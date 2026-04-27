Erakordselt hästi varustatud ning eriti lihtne ja ohutu käsitseda – meie pealistutav põrandapesumasin B 150 R saavutab silmapaistvad puhastustulemused puhastusjõudlusega 7200 m²/h töökiirusel 8 km/h. Roolinurga andur tagab täiendava ohutuse. 150-liitrised musta ja puhta vee paagid (viimast saab tänu integreeritud Auto-Fill funktsioonile täita kiiresti ja ohutult) tagavad piisava mahutavuse. 90 cm töölaius, uus ja tugev kvaliteetsest survevalualumiiniumist imijalg ning kaasasolev 170 Ah aku tähendavad, et masin on optimaalselt ette valmistatud igaks ülesandeks. Enamiku käsitsemisvigade välistamiseks on masinasse integreeritud meie patenteeritud KIK-võtmesüsteem, millega saab eelnevalt määrata individuaalsed kasutusõigused. Masinal on standardvarustuses ka tugev terasest põrkekaitse, suured juhtrullikud ja päevasõidutuled, et kaitsta kasutajat ja masinat rasketes puhastustöödes. Erakordne energiasäästurežiim ja kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem säästavad väärtuslikke ressursse.