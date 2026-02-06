Pealeistutav põradnapesumasin ​​B 260 RI Bp Pack saavutab kuni 10 km/h sõidukiirusega, 260-liitriste paakide ja 100 cm töölaiusega suurepärase ala jõudluse peaaegu hetkega. Kurvides sõitmisel absoluutse ohutuse tagamiseks jälgib roolinurga andur kiirust ja vähendab seda vastavalt vajadusele. Varustuses on standardvarustuses 630 Ah märg aku, õige akulaadija, ressursse säästev puhastusaine doseerimissüsteem DOSE, aegasäästev automaatse täitmise funktsioon, käsitsi paagi loputussüsteem, töötuli ja veekoguse automaatne optimeerimine kurvides sõitmisel. B 260 RI Bp Pack on täiuslikult loodud isegi kõige raskemate tööstuslike puhastusrakenduste jaoks, kuna sellel on suuremat vastupidavust tagav ümberkujundatud ketasharjapea, tugevad deflektorirullid, roostevabast terasest jämeda mustuse korv ja äsja välja töötatud kaabits, mis on optimeeritud õhuvoolu suhtes ja töötab kahe kulumisvaba Ecva turbinesumiga, et saavutada suurepäraseid tulemusi. Lisavarustusena on saadaval ka külgmiste puhastusseade servade lähedalt puhastamiseks.