Põrandapesumasin B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+R85
Meie B 150 R Bp pealeistutav põrandapesumasin on standardvarustuses varustatud võimsa 170 Ah aku ja integreeritud akulaadijaga. 85 cm laiuse rull-harjapeaga.
Kompaktne ja manööverdamisvõimeline B 150 R Bp pealeistutav põrandaspesumasin ühendab suurepärased puhastustulemused lihtsa kasutamise ja suurepärase juhitavuse. Selle saavutamiseks on masinal 85 cm töölaiusega rullharjapea ja uusima põlvkonna alumiiniumist kaabits, mis pakub muljetavaldavat imemisjõudlust. Päevasõidutuli tagab optimaalse nähtavuse. Standardvarustuses on ka Kärcheri automaatse täitmise funktsioon 150-liitrise mageveepaagi kiireks täitmiseks. Lisaks kuuluvad tarnekomplekti 170 Ah aku ja integreeritud akulaadija. Varustuspaketti täiendab suur, 30 keelt pakkuv värviline ekraan, mis võimaldab masinal lihtsat tööd ja puhastusparameetrite reguleerimist, samuti patenteeritud KIK-võtmesüsteem, mille abil saab määrata erinevatele kasutajatele erinevaid juurdepääsuõigusi ja seega suures osas välistada operaatori vead.
Omadused ja tulu
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega
- Valmistatud survevalu-alumiiniumist, suurte ratastega.
- Ajasäästlik suurema mustuse eelpühkimisfunktsioon.
- Väga sujuv ja vaikne töö, sobib kasutamiseks müratundlikes kohtades.
Uuenduslik KIK-süsteem
- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
- Vähendatud energiatarbimine.
- 40% rohkem tööaega ühe laadimiskorraga.
- Isegi vaiksem ja seetõttu ideaalne müratundlikes piirkondades (koristamine päevasel ajal, haiglates, hotellides jne.)
Suur värviline ekraan
- Kasutatava programmi selge kuvamine.
- Seadistuste muutmine on kiire ja lihtne.
Lihtsasti käsitsetav
- Lihtne käsitsemine tänu loogilise asetusega värvikoodiga juhtelementidele.
- Lihtne kasutada ja seadme kasutama õppimise aeg on lühike.
Sisseehitatud akulaadija
- Eraldi laadijat ei ole vaja.
- Lihtne ja mugav kasutada.
- Saab kasutada erinevat tüüpi akusid.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Harjade töölaius (mm)
|850
|Imuri töölaius (mm)
|1180
|Puhta/musta vee paak (l)
|150 / 150
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|5100
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|3600
|Aku tüüp
|Hooldusvaba
|Aku (V/Ah)
|36 / 170
|Aku tööiga (h)
|max. 3,5
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 8
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|10
|Harja kiirus (rpm)
|180 - 1300
|Harja kontaktsurve (kg)
|94
|Veetarbimine (l/min)
|max. 7
|Helirõhutase (dB(A))
|67
|Nimivõimsus (W)
|up to 2600
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|957
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1700 x 909 x 1420
Scope of supply
- Rullhari: 2 tk.
- Sisseehitatud akulaadija
- Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Kaardus kummiraakel
Seadmed
- Auto-Fill
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- Eelpühkimisseade
- Päevasõidutuli standardvarustuses
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- Tugev eesmine põrkeraud
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Eriti vaikne rullhari müratundlike kohtade jaoks
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
- Lüliti EASY Operation
Kasutusvaldkonnad
- Sobib kasutamiseks tootmishallides, ladudes, logistika- ja rasketööstushoonetes