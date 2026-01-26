Äärmuslik kasutuslihtsus tänu spetsiaalselt värvikoodiga juhtelementidele on meie akutoitel BD 50/70 R Classicu põrandapesumasin ​​üks silmapaistvamaid omadusi. Selle kompaktne kitsas ehitusstiil hõlbustab käsitsemist ja transportimist ning tagab suure manööverdusvõime ja paindlikkuse. See muudab 70-liitrise klassi masina tõeliseks alternatiiviks möödasõidumasinatele. Praktilised detailid, nagu Home Base, mis hõlbustab käsitsi puhastusseadmete transportimist konksude abil, või samamoodi valikuliselt saadaolev prügikotihoidja ja pühkimiseelne mopp täiendavad kontseptsiooni. Pange tähele, et akud ja laadija tuleb eraldi tellida.