Tänu saledajoonelisele ja kompaktsele disainile on meie akutoiteline pealistutav põrandapesumasin BD 50/70 R Bp Pack Classic väga kergesti manööverdatav ja teisaldatav, isegi liftiga. Tegemist on taskukohase hinnaga, põhifunktsioone võimaldava mudeliga, mis töötab võimsate 105 Ah akudega ning on heaks alternatiiviks kõndides käitatavatele masinatele. Akud ja sobiv laadija kuuluvad komplekti. Lihtne käitamine värvikoodiga juhtelementidega on samavõrra muljetavaldav kui kõik ülejäänud selle masina kasulikud ja nutikad detailid. Standardne Home Base võimaldab kaasavedamiseks masina külge konksudega kinnitada käsipuhastusvahendeid. Valikuliste lisatarvikute hulka kuuluvad muu hulgas prügikotihoidik ja eelpuhastusmopp.