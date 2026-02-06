Pealseistav masin ühendab järelkõnnitava masina manööverdusvõime pealistutava masina kiirusega. Mudel BD 50/40 RS on ideaalne koristusseade supermarketitesse, avalikesse hoonetesse, tervishoiuasutustesse ja professionaalsetesse puhastusettevõtetesse. Äärmiselt väike pöörderaadius võimaldab koristada isegi käänulistes ja kitsastes kohtades. Masina teeb eriliseks selle kompaktne disain ja tohutu jõudlus. Erakordne pööratav pühkur. Pühkur pöörleb ümber harja, et koristada igasugune vesi isegi kõige kitsamates kohtades. Tänu reguleeritavale ökorežiimile saab koristada energia-ja ressursisäästlikult, kuid saavutada sealjuures siiski suurepärased puhastustulemused. Keskkonnasõbralikkus on kombineeritud suurepäraste koristamistulemustega. Tagakülge on võimalik täielikult eemaldada, mis tagab hõlpsa juurdepääsu akupesale ja laadimiskohale.