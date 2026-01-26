Põrandapesumasin BD 50/70 R Classic
Pinna jõudluseks kuni 2000 m² tunnis: akutoitega BD 50/70 R Classic ketasharjaga peal sõitev põrandapesumasin. Akud ja laadija tuleb eraldi tellida.
Äärmuslik kasutuslihtsus tänu spetsiaalselt värvikoodiga juhtelementidele on meie akutoitel BD 50/70 R Classicu põrandapesumasin üks silmapaistvamaid omadusi. Selle kompaktne kitsas ehitusstiil hõlbustab käsitsemist ja transportimist ning tagab suure manööverdusvõime ja paindlikkuse. See muudab 70-liitrise klassi masina tõeliseks alternatiiviks möödasõidumasinatele. Praktilised detailid, nagu Home Base, mis hõlbustab käsitsi puhastusseadmete transportimist konksude abil, või samamoodi valikuliselt saadaolev prügikotihoidja ja pühkimiseelne mopp täiendavad kontseptsiooni. Pange tähele, et akud ja laadija tuleb eraldi tellida.
Omadused ja tulu
Lihtne kasutadaLihtsasti mõistetavad sümbolid ja selge juhtpaneel. Masina käsitsemise saab kiirelt selgeks. Kollaste juhtelementide arv on väike, mistõttu on masina kasutamine lihtne.
KetasharjadJõuline disain koos integreeritud ketasharjaga. Suur töövõimsus tänu suurele töölaiusele. Harja vahetamine pedaali vajutamise teel.
Kompaktne disainEriti hea manööverdusvõimega masin. Hea ülevaade puhastatavast alast. Lihtne transportida.
Valikulised lisatarvikud: eelpuhastusmopp
- Eemaldab kuiva mustuse, hõlbustades niiviisi kogu puhastusprotsessi.
- Ei tekita imurikanalisse ummistusi.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|510
|Imuri töölaius (mm)
|850
|Puhta/musta vee paak (l)
|70 / 75
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|2805
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|2000
|Aku (V)
|24
|Aku tööiga (h)
|max. 2,5
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Püürdelaius (mm)
|1650
|Veetarbimine (l/min)
|max. 2,3
|Nimivõimsus (W)
|1400
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|345
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|112
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Scope of supply
- Ketashari: 1 tk.
- Kummiraakel, v-kujuline
Seadmed
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- Solenoidklapp
- 2 paagiga süsteem