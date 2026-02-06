Tänu ülisuurele rullharjale on pealistutavast põrandapesumasinast saanud diiselmootoriga kombimasin 300 RI, mis võimaldab mustust ja rämpsu imeda ning põrandat pühkida ühekorraga. See diiselmootori ja suure veepaagiga (300 liitrit) ning kuni 1755 mm töölaiusega masin sobib ideaalselt suurte pindade regulaarseks hooldamiseks ja põhjalikuks puhastamiseks. Mugav kõrgemal asetsev juhiiste võimaldab väga head ülevaadet puhastatavast pinnast. Konteineri tõstmise-tühjendamise funktsioon lihtsustab puhastustööde käigus kogutud jäätmete käitlemist. Valikulised külgharjad tagavad puhastamise kuni seinte ja nurkadeni välja, seevastu laiad kaardus imemisribad pakuvad esmaklassilist imurifunktsiooni. See jõuline tugeva terasraamiga masin tuleb ilma igasuguse vaevata toime isegi kõige keerulisemate ülesannetega.