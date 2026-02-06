Põrandapesumasin B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
Standardvarustuses on 85 cm töölaiusega rullharjapea, külghari ja alumiiniumist imijalg. Muljetavaldav puhastusjõudlus 8500 m²/h ja töökiirus 10 km/h.
Tipptasemel varustusega pealistutav põrandapesumasin B 220 R koos pikaealiste 240 Ah liitiumioonakude, integreeritud laadija ja päevasõidutuledega avaldab muljet puhastusjõudlusega veidi üle 8500 m² tunnis. Optimaalsed puhastustulemused tagavad 85 cm laiune survevalualumiiniumist rullharjapea koos eelpühkimisfunktsiooniga, topelt-külgharjad, mis koguvad prahti ka väljaspool töölaiust, ressursisäästlik doseerimissüsteem DOSE, eco!efficiency režiim, kiirusest sõltuv vee doseerimine ja võimas alumiiniumist imijalg. Pika tootjagarantiiga liitiumioonakud muudavad puhastamise muretuks: masina kasutusaja jooksul pole vaja akut vahetada, see toetab kiiret ja vahelaadimist, on ohutu käsitsemisega ning pakub parimat omamiskulu (TCO). Auto-Fill funktsioon ja automaatne paagi loputus võimaldavad 220 l puhta ja musta vee paake kiiresti täita ja puhastada. Patenteeritud KIK-võtmesüsteem hoiab individuaalsete kasutusõiguste abil ära käsitsemisvead. Sõidukiirus 10 km/h ja roolinurga andur.
Omadused ja tulu
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Uuenduslik KIK-süsteem
- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
- Vähendatud energiatarbimine.
- Kuni 40 protsenti pikem aku tööaeg.
- Isegi vaiksem ja seetõttu ideaalne müratundlikes piirkondades (koristamine päevasel ajal, haiglates, hotellides jne.)
Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Musta vee paagi puhastamine on lihtne.
- Võrreldes puhastamisega tavalise veevoolikuga on veesääst kuni 70%.
- Hügieenilisem.
Süsteemiga "DOSE" puhastusaine dosaatori jaoks
- Säästab puhastusvahendit.
- Täpne ja ühtlane doseerimine (reguleeritav 0–3%).
- Puhastusvahendit saab vahetada ilma puhta vee paaki tühjendamata.
Lihtsasti käsitsetav
- Lihtne käsitsemine tänu loogilise asetusega värvikoodiga juhtelementidele.
- Lihtne kasutada ja seadme kasutama õppimise aeg on lühike.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Elektriline
|Harjade töölaius (mm)
|850 - 850
|Imuri töölaius (mm)
|1180 - 1180
|Puhta/musta vee paak (l)
|220 / 220
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|8500
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|5950
|Aku tüüp
|Li-Ion
|Aku (V/Ah)
|36 / 240
|Aku tööiga (h)
|max. 5
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 7
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Sõidukiirus (km/h)
|10
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|10
|Harja kiirus (rpm)
|1300
|Püürdelaius (cm)
|181
|Veetarbimine (l/min)
|max. 7
|Helirõhutase (dB(A))
|67 - 67
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|994
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|230
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1925 x 909 x 1420
Scope of supply
- Rullhari: 2 tk.
- Aku ja sisseehitatud laadija on komplektis.
- Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Kaardus kummiraakel
- Külgharjad
- Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
- Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile
Seadmed
- Auto-Fill
- Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- DOSE
- Seisupidur
- Integreeritud pühkimisseade
- Solenoidklapp
- 2 paagiga süsteem
- Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
- Päevasõidutuli standardvarustuses
- Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- Tugev eesmine põrkeraud
- Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
- Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Eriti vaikne rullhari müratundlike kohtade jaoks
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Kiiruse vähendamine kurvides ohutuse suurendamiseks
- Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
- Lüliti EASY Operation
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Kasutamiseks tootmises, logistikas, rasketööstushallides ja ladudes
- Mitmekorruselised autoparklad
- Puhastustöödeks toiduaine- ja keemiatööstuses