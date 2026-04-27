Varustatuna võimsa uusima põlvkonna survevalualumiiniumist imijala, 90 cm töölaiusega kettaharjapea, sõiduohutust suurendava roolinurga anduri (töökiirusel 10 km/h), ressursisäästliku doseerimissüsteemi DOSE ja kiirusest sõltuva vee doseerimisega, pakub meie kompaktne B 220 R eeskujulikke puhastustulemusi. Masinat on äärmiselt lihtne ja ohutu kasutada tänu 30 keelega suurele värvilisele ekraanile ja patenteeritud KIK-võtmesüsteemile, mis võimaldab määrata eri kasutajatele erinevad õigused ja välistada käsitsemisvead. Standardvarustusse kuuluvad ka Auto-Fill funktsioon 220 l puhta vee paagi kiireks täitmiseks ja automaatne paagi loputussüsteem musta vee paagi mugavaks puhastamiseks. Integreeritud laadija hõlbustab võimsa 240 Ah aku laadimist. Parema nähtavuse tagamiseks on integreeritud ka päevasõidutuled.