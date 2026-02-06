Põrandapesumasin B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
Võimsa aku, suure jõudlusega akulaadija, 100 cm töölaiuse ja rull-harjapeaga: pealeistutav põrandapesumasin B 260 RI Bp Pack tööstuse jaoks.
Tugevat pealistutavat põrandapesumasinat B 260 RI Bp Pack saab kasutada paljudes puhastusrakendustes tänu selle 260-liitrisele värske ja heitvee paagile, sealhulgas ressursse säästvale DOSE puhastusaine doseerimissüsteemile, aega säästvale automaatse täitmise funktsioonile ja käsitsi paagi loputussüsteemile puhastamiseks. Mõeldud rasketesse tööstustingimustesse ning varustatud töövalgusti ja 630 Ah märgakuga koos õige laadijaga, toimib see muljetavaldavalt koos äsja väljatöötatud rullharjapeaga, mis säästab aeganõudvat käsitsi eelpühkimist tänu optimeeritud integreeritud pühkimisfunktsioonile, vähendades samal ajal kaabitsa ummistumise ohtu. Kaabits on samuti äsja välja töötatud ja õhuvoolu suhtes optimeeritud ning see töötab suurepäraselt kahe kulumisvaba Ec turbiiniga, et saavutada silmapaistvaid tolmuimemistulemusi. Selle 100 cm töölaius ja kuni 10 km/h sõidukiirus võimaldavad kiiret ala jõudlust. Roolinurga andur tagab kurvides maksimaalse ohutuse, pidurdades masinat liiga suure kiiruse korral aeglustades. Lisaks optimeeritakse kurvides sõites automaatselt pritsitava vee kogust.
Omadused ja tulu
Äsja välja töötatud rullharjapeaParemad pühkimistulemused ja hoiavad ära kaabitsa ummistused. Rulle saab vahetada mõne sekundiga ja ilma tööriistadeta. Suurepärased puhastustulemused.
10 km/h sõidukiirusVõimaldab suure piirkonna jõudluse peaaegu ajakulu ja kiirete transporditoimingutega. Roolinurga andur toimib kurvides sõitmisel turvaelemendina. Kui kiirus on kurvis sõites liiga suur, on automaatne pidurdus.
Standardvarustuses kaks turbiiniSuurepärased tolmuimemistulemused kõikidel pindadel. Kulumisvabad Ec turbiinid. Optimeeritud õhuvool uue väljatöötatud kaabitsaga.
Keevitatud tööstuslik kaabits
- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Tugev rööpkülikuhoidik takistuste kõrvalehoidmise funktsiooniga.
Süsteemiga "DOSE" puhastusaine dosaatori jaoks
- Säästab puhastusvahendit.
- Täpne ja ühtlane doseerimine (reguleeritav 0–3%).
- Puhastusvahendit saab vahetada ilma puhta vee paaki tühjendamata.
Uuenduslik KIK-süsteem
- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Suur värviline ekraan
- Kasutatava programmi selge kuvamine.
- Lihtne kasutada ja seadme kasutama õppimise aeg on lühike.
Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega
- Ajasäästlik suurema mustuse eelpühkimisfunktsioon.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
- Vähendatud energiatarbimine.
- 40% rohkem tööaega ühe laadimiskorraga.
- Isegi vaiksem ja seetõttu ideaalne müratundlikes piirkondades (koristamine päevasel ajal, haiglates, hotellides jne.)
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (cm)
|100
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|1220
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|1220
|Imuri töölaius (cm)
|114
|Puhta/musta vee paak ( )
|260 / 260
|Prügikonteiner (l)
|26
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 10000
|Tegelik töövõimsus (m²)
|7000
|Aku tüüp
|Vajab vähest hooldust
|Aku (V/Ah)
|36 / 630
|Aku tööiga (h)
|max. 5
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 12
|Sõidukiirus (km/h)
|max. 10
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|max. 15
|Harja kiirus (rpm)
|1250
|Harja kontaktsurve (kg/g/cm²)
|150 / 210
|Püürdelaius (cm)
|212
|Veetarbimine (l/min)
|max. 9
|Helirõhutase (dB(A))
|73
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|1840
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|1430
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|2000 x 1180 x 1570
Scope of supply
- Rullhari: 2 tk.
- Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Kaardus kummiraakel
- Külgharjad
- Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile
Seadmed
- Auto-Fill
- Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- DOSE
- Seisupidur
- Integreeritud pühkimisseade
- Reguleeritav rool
- Eelpühkimisseade
- Solenoidklapp
- 2 paagiga süsteem
- Päevasõidutuli standardvarustuses
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Kiiruse vähendamine kurvides ohutuse suurendamiseks
- Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
- Lüliti EASY Operation
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sobib kasutamiseks tootmishallides, ladudes, logistika- ja rasketööstushoonetes