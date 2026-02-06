Põrandapesumasin B 260 RI Bp Pack Dose+D100
Varustatud aku, laadija ja 100 cm ketasharjapeaga: pealeistutav põradnapesumasin B 260 RI Bp Pack tagab erakordse puhastustulemuse tööstuses.
Pealeistutav põradnapesumasin B 260 RI Bp Pack saavutab kuni 10 km/h sõidukiirusega, 260-liitriste paakide ja 100 cm töölaiusega suurepärase ala jõudluse peaaegu hetkega. Kurvides sõitmisel absoluutse ohutuse tagamiseks jälgib roolinurga andur kiirust ja vähendab seda vastavalt vajadusele. Varustuses on standardvarustuses 630 Ah märg aku, õige akulaadija, ressursse säästev puhastusaine doseerimissüsteem DOSE, aegasäästev automaatse täitmise funktsioon, käsitsi paagi loputussüsteem, töötuli ja veekoguse automaatne optimeerimine kurvides sõitmisel. B 260 RI Bp Pack on täiuslikult loodud isegi kõige raskemate tööstuslike puhastusrakenduste jaoks, kuna sellel on suuremat vastupidavust tagav ümberkujundatud ketasharjapea, tugevad deflektorirullid, roostevabast terasest jämeda mustuse korv ja äsja välja töötatud kaabits, mis on optimeeritud õhuvoolu suhtes ja töötab kahe kulumisvaba Ecva turbinesumiga, et saavutada suurepäraseid tulemusi. Lisavarustusena on saadaval ka külgmiste puhastusseade servade lähedalt puhastamiseks.
Omadused ja tulu
10 km/h sõidukiirusVõimaldab suure piirkonna jõudluse peaaegu ajakulu ja kiirete transporditoimingutega. Roolinurga andur toimib kurvides sõitmisel turvaelemendina. Kui kiirus on kurvis sõites liiga suur, on automaatne pidurdus.
Standardvarustuses kaks turbiiniSuurepärased tolmuimemistulemused kõikidel pindadel. Kulumisvabad Ec turbiinid. Optimeeritud õhuvool uue väljatöötatud kaabitsaga.
Keevitatud tööstuslik kaabitsKulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused. Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine. Tugev rööpkülikuhoidik takistuste kõrvalehoidmise funktsiooniga.
Süsteemiga "DOSE" puhastusaine dosaatori jaoks
- Säästab puhastusvahendit.
- Täpne ja ühtlane doseerimine (reguleeritav 0–3%).
- Puhastusvahendit saab vahetada ilma puhta vee paaki tühjendamata.
Uuenduslik KIK-süsteem
- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Suur värviline ekraan
- Kasutatava programmi selge kuvamine.
- Lihtne kasutada ja seadme kasutama õppimise aeg on lühike.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
- Vähendatud energiatarbimine.
- 40% rohkem tööaega ühe laadimiskorraga.
- Isegi vaiksem ja seetõttu ideaalne müratundlikes piirkondades (koristamine päevasel ajal, haiglates, hotellides jne.)
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (cm)
|100
|Imuri töölaius ( )
|114
|Puhta/musta vee paak ( )
|260 / 260
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 10000
|Tegelik töövõimsus (m²)
|7000
|Aku tüüp
|Vajab vähest hooldust
|Aku (V/Ah)
|36 / 630
|Aku tööiga (h)
|max. 5
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 12
|Sõidukiirus (km/h)
|max. 10
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|max. 15
|Harja kiirus (rpm)
|140
|Harja kontaktsurve (kg/g/cm²)
|130 / 42
|Püürdelaius (cm)
|212
|Veetarbimine (l/min)
|max. 9
|Helirõhutase (dB(A))
|73
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|1840
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|1380
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1950 x 1180 x 1570
Scope of supply
- Ketashari: 2 tk.
- Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Kaardus kummiraakel
- Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile
Seadmed
- Auto-Fill
- Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- DOSE
- Seisupidur
- Reguleeritav rool
- Solenoidklapp
- 2 paagiga süsteem
- Päevasõidutuli standardvarustuses
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Kiiruse vähendamine kurvides ohutuse suurendamiseks
- Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
- Lüliti EASY Operation
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sobib kasutamiseks tootmishallides, ladudes, logistika- ja rasketööstushoonetes