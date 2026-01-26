Põrandapesumasin BD 50/70 R Classic Bp Pack
Kergesti kasutatav ja hõlpsasti manööverdatav akutoitega BD 50/70 R Bp Pack Classic on pealistutav põrandapesumasin. Akud ja sobiv laadija kuuluvad komplekti.
Tänu saledajoonelisele ja kompaktsele disainile on meie akutoiteline pealistutav põrandapesumasin BD 50/70 R Bp Pack Classic väga kergesti manööverdatav ja teisaldatav, isegi liftiga. Tegemist on taskukohase hinnaga, põhifunktsioone võimaldava mudeliga, mis töötab võimsate 105 Ah akudega ning on heaks alternatiiviks kõndides käitatavatele masinatele. Akud ja sobiv laadija kuuluvad komplekti. Lihtne käitamine värvikoodiga juhtelementidega on samavõrra muljetavaldav kui kõik ülejäänud selle masina kasulikud ja nutikad detailid. Standardne Home Base võimaldab kaasavedamiseks masina külge konksudega kinnitada käsipuhastusvahendeid. Valikuliste lisatarvikute hulka kuuluvad muu hulgas prügikotihoidik ja eelpuhastusmopp.
Omadused ja tulu
Lihtne kasutadaLihtsasti mõistetavad sümbolid ja selge juhtpaneel. Masina käsitsemise saab kiirelt selgeks. Kollaste juhtelementide arv on väike, mistõttu on masina kasutamine lihtne.
KetasharjadJõuline disain koos integreeritud ketasharjaga. Suur töövõimsus tänu suurele töölaiusele. Harja vahetamine pedaali vajutamise teel.
Kompaktne disainEriti hea manööverdusvõimega masin. Hea ülevaade puhastatavast alast. Lihtne transportida.
Valikulised lisatarvikud: eelpuhastusmopp
- Eemaldab kuiva mustuse, hõlbustades niiviisi kogu puhastusprotsessi.
- Aitab vältida imemiskanali ummistusi.
Valikuliselt on saadaval liitium-ioonakud
- Ajasääst: olenevalt akulaadijast saab täielikult laadida kahe tunniga. Võib täiendavalt laadida ka täislaadimiste vahel.
- Kasutusaeg on mitu korda pikem kui pliiakude või geelakude puhul.
- Tavaliste akude pakutava tavalise 80% asemel saab see ära kasutada kogu aku mahu.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|510
|Imuri töölaius (mm)
|900
|Puhta/musta vee paak (l)
|70 / 75
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|2805
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|2000
|Aku (V/Ah)
|24 / 105
|Aku tööiga (h)
|max. 2,5
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|95 - 253 / 50 - 60
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Püürdelaius (mm)
|1650
|Veetarbimine (l/min)
|max. 2,3
|Helirõhutase (dB(A))
|66
|Nimivõimsus (W)
|1400
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|345
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|100
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Scope of supply
- Ketashari: 1 tk.
- Aku
- Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Kummiraakel, v-kujuline
Seadmed
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- Solenoidklapp
- 2 paagiga süsteem
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne kasutamiseks supermarketites, kaubanduskeskustes ja haiglates
- Sobib ka tootmisalade ja ladude puhastamiseks