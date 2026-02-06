Tugevat pealistutavat põrandapesumasinat B 260 RI Bp Pack saab kasutada paljudes puhastusrakendustes tänu selle 260-liitrisele värske ja heitvee paagile, sealhulgas ressursse säästvale DOSE puhastusaine doseerimissüsteemile, aega säästvale automaatse täitmise funktsioonile ja käsitsi paagi loputussüsteemile puhastamiseks. Mõeldud rasketesse tööstustingimustesse ning varustatud töövalgusti ja 630 Ah märgakuga koos õige laadijaga, toimib see muljetavaldavalt koos äsja väljatöötatud rullharjapeaga, mis säästab aeganõudvat käsitsi eelpühkimist tänu optimeeritud integreeritud pühkimisfunktsioonile, vähendades samal ajal kaabitsa ummistumise ohtu. Kaabits on samuti äsja välja töötatud ja õhuvoolu suhtes optimeeritud ning see töötab suurepäraselt kahe kulumisvaba Ec turbiiniga, et saavutada silmapaistvaid tolmuimemistulemusi. Selle 100 cm töölaius ja kuni 10 km/h sõidukiirus võimaldavad kiiret ala jõudlust. Roolinurga andur tagab kurvides maksimaalse ohutuse, pidurdades masinat liiga suure kiiruse korral aeglustades. Lisaks optimeeritakse kurvides sõites automaatselt pritsitava vee kogust.