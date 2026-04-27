Põrandapesumasin B 220 R Bp Pack DOSE+240 Ah Wet+Rins+D90
Meie pealistutav põrandapesumasin B 220 R puhastab jõudlusega 9000 m² tunnis. Masinal on kettaharjapea töölaiusega 90 cm, 240 Ah aku ja integreeritud laadija.
Varustatuna võimsa uusima põlvkonna survevalualumiiniumist imijala, 90 cm töölaiusega kettaharjapea, sõiduohutust suurendava roolinurga anduri (töökiirusel 10 km/h), ressursisäästliku doseerimissüsteemi DOSE ja kiirusest sõltuva vee doseerimisega, pakub meie kompaktne B 220 R eeskujulikke puhastustulemusi. Masinat on äärmiselt lihtne ja ohutu kasutada tänu 30 keelega suurele värvilisele ekraanile ja patenteeritud KIK-võtmesüsteemile, mis võimaldab määrata eri kasutajatele erinevad õigused ja välistada käsitsemisvead. Standardvarustusse kuuluvad ka Auto-Fill funktsioon 220 l puhta vee paagi kiireks täitmiseks ja automaatne paagi loputussüsteem musta vee paagi mugavaks puhastamiseks. Integreeritud laadija hõlbustab võimsa 240 Ah aku laadimist. Parema nähtavuse tagamiseks on integreeritud ka päevasõidutuled.
Omadused ja tulu
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Ketassüsteemiga harjapea
- Ketasharju ja padja juhtplaate on lihtne vahetada.
- Ketasharjad on saadaval erineva kõvadusega: pehme, keskmine ja kõva.
- Kettad, mida kasutatakse eelkõige siledate pindade puhastamiseks.
Uuenduslik KIK-süsteem
- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
- Vähendatud energiatarbimine.
- 40% rohkem tööaega ühe laadimiskorraga.
- Isegi vaiksem ja seetõttu ideaalne müratundlikes piirkondades (koristamine päevasel ajal, haiglates, hotellides jne.)
Süsteemiga "DOSE" puhastusaine dosaatori jaoks
- Säästab puhastusvahendit.
- Täpne ja ühtlane doseerimine (reguleeritav 0–3%).
- Puhastusvahendit saab vahetada ilma puhta vee paaki tühjendamata.
Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Musta vee paagi puhastamine on lihtne.
- Vee sääst kuni 70% võrreldes puhastamisega tavalise veevoolikuga
- Hügieenilisem.
Suur värviline ekraan
- Kasutatava programmi selge kuvamine.
- Lihtne kasutada ja seadme kasutama õppimise aeg on lühike.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Elektriline
|Harjade töölaius (mm)
|900 - 900
|Imuri töölaius (mm)
|1180 - 1180
|Puhta/musta vee paak (l)
|220 / 220
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|9000
|Aku tüüp
|Vajab vähest hooldust
|Aku (V/Ah)
|36 / 240
|Aku tööiga (h)
|max. 5
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 7
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Sõidukiirus (km/h)
|10
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|10
|Harja kiirus (rpm)
|180 - 180
|Harja kontaktsurve (kg)
|94
|Veetarbimine (l/min)
|max. 7
|Helirõhutase (dB(A))
|67
|Nimivõimsus (W)
|2400
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|994
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|230
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1925 x 1070 x 1420
Scope of supply
- Ketashari: 2 tk.
- Aku
- Sisseehitatud akulaadija
- Kaardus kummiraakel
- Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
- Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile
Seadmed
- Auto-Fill
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- DOSE
- Seisupidur
- Solenoidklapp
- 2 paagiga süsteem
- Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
- Päevasõidutuli standardvarustuses
- Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- Tugev eesmine põrkeraud
- Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
- Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Kiiruse vähendamine kurvides ohutuse suurendamiseks
- Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
- Lüliti EASY Operation
Kasutusvaldkonnad
- Kasutamiseks tootmises, logistikas, rasketööstushallides ja ladudes
- Mitmekorruselised autoparklad
- Puhastustöödeks toiduaine- ja keemiatööstuses