Kompaktne ja manööverdamisvõimeline B 150 R Bp pealeistutav põrandaspesumasin ​​ühendab suurepärased puhastustulemused lihtsa kasutamise ja suurepärase juhitavuse. Selle saavutamiseks on masinal 85 cm töölaiusega rullharjapea ja uusima põlvkonna alumiiniumist kaabits, mis pakub muljetavaldavat imemisjõudlust. Päevasõidutuli tagab optimaalse nähtavuse. Standardvarustuses on ka Kärcheri automaatse täitmise funktsioon 150-liitrise mageveepaagi kiireks täitmiseks. Lisaks kuuluvad tarnekomplekti 170 Ah aku ja integreeritud akulaadija. Varustuspaketti täiendab suur, 30 keelt pakkuv värviline ekraan, mis võimaldab masinal lihtsat tööd ja puhastusparameetrite reguleerimist, samuti patenteeritud KIK-võtmesüsteem, mille abil saab määrata erinevatele kasutajatele erinevaid juurdepääsuõigusi ja seega suures osas välistada operaatori vead.