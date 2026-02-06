Põrandapesumasin BD 50/40 RS Bp Pack
Kompaktne pealseistav põrandapesumasin, mille töölaius on 51 cm või 55 cm ja millel on 40-liitrine paak ja umbes 1250 cm pöörderaadius. Ökorežiim tagab energiasäästu ja keskkonnasõbraliku puhastamise.
Pealseistav masin ühendab järelkõnnitava masina manööverdusvõime pealistutava masina kiirusega. Mudel BD 50/40 RS on ideaalne koristusseade supermarketitesse, avalikesse hoonetesse, tervishoiuasutustesse ja professionaalsetesse puhastusettevõtetesse. Äärmiselt väike pöörderaadius võimaldab koristada isegi käänulistes ja kitsastes kohtades. Masina teeb eriliseks selle kompaktne disain ja tohutu jõudlus. Erakordne pööratav pühkur. Pühkur pöörleb ümber harja, et koristada igasugune vesi isegi kõige kitsamates kohtades. Tänu reguleeritavale ökorežiimile saab koristada energia-ja ressursisäästlikult, kuid saavutada sealjuures siiski suurepärased puhastustulemused. Keskkonnasõbralikkus on kombineeritud suurepäraste koristamistulemustega. Tagakülge on võimalik täielikult eemaldada, mis tagab hõlpsa juurdepääsu akupesale ja laadimiskohale.
Omadused ja tulu
Lihtne kasutada
- Lihtne kasutada.
- Ökorežiim eco!efficiency säästab aega, energiat, vett ja pesuainet.
Automaatne täitmisvõimalus
- Masin on ühendatud veevarustusega. Veevarustus katkestatakse automaatselt kui masin maksimaalselt täis saab.
- See säästab aega, kuna kasutaja võib vahepeal muid töid teha.
DS3 doseerimissüsteem
- Ennetab üledoseerimist. Saadaval lisatarvikuna.
Ökorežiim
- Säästab aega, energiat, vett ja pesuainet.
Kompaktsed mõõtmed
- Hea manööverdusvõime, suur jõudlus ja vähem järgkoristamist.
Lihtne muutmine
- Kummiribasid ja harju saab vahetada ilma tööriistadeta.
- Kummiriba saab vahetada vaid sekunditega.
Ainulaadne pöörlev kummiriba
- Imeb ära kõik vee.
Väga lihtne manööverdada
- Hea manööverdusvõime, suur jõudlus ja vähem järgkoristamist.
Kompaktne ehitus
- Lihtne transportida ja hoiustada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|510
|Imuri töölaius (mm)
|691
|Puhta/musta vee paak (l)
|40 / 40
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|2805
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|2000
|Aku tüüp
|Hooldusvaba
|Aku (V/Ah)
|36 / 76
|Aku tööiga (h)
|max. 2,5
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|230 / 50 - 60
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (g/cm²/kg)
|20 / 26
|Veetarbimine (l/min)
|1,5
|Helirõhutase (dB(A))
|60
|Nimivõimsus (W)
|max. 1080
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|330
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1118 x 691 x 1316
Scope of supply
- Ketashari: 1 tk.
- Kaardus kummiraakel
- Aku ja sisseehitatud laadija on komplektis.
Seadmed
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- Solenoidklapp
- 2 paagiga süsteem