Põrandapesumasin BD 50/70 R Classic Bp Pack

Kergesti kasutatav ja hõlpsasti manööverdatav akutoitega BD 50/70 R Bp Pack Classic on pealistutav põrandapesumasin. Akud ja sobiv laadija kuuluvad komplekti.

Tänu saledajoonelisele ja kompaktsele disainile on meie akutoiteline pealistutav põrandapesumasin BD 50/70 R Bp Pack Classic väga kergesti manööverdatav ja teisaldatav, isegi liftiga. Tegemist on taskukohase hinnaga, põhifunktsioone võimaldava mudeliga, mis töötab võimsate 105 Ah akudega ning on heaks alternatiiviks kõndides käitatavatele masinatele. Akud ja sobiv laadija kuuluvad komplekti. Lihtne käitamine värvikoodiga juhtelementidega on samavõrra muljetavaldav kui kõik ülejäänud selle masina kasulikud ja nutikad detailid. Standardne Home Base võimaldab kaasavedamiseks masina külge konksudega kinnitada käsipuhastusvahendeid. Valikuliste lisatarvikute hulka kuuluvad muu hulgas prügikotihoidik ja eelpuhastusmopp.

Omadused ja tulu
Põrandapesumasin BD 50/70 R Classic Bp Pack: Lihtne kasutada
Lihtne kasutada
Lihtsasti mõistetavad sümbolid ja selge juhtpaneel. Masina käsitsemise saab kiirelt selgeks. Kollaste juhtelementide arv on väike, mistõttu on masina kasutamine lihtne.
Põrandapesumasin BD 50/70 R Classic Bp Pack: Ketasharjad
Ketasharjad
Jõuline disain koos integreeritud ketasharjaga. Suur töövõimsus tänu suurele töölaiusele. Harja vahetamine pedaali vajutamise teel.
Põrandapesumasin BD 50/70 R Classic Bp Pack: Kompaktne disain
Kompaktne disain
Eriti hea manööverdusvõimega masin. Hea ülevaade puhastatavast alast. Lihtne transportida.
Valikulised lisatarvikud: eelpuhastusmopp
  • Eemaldab kuiva mustuse, hõlbustades niiviisi kogu puhastusprotsessi.
  • Aitab vältida imemiskanali ummistusi.
Valikuliselt on saadaval liitium-ioonakud
  • Ajasääst: olenevalt akulaadijast saab täielikult laadida kahe tunniga. Võib täiendavalt laadida ka täislaadimiste vahel.
  • Kasutusaeg on mitu korda pikem kui pliiakude või geelakude puhul.
  • Tavaliste akude pakutava tavalise 80% asemel saab see ära kasutada kogu aku mahu.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Veomootor
Harjade töölaius (mm) 510
Imuri töölaius (mm) 900
Puhta/musta vee paak (l) 70 / 75
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) 2805
Tegelik töövõimsus (m²/h) 2000
Aku (V/Ah) 24 / 105
Aku tööiga (h) max. 2,5
Toide akulaadijale (V/Hz) 95 - 253 / 50 - 60
Harja kiirus (rpm) 180
Harja kontaktsurve (g/cm²/kg) 13 / 20
Püürdelaius (mm) 1650
Veetarbimine (l/min) max. 2,3
Helirõhutase (dB(A)) 66
Nimivõimsus (W) 1400
Maksimaalne lubatud kogukaal (kg) 345
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 100
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1310 x 590 x 1060

Scope of supply

  • Ketashari: 1 tk.
  • Aku
  • Aku ja laadija kuuluvad komplekti
  • Kummiraakel, v-kujuline

Seadmed

  • Võimas mootor
  • Automaatne vee seiskamissüsteem
  • Solenoidklapp
  • 2 paagiga süsteem
  • Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
Põrandapesumasin BD 50/70 R Classic Bp Pack
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne kasutamiseks supermarketites, kaubanduskeskustes ja haiglates
  • Sobib ka tootmisalade ja ladude puhastamiseks
Lisatarvikud
Puhastusvahendid