Akutoitega pealistutav põrandapesumasin B 220 R avaldab muljet vaevatu käsitsemise, optimaalsete puhastustulemuste ja mugava juhtimisega. Sellel on kompaktne disain ja see on äärmiselt manööverdatav, samas kui 85 cm laiune eelpühkimisseadmega rullharjapea ja uue survevalualumiiniumist imijala suurepärane imemisvõime saavad tööga suurepäraselt hakkama. Puhastusjõudlus on 8500 m²/h. Doseerimissüsteem DOSE tagab väärtuslike ressursside säästliku kasutamise ning kiirusest sõltuv vee doseerimine säästab täiendavalt nii vett kui ka puhastusvahendit. Enne töö alustamist võimaldab Auto-Fill funktsioon 220 l puhta vee paagi kiiresti täita. Automaatne paagi loputussüsteem muudab musta vee paagi puhastamise mugavaks. Nutikas EASY Operation lüliti, värvikoodidega juhtelemendid, suur 30-keelne ekraan ja roolinurga andur tagavad lihtsa käsitsemise. Selgelt nähtavad päevasõidutuled ja tugev terasest põrkekaitse tagavad inimeste ja masina ohutuse.