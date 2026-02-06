Pealeistutav põrandapesumasin ​​B 260 RI Bp Pack on spetsiaalselt loodud kõige raskemate tööstuslike puhastusrakenduste jaoks. Masin avaldab muljet oma väga ulatusliku standardvarustusega, sealhulgas suur 630 Ah märg aku, võimas laadija, mahukad 260-liitrised paagid, aegasäästlik automaatse täitmise funktsioon, käsitsi paagi loputussüsteem, ressursse säästev puhastusaine doseerimissüsteem DOSE, töötuli ja integreeritud küljeharjad. Tänu optimeeritud integreeritud pühkimisfunktsioonile säästab äsja välja töötatud rullharjapea R 120 aeganõudvat käsitsi eelpühkimist, vähendades samal ajal kaabitsa ummistumise ohtu. Kaabits on samuti äsja välja töötatud ja õhuvoolu suhtes optimeeritud ning see töötab suurepäraselt kahe kulumisvaba Ec turbiiniga, et saavutada silmapaistvaid tolmuimemistulemusi. Selle töölaius 120 cm ja sõidukiirus kuni 10 km/h võimaldavad kiiret ala jõudlust. Roolinurga andur tagab kurvides maksimaalse ohutuse, pidurdades masinat liiga suure kiiruse korral aeglustades. Lisaks optimeeritakse kurvides sõites automaatselt pritsitava vee kogust.