Tipptasemel varustusega pealistutav põrandapesumasin B 220 R koos pikaealiste 240 Ah liitiumioonakude, integreeritud laadija ja päevasõidutuledega avaldab muljet puhastusjõudlusega veidi üle 8500 m² tunnis. Optimaalsed puhastustulemused tagavad 85 cm laiune survevalualumiiniumist rullharjapea koos eelpühkimisfunktsiooniga, topelt-külgharjad, mis koguvad prahti ka väljaspool töölaiust, ressursisäästlik doseerimissüsteem DOSE, eco!efficiency režiim, kiirusest sõltuv vee doseerimine ja võimas alumiiniumist imijalg. Pika tootjagarantiiga liitiumioonakud muudavad puhastamise muretuks: masina kasutusaja jooksul pole vaja akut vahetada, see toetab kiiret ja vahelaadimist, on ohutu käsitsemisega ning pakub parimat omamiskulu (TCO). Auto-Fill funktsioon ja automaatne paagi loputus võimaldavad 220 l puhta ja musta vee paake kiiresti täita ja puhastada. Patenteeritud KIK-võtmesüsteem hoiab individuaalsete kasutusõiguste abil ära käsitsemisvead. Sõidukiirus 10 km/h ja roolinurga andur.