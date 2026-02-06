Põrandapesumasin B 300 R I D

Diiselmootoriga B 300 RI on efektiivselt toimiv pealistutav põrandapesumasin, mis ühendab endas nii pesemis- ja kuivatamis- kui ka pühkimisfunktsiooni. Harja töölaius on kuni 1755 mm.

Tänu ülisuurele rullharjale on pealistutavast põrandapesumasinast saanud diiselmootoriga kombimasin 300 RI, mis võimaldab mustust ja rämpsu imeda ning põrandat pühkida ühekorraga. See diiselmootori ja suure veepaagiga (300 liitrit) ning kuni 1755 mm töölaiusega masin sobib ideaalselt suurte pindade regulaarseks hooldamiseks ja põhjalikuks puhastamiseks. Mugav kõrgemal asetsev juhiiste võimaldab väga head ülevaadet puhastatavast pinnast. Konteineri tõstmise-tühjendamise funktsioon lihtsustab puhastustööde käigus kogutud jäätmete käitlemist. Valikulised külgharjad tagavad puhastamise kuni seinte ja nurkadeni välja, seevastu laiad kaardus imemisribad pakuvad esmaklassilist imurifunktsiooni. See jõuline tugeva terasraamiga masin tuleb ilma igasuguse vaevata toime isegi kõige keerulisemate ülesannetega.

Omadused ja tulu
Prügi eemaldamine ja pinna puhastamine ühekorraga
Inimese ja masina ühendatud jõud. Poole vähem töötunde. Eelpuhastus pole vajalik.
Lihtne moodus prügikonteineri tühjendamiseks tõstmise teel
Mugav käsitseda. Puudub vahetu kokkupuude mustusega. Prügikonteineri tühjendamine sel ajal kui sa istud.
Pöörlev külghari ja pühkimisharjad masina mõlemal küljel
Harja töölaius kuni 1755 mm. Töövõimsus enam kui 16 000 m²/h. Kaitseb masinat ja ümbritsevaid esemeid.
Kõrgemal asetsev juhiiste
  • Väga hea vaade puhastatavale pinnale.
  • Kiiresti käsitsetav.
Ökonoomne diislikütuse jõul töötav sisepõlemismootor.
  • Pikad, katkestusteta töötsüklid.
  • Iseseisev puhastamine.
  • Paindlik puhastamine.
Tugev terasraam
  • Jõuline masin, mis sobib ka raskemateks töödeks.
Kaardus imemisribad
  • Väga hea imemisvõime, isegi kitsastes kohtades.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Diisel
Veoajam Veomootor
Harjade töölaius (mm) 1045 - 1755
Töölaius 2 külgharjaga (mm) 1755
Imuri töölaius (mm) 1440
Puhta/musta vee paak (l) 300 / 300
Prügikonteiner (l) 180
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) 16550
Tegelik töövõimsus (m²/h) 12400
Aku tüüp Käivitusaku
Aku (V/Ah) 12 / 80
Kallakust ülesronimise võime (%) 12
Harja kiirus (rpm) 460 - 460
Harja kontaktsurve (kg) 25 - 150
Veetarbimine (l/min) max. 12
Helirõhutase (dB(A)) 92
Maksimaalne lubatud kogukaal (kg) 2635
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 2490 x 1570 x 1860

Scope of supply

  • Rullhari: 2 tk.
  • Kaardus kummiraakel

Seadmed

  • Võimas mootor
  • Seisupidur
  • Integreeritud pühkimisseade
  • Eelpühkimisseade
  • 2 paagiga süsteem
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Mitmekorruselised autoparklad
  • Samuti kasutamiseks avatud saalides, välisladudes, laadimisplatsidel ja ehitusplatsidel
  • Tööstusele (valukojad, tsemenditehased), logistikale ja ladudele, parklatele ja korrusparklatele, ehitustööstustele, lennujaamadele ja sadamatele
  • Sobib ideaalselt ka logistikasektorisse, näiteks ladude puhastamiseks.
  • Jaemüük
Lisatarvikud
Puhastusvahendid