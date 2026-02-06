Põrandapesumasin B 260 RI Bp Pack Dose+D100

Varustatud aku, laadija ja 100 cm ketasharjapeaga: pealeistutav põradnapesumasin ​​B 260 RI Bp Pack tagab erakordse puhastustulemuse tööstuses.

Pealeistutav põradnapesumasin ​​B 260 RI Bp Pack saavutab kuni 10 km/h sõidukiirusega, 260-liitriste paakide ja 100 cm töölaiusega suurepärase ala jõudluse peaaegu hetkega. Kurvides sõitmisel absoluutse ohutuse tagamiseks jälgib roolinurga andur kiirust ja vähendab seda vastavalt vajadusele. Varustuses on standardvarustuses 630 Ah märg aku, õige akulaadija, ressursse säästev puhastusaine doseerimissüsteem DOSE, aegasäästev automaatse täitmise funktsioon, käsitsi paagi loputussüsteem, töötuli ja veekoguse automaatne optimeerimine kurvides sõitmisel. B 260 RI Bp Pack on täiuslikult loodud isegi kõige raskemate tööstuslike puhastusrakenduste jaoks, kuna sellel on suuremat vastupidavust tagav ümberkujundatud ketasharjapea, tugevad deflektorirullid, roostevabast terasest jämeda mustuse korv ja äsja välja töötatud kaabits, mis on optimeeritud õhuvoolu suhtes ja töötab kahe kulumisvaba Ecva turbinesumiga, et saavutada suurepäraseid tulemusi. Lisavarustusena on saadaval ka külgmiste puhastusseade servade lähedalt puhastamiseks.

Omadused ja tulu
Põrandapesumasin B 260 RI Bp Pack Dose+D100: 10 km/h sõidukiirus
10 km/h sõidukiirus
Võimaldab suure piirkonna jõudluse peaaegu ajakulu ja kiirete transporditoimingutega. Roolinurga andur toimib kurvides sõitmisel turvaelemendina. Kui kiirus on kurvis sõites liiga suur, on automaatne pidurdus.
Põrandapesumasin B 260 RI Bp Pack Dose+D100: Standardvarustuses kaks turbiini
Standardvarustuses kaks turbiini
Suurepärased tolmuimemistulemused kõikidel pindadel. Kulumisvabad Ec turbiinid. Optimeeritud õhuvool uue väljatöötatud kaabitsaga.
Põrandapesumasin B 260 RI Bp Pack Dose+D100: Keevitatud tööstuslik kaabits
Keevitatud tööstuslik kaabits
Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused. Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine. Tugev rööpkülikuhoidik takistuste kõrvalehoidmise funktsiooniga.
Süsteemiga "DOSE" puhastusaine dosaatori jaoks
  • Säästab puhastusvahendit.
  • Täpne ja ühtlane doseerimine (reguleeritav 0–3%).
  • Puhastusvahendit saab vahetada ilma puhta vee paaki tühjendamata.
Uuenduslik KIK-süsteem
  • Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
  • Väiksemad hoolduskulud.
  • Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Suur värviline ekraan
  • Kasutatava programmi selge kuvamine.
  • Lihtne kasutada ja seadme kasutama õppimise aeg on lühike.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
  • Vähendatud energiatarbimine.
  • 40% rohkem tööaega ühe laadimiskorraga.
  • Isegi vaiksem ja seetõttu ideaalne müratundlikes piirkondades (koristamine päevasel ajal, haiglates, hotellides jne.)
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Veomootor
Harjade töölaius (cm) 100
Imuri töölaius ( ) 114
Puhta/musta vee paak ( ) 260 / 260
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) max. 10000
Tegelik töövõimsus (m²) 7000
Aku tüüp Vajab vähest hooldust
Aku (V/Ah) 36 / 630
Aku tööiga (h) max. 5
Aku laadimisaeg (h) u. 12
Sõidukiirus (km/h) max. 10
Kallakust ülesronimise võime (%) max. 15
Harja kiirus (rpm) 140
Harja kontaktsurve (kg/g/cm²) 130 / 42
Püürdelaius (cm) 212
Veetarbimine (l/min) max. 9
Helirõhutase (dB(A)) 73
Maksimaalne lubatud kogukaal (kg) 1840
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 1380
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1950 x 1180 x 1570

Scope of supply

  • Ketashari: 2 tk.
  • Aku ja laadija kuuluvad komplekti
  • Kaardus kummiraakel
  • Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile

Seadmed

  • Auto-Fill
  • Paagi patenteeritud loputussüsteem
  • Võimas mootor
  • Automaatne vee seiskamissüsteem
  • DOSE
  • Seisupidur
  • Reguleeritav rool
  • Solenoidklapp
  • 2 paagiga süsteem
  • Päevasõidutuli standardvarustuses
  • Kummiribade tüüp: Linatex®
  • Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
  • Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
  • Kinnitus mopi vms jaoks
  • Kiiruse vähendamine kurvides ohutuse suurendamiseks
  • Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
  • Lüliti EASY Operation
