku tüüp
|Hooldusvaba
|Aku (V/Ah)
|36 / 170
|Aku tööiga (h)
|max. 3,5
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 7
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Sõidukiirus (km/h)
|8
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|10
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (kg)
|94
|Püürdelaius (cm)
|181
|Veetarbimine (l/min)
|max. 7
|Helirõhutase (dB(A))
|67
|Nimivõimsus (W)
|up to 2400
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|957
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|218
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
Scope of supply
- Ketashari: 2 tk.
- Aku
- Sisseehitatud akulaadija
- Kaardus kummiraakel
- Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
Seadmed
- Auto-Fill
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- Seisupidur
- Solenoidklapp
- 2 paagiga süsteem
- Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
- Päevasõidutuli standardvarustuses
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- Tugev eesmine põrkeraud
- Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
- Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Kiiruse vähendamine kurvides ohutuse suurendamiseks
- Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
- Lüliti EASY Operation
Kasutusvaldkonnad
- Sobib kasutamiseks tootmishallides, ladudes, logistika- ja rasketööstushoonetes
- Mitmekorruselised autoparklad
- Puhastustöödeks toiduaine- ja keemiatööstuses