Põrandapesumasin B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85

Standardvarustuses on 85 cm töölaiusega rullharjapea, külghari ja alumiiniumist imijalg. Muljetavaldav puhastusjõudlus 8500 m²/h ja töökiirus 10 km/h.

Tipptasemel varustusega pealistutav põrandapesumasin B 220 R koos pikaealiste 240 Ah liitiumioonakude, integreeritud laadija ja päevasõidutuledega avaldab muljet puhastusjõudlusega veidi üle 8500 m² tunnis. Optimaalsed puhastustulemused tagavad 85 cm laiune survevalualumiiniumist rullharjapea koos eelpühkimisfunktsiooniga, topelt-külgharjad, mis koguvad prahti ka väljaspool töölaiust, ressursisäästlik doseerimissüsteem DOSE, eco!efficiency režiim, kiirusest sõltuv vee doseerimine ja võimas alumiiniumist imijalg. Pika tootjagarantiiga liitiumioonakud muudavad puhastamise muretuks: masina kasutusaja jooksul pole vaja akut vahetada, see toetab kiiret ja vahelaadimist, on ohutu käsitsemisega ning pakub parimat omamiskulu (TCO). Auto-Fill funktsioon ja automaatne paagi loputus võimaldavad 220 l puhta ja musta vee paake kiiresti täita ja puhastada. Patenteeritud KIK-võtmesüsteem hoiab individuaalsete kasutusõiguste abil ära käsitsemisvead. Sõidukiirus 10 km/h ja roolinurga andur.

Omadused ja tulu
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
  • Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
  • Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
  • Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Uuenduslik KIK-süsteem
  • Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
  • Väiksemad hoolduskulud.
  • Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
  • Vähendatud energiatarbimine.
  • Kuni 40 protsenti pikem aku tööaeg.
  • Isegi vaiksem ja seetõttu ideaalne müratundlikes piirkondades (koristamine päevasel ajal, haiglates, hotellides jne.)
Paagi patenteeritud loputussüsteem
  • Musta vee paagi puhastamine on lihtne.
  • Võrreldes puhastamisega tavalise veevoolikuga on veesääst kuni 70%.
  • Hügieenilisem.
Süsteemiga "DOSE" puhastusaine dosaatori jaoks
  • Säästab puhastusvahendit.
  • Täpne ja ühtlane doseerimine (reguleeritav 0–3%).
  • Puhastusvahendit saab vahetada ilma puhta vee paaki tühjendamata.
Lihtsasti käsitsetav
  • Lihtne käsitsemine tänu loogilise asetusega värvikoodiga juhtelementidele.
  • Lihtne kasutada ja seadme kasutama õppimise aeg on lühike.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Elektriline
Harjade töölaius (mm) 850 - 850
Imuri töölaius (mm) 1180 - 1180
Puhta/musta vee paak (l) 220 / 220
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) 8500
Tegelik töövõimsus (m²/h) 5950
Aku tüüp Li-Ion
Aku (V/Ah) 36 / 240
Aku tööiga (h) max. 5
Aku laadimisaeg (h) u. 7
Toide akulaadijale (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Sõidukiirus (km/h) 10
Kallakust ülesronimise võime (%) 10
Harja kiirus (rpm) 1300
Püürdelaius (cm) 181
Veetarbimine (l/min) max. 7
Helirõhutase (dB(A)) 67 - 67
Maksimaalne lubatud kogukaal (kg) 994
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 230
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1925 x 909 x 1420

Scope of supply

  • Rullhari: 2 tk.
  • Aku ja sisseehitatud laadija on komplektis.
  • Aku ja laadija kuuluvad komplekti
  • Kaardus kummiraakel
  • Külgharjad
  • Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
  • Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile

Seadmed

  • Auto-Fill
  • Paagi patenteeritud loputussüsteem
  • Võimas mootor
  • Automaatne vee seiskamissüsteem
  • DOSE
  • Seisupidur
  • Integreeritud pühkimisseade
  • Solenoidklapp
  • 2 paagiga süsteem
  • Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
  • Päevasõidutuli standardvarustuses
  • Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%
  • Kummiribade tüüp: Linatex®
  • Tugev eesmine põrkeraud
  • Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
  • Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
  • Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
  • Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
  • Eriti vaikne rullhari müratundlike kohtade jaoks
  • Kinnitus mopi vms jaoks
  • Kiiruse vähendamine kurvides ohutuse suurendamiseks
  • Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
  • Lüliti EASY Operation
Kasutusvaldkonnad
  • Kasutamiseks tootmises, logistikas, rasketööstushallides ja ladudes
  • Mitmekorruselised autoparklad
  • Puhastustöödeks toiduaine- ja keemiatööstuses
