Põrandapesumasin B 300 R I D
Diiselmootoriga B 300 RI on efektiivselt toimiv pealistutav põrandapesumasin, mis ühendab endas nii pesemis- ja kuivatamis- kui ka pühkimisfunktsiooni. Harja töölaius on kuni 1755 mm.
Tänu ülisuurele rullharjale on pealistutavast põrandapesumasinast saanud diiselmootoriga kombimasin 300 RI, mis võimaldab mustust ja rämpsu imeda ning põrandat pühkida ühekorraga. See diiselmootori ja suure veepaagiga (300 liitrit) ning kuni 1755 mm töölaiusega masin sobib ideaalselt suurte pindade regulaarseks hooldamiseks ja põhjalikuks puhastamiseks. Mugav kõrgemal asetsev juhiiste võimaldab väga head ülevaadet puhastatavast pinnast. Konteineri tõstmise-tühjendamise funktsioon lihtsustab puhastustööde käigus kogutud jäätmete käitlemist. Valikulised külgharjad tagavad puhastamise kuni seinte ja nurkadeni välja, seevastu laiad kaardus imemisribad pakuvad esmaklassilist imurifunktsiooni. See jõuline tugeva terasraamiga masin tuleb ilma igasuguse vaevata toime isegi kõige keerulisemate ülesannetega.
Omadused ja tulu
Prügi eemaldamine ja pinna puhastamine ühekorragaInimese ja masina ühendatud jõud. Poole vähem töötunde. Eelpuhastus pole vajalik.
Lihtne moodus prügikonteineri tühjendamiseks tõstmise teelMugav käsitseda. Puudub vahetu kokkupuude mustusega. Prügikonteineri tühjendamine sel ajal kui sa istud.
Pöörlev külghari ja pühkimisharjad masina mõlemal küljelHarja töölaius kuni 1755 mm. Töövõimsus enam kui 16 000 m²/h. Kaitseb masinat ja ümbritsevaid esemeid.
Kõrgemal asetsev juhiiste
- Väga hea vaade puhastatavale pinnale.
- Kiiresti käsitsetav.
Ökonoomne diislikütuse jõul töötav sisepõlemismootor.
- Pikad, katkestusteta töötsüklid.
- Iseseisev puhastamine.
- Paindlik puhastamine.
Tugev terasraam
- Jõuline masin, mis sobib ka raskemateks töödeks.
Kaardus imemisribad
- Väga hea imemisvõime, isegi kitsastes kohtades.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Diisel
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|1045 - 1755
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|1755
|Imuri töölaius (mm)
|1440
|Puhta/musta vee paak (l)
|300 / 300
|Prügikonteiner (l)
|180
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|16550
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|12400
|Aku tüüp
|Käivitusaku
|Aku (V/Ah)
|12 / 80
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|12
|Harja kiirus (rpm)
|460 - 460
|Harja kontaktsurve (kg)
|25 - 150
|Veetarbimine (l/min)
|max. 12
|Helirõhutase (dB(A))
|92
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|2635
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|2490 x 1570 x 1860
Scope of supply
- Rullhari: 2 tk.
- Kaardus kummiraakel
Seadmed
- Võimas mootor
- Seisupidur
- Integreeritud pühkimisseade
- Eelpühkimisseade
- 2 paagiga süsteem
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Mitmekorruselised autoparklad
- Samuti kasutamiseks avatud saalides, välisladudes, laadimisplatsidel ja ehitusplatsidel
- Tööstusele (valukojad, tsemenditehased), logistikale ja ladudele, parklatele ja korrusparklatele, ehitustööstustele, lennujaamadele ja sadamatele
- Sobib ideaalselt ka logistikasektorisse, näiteks ladude puhastamiseks.
- Jaemüük