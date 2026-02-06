Põrandapesumasin B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120

Suurepärased tolmuimemistulemused, 10 km/h sõidukiirus ja mõeldud rasketeks tööstusele: põhivarustuses on aku ja välise laadijaga põradnapesumasin​​B 260 RI Bp Pack.

Pealeistutav põrandapesumasin ​​B 260 RI Bp Pack on spetsiaalselt loodud kõige raskemate tööstuslike puhastusrakenduste jaoks. Masin avaldab muljet oma väga ulatusliku standardvarustusega, sealhulgas suur 630 Ah märg aku, võimas laadija, mahukad 260-liitrised paagid, aegasäästlik automaatse täitmise funktsioon, käsitsi paagi loputussüsteem, ressursse säästev puhastusaine doseerimissüsteem DOSE, töötuli ja integreeritud küljeharjad. Tänu optimeeritud integreeritud pühkimisfunktsioonile säästab äsja välja töötatud rullharjapea R 120 aeganõudvat käsitsi eelpühkimist, vähendades samal ajal kaabitsa ummistumise ohtu. Kaabits on samuti äsja välja töötatud ja õhuvoolu suhtes optimeeritud ning see töötab suurepäraselt kahe kulumisvaba Ec turbiiniga, et saavutada silmapaistvaid tolmuimemistulemusi. Selle töölaius 120 cm ja sõidukiirus kuni 10 km/h võimaldavad kiiret ala jõudlust. Roolinurga andur tagab kurvides maksimaalse ohutuse, pidurdades masinat liiga suure kiiruse korral aeglustades. Lisaks optimeeritakse kurvides sõites automaatselt pritsitava vee kogust.

Omadused ja tulu
Äsja välja töötatud rullharjapea
Äsja välja töötatud rullharjapea
Paremad pühkimistulemused ja hoiavad ära kaabitsa ummistused. Rulle saab vahetada mõne sekundiga ja ilma tööriistadeta. Suurepärased puhastustulemused.
10 km/h sõidukiirus
10 km/h sõidukiirus
Võimaldab suure piirkonna jõudluse peaaegu ajakulu ja kiirete transporditoimingutega. Roolinurga andur toimib kurvides sõitmisel turvaelemendina. Kui kiirus on kurvis sõites liiga suur, on automaatne pidurdus.
Standardvarustuses kaks turbiini
Standardvarustuses kaks turbiini
Suurepärased tolmuimemistulemused kõikidel pindadel. Kulumisvabad Ec turbiinid. Optimeeritud õhuvool uue väljatöötatud kaabitsaga.
Keevitatud tööstuslik kaabits
  • Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
  • Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
  • Tugev rööpkülikuhoidik takistuste kõrvalehoidmise funktsiooniga.
Süsteemiga "DOSE" puhastusaine dosaatori jaoks
  • Säästab puhastusvahendit.
  • Täpne ja ühtlane doseerimine (reguleeritav 0–3%).
  • Puhastusvahendit saab vahetada ilma puhta vee paaki tühjendamata.
Uuenduslik KIK-süsteem
  • Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
  • Väiksemad hoolduskulud.
  • Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Suur värviline ekraan
  • Kasutatava programmi selge kuvamine.
  • Lihtne kasutada ja seadme kasutama õppimise aeg on lühike.
Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega
  • Ajasäästlik suurema mustuse eelpühkimisfunktsioon.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
  • Vähendatud energiatarbimine.
  • 40% rohkem tööaega ühe laadimiskorraga.
  • Isegi vaiksem ja seetõttu ideaalne müratundlikes piirkondades (koristamine päevasel ajal, haiglates, hotellides jne.)
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Veomootor
Harjade töölaius (cm) 120
Töölaius 1 külgharjaga (mm) 1420
Töölaius 2 külgharjaga (mm) 1420
Imuri töölaius (cm) 134
Puhta/musta vee paak ( ) 260 / 260
Prügikonteiner (l) 32
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) max. 12000
Tegelik töövõimsus (m²) 8400
Aku tüüp Vajab vähest hooldust
Aku (V/Ah) 36 / 630
Aku tööiga (h) max. 5
Aku laadimisaeg (h) u. 12
Sõidukiirus (km/h) max. 10
Kallakust ülesronimise võime (%) max. 15
Harja kiirus (rpm) 1250
Harja kontaktsurve (kg/g/cm²) 150 / 168
Püürdelaius (cm) 212
Veetarbimine (l/min) max. 9
Helirõhutase (dB(A)) 73
Maksimaalne lubatud kogukaal (kg) 1840
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 1448
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 2000 x 1380 x 1570

Scope of supply

  • Rullhari: 2 tk.
  • Aku ja laadija kuuluvad komplekti
  • Kaardus kummiraakel
  • Külgharjad
  • Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile

Seadmed

  • Auto-Fill
  • Paagi patenteeritud loputussüsteem
  • Võimas mootor
  • Automaatne vee seiskamissüsteem
  • DOSE
  • Seisupidur
  • Integreeritud pühkimisseade
  • Reguleeritav rool
  • Eelpühkimisseade
  • Solenoidklapp
  • 2 paagiga süsteem
  • Päevasõidutuli standardvarustuses
  • Kummiribade tüüp: Linatex®
  • Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
  • Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
  • Kinnitus mopi vms jaoks
  • Kiiruse vähendamine kurvides ohutuse suurendamiseks
  • Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
  • Lüliti EASY Operation
  • Sobib kasutamiseks tootmishallides, ladudes, logistika- ja rasketööstushoonetes
