Põrandapesumasin BD 50/70 R Classic

Pinna jõudluseks kuni 2000 m² tunnis: akutoitega BD 50/70 R Classic ketasharjaga peal sõitev põrandapesumasin. Akud ja laadija tuleb eraldi tellida.

Äärmuslik kasutuslihtsus tänu spetsiaalselt värvikoodiga juhtelementidele on meie akutoitel BD 50/70 R Classicu põrandapesumasin ​​üks silmapaistvamaid omadusi. Selle kompaktne kitsas ehitusstiil hõlbustab käsitsemist ja transportimist ning tagab suure manööverdusvõime ja paindlikkuse. See muudab 70-liitrise klassi masina tõeliseks alternatiiviks möödasõidumasinatele. Praktilised detailid, nagu Home Base, mis hõlbustab käsitsi puhastusseadmete transportimist konksude abil, või samamoodi valikuliselt saadaolev prügikotihoidja ja pühkimiseelne mopp täiendavad kontseptsiooni. Pange tähele, et akud ja laadija tuleb eraldi tellida.

Omadused ja tulu
Põrandapesumasin BD 50/70 R Classic: Lihtne kasutada
Lihtne kasutada
Lihtsasti mõistetavad sümbolid ja selge juhtpaneel. Masina käsitsemise saab kiirelt selgeks. Kollaste juhtelementide arv on väike, mistõttu on masina kasutamine lihtne.
Põrandapesumasin BD 50/70 R Classic: Ketasharjad
Ketasharjad
Jõuline disain koos integreeritud ketasharjaga. Suur töövõimsus tänu suurele töölaiusele. Harja vahetamine pedaali vajutamise teel.
Põrandapesumasin BD 50/70 R Classic: Kompaktne disain
Kompaktne disain
Eriti hea manööverdusvõimega masin. Hea ülevaade puhastatavast alast. Lihtne transportida.
Valikulised lisatarvikud: eelpuhastusmopp
  • Eemaldab kuiva mustuse, hõlbustades niiviisi kogu puhastusprotsessi.
  • Ei tekita imurikanalisse ummistusi.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Veomootor
Harjade töölaius (mm) 510
Imuri töölaius (mm) 850
Puhta/musta vee paak (l) 70 / 75
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) 2805
Tegelik töövõimsus (m²/h) 2000
Aku (V) 24
Aku tööiga (h) max. 2,5
Harja kiirus (rpm) 180
Harja kontaktsurve (g/cm²/kg) 13 / 20
Püürdelaius (mm) 1650
Veetarbimine (l/min) max. 2,3
Nimivõimsus (W) 1400
Maksimaalne lubatud kogukaal (kg) 345
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 112
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1310 x 590 x 1060

Scope of supply

  • Ketashari: 1 tk.
  • Kummiraakel, v-kujuline

Seadmed

  • Võimas mootor
  • Automaatne vee seiskamissüsteem
  • Solenoidklapp
  • 2 paagiga süsteem
