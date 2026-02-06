Põrandapesumasin B 200 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
220 l paagi ja puhastusvahendi doseerimissüsteemiga DOSE maksimaalseks säästlikkuseks: meie akutoitega pealistutav põrandapesumasin B 220 R töökiirusega 10 km/h.
Akutoitega pealistutav põrandapesumasin B 220 R avaldab muljet vaevatu käsitsemise, optimaalsete puhastustulemuste ja mugava juhtimisega. Sellel on kompaktne disain ja see on äärmiselt manööverdatav, samas kui 85 cm laiune eelpühkimisseadmega rullharjapea ja uue survevalualumiiniumist imijala suurepärane imemisvõime saavad tööga suurepäraselt hakkama. Puhastusjõudlus on 8500 m²/h. Doseerimissüsteem DOSE tagab väärtuslike ressursside säästliku kasutamise ning kiirusest sõltuv vee doseerimine säästab täiendavalt nii vett kui ka puhastusvahendit. Enne töö alustamist võimaldab Auto-Fill funktsioon 220 l puhta vee paagi kiiresti täita. Automaatne paagi loputussüsteem muudab musta vee paagi puhastamise mugavaks. Nutikas EASY Operation lüliti, värvikoodidega juhtelemendid, suur 30-keelne ekraan ja roolinurga andur tagavad lihtsa käsitsemise. Selgelt nähtavad päevasõidutuled ja tugev terasest põrkekaitse tagavad inimeste ja masina ohutuse.
Omadused ja tulu
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega
- Valmistatud survevalu-alumiiniumist, suurte ratastega.
- Ajasäästlik suurema mustuse eelpühkimisfunktsioon.
- Väga sujuv ja vaikne töö, sobib kasutamiseks müratundlikes kohtades.
Uuenduslik KIK-süsteem
- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
- Vähendatud energiatarbimine.
- 40% rohkem tööaega ühe laadimiskorraga.
- Isegi vaiksem ja seetõttu ideaalne müratundlikes piirkondades (koristamine päevasel ajal, haiglates, hotellides jne.)
Süsteemiga "DOSE" puhastusaine dosaatori jaoks
- Säästab puhastusvahendit.
- Täpne ja ühtlane doseerimine (reguleeritav 0–3%).
- Puhastusvahendit saab vahetada ilma puhta vee paaki tühjendamata.
Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Musta vee paagi puhastamine on lihtne.
- Võrreldes puhastamisega tavalise veevoolikuga on veesääst kuni 70%.
- Hügieenilisem.
Suur värviline ekraan
- Kasutatava programmi selge kuvamine.
- Lihtne kasutada ja seadme kasutama õppimise aeg on lühike.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Elektriline
|Harjade töölaius (mm)
|850 - 850
|Imuri töölaius (mm)
|1180 - 1180
|Puhta/musta vee paak (l)
|220 / 220
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|8500
|Aku tüüp
|Vajab vähest hooldust
|Aku (V/Ah)
|36 / 240
|Aku tööiga (h)
|max. 5
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 7
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Sõidukiirus (km/h)
|10
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|10
|Harja kiirus (rpm)
|1300
|Harja kontaktsurve (kg)
|97
|Veetarbimine (l/min)
|max. 7
|Helirõhutase (dB(A))
|67 - 67
|Nimivõimsus (W)
|up to 2600
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|994
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|230
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1925 x 909 x 1420
Scope of supply
- Rullhari: 2 tk.
- Aku ja sisseehitatud laadija on komplektis.
- Kaardus kummiraakel
- Külgharjad
- Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
- Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile
Seadmed
- Auto-Fill
- Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- DOSE
- Seisupidur
- Integreeritud pühkimisseade
- Solenoidklapp
- 2 paagiga süsteem
- Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
- Päevasõidutuli standardvarustuses
- Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- Tugev eesmine põrkeraud
- Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
- Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Eriti vaikne rullhari müratundlike kohtade jaoks
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Kiiruse vähendamine kurvides ohutuse suurendamiseks
- Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
- Lüliti EASY Operation
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Kasutamiseks tootmises, logistikas, rasketööstushallides ja ladudes
- Mitmekorruselised autoparklad
- Puhastustöödeks toiduaine- ja keemiatööstuses