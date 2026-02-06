KIRA CV 50
KIRA CV 50 robottolmuimeja vähendab koristustiimide koormust, võttes enda peale aeganõudva tolmuimeja töö ja jättes kvalifitseeritud töötajatele võimaluse tegeleda keerukamate ülesannetega samal ajal.
Kas otsite ökonoomset viisi tootlikkuse suurendamiseks ja koristusmeeskondade töökoormuse vähendamiseks? Autonoomne KIRA CV 50 robottolmuimeja on täiuslik lahendus. See võtab enda peale aeganõudva ja üksluise tolmuimemise ülesande, võimaldades kvalifitseeritud töötajatel samal ajal tegeleda keerukamate puhastustöödega. Selleks kaardistab masin puhastatava ala täiesti autonoomselt ja arvutab optimaalse ning tõhusa puhastusteekonna.Tänu oma kompaktsele disainile, võimsatele 36-voldise Kärcher Battery Power+ akudele (tuleb tellida eraldi!) ning ergonoomilisele manööverdusvõimele on see robottolmuimeja ideaalne abiline vaipade ja kõvade põrandate puhastamiseks 350 mm töölaiusega – sealhulgas ka laudade all, nurkades ja alati otse vastu seina.Tänu täiustatud multisensorkontseptsioonile ja täpsele LiDAR-i põhisele ümbruse tuvastusele on selle navigeerimine ja kasutamine nii usaldusväärne, et see on IEC 63327 standardi järgi ohutussertifitseeritud ning heaks kiidetud kasutamiseks avalikes kohtades. Seotud KIRA Robots rakendus ja integreeritud ekraan muudavad kasutamise äärmiselt lihtsaks, ilma et oleks vaja eriteadmisi.
Omadused ja tulu
Kompaktne disain väga madala kliirensigaMadala läbipääsukõrguse (32 cm) tõttu saab tolmuimejaga puhastada mööbli ja laudade alt. Sobib ka kitsastes ruumides kasutamiseks tänu kompaktsele disainile. Robot ületab ka kitsad ruumid probleemideta, võimaldades tal pöörata kohapeal.
KIRA Robots rakendusTäielik läbipaistvus KIRA Robots rakendusega – sisaldab masinapargi haldust, reaalajas olekut, üksikasjalikke puhastusaruandeid ja palju muud. Puhastuskaarte ja ajakavasid on lihtne luua ja redigeerida. Täiuslikult võrgustatud tänu integreeritud 4G/LTE mobiil- või traadita võrguühendusele.
36 V Kärcher Battery Power+ akuplatvormVahetatavad akud võimaldavad katkematut puhastamist ilma laadimise ajal ootamata. Kasutus ei ole piiratud asukoha järgi, näiteks saab kasutada mitmel korrusel. Kärcher soovitab pikema tööaja saavutamiseks kasutada kahte vahetatavat akut. Töö on võimalik ka ühe akuga.
Lihtne ja intuitiivne töötamine
- Kõiki funktsioone saab hõlpsasti juhtida interaktiivse ekraaniga juhtpaneeli kaudu.
- Kasutusvalmis kohe karbist välja võttes – isegi ilma esialgse seadistamiseta.
Maksimaalne autonoomne tõhusus
- Suur töölaius (350 mm) tagab kõrge efektiivsuse ja teoreetilise pindala soorituse 525 m²/h.
- Kaks külgmist harja, et puhastada täpselt servani – ei ole enam vaja käsitsi üle käia.
- Autonoomne, süsteemne puhastusmarsruudi planeerimine maksimaalse puhastusvõimsuse saavutamiseks.
Ergonoomiline ja kergesti transporditav
- Kergesti pikendatav transportkäepide kõrge portatiivsuse ja optimaalse ergonoomika tagamiseks.
- Lihtne transportida järgmisesse kasutuskohta või ladustamispaika.
- Täiendavaks mugavuseks saab rattaid transportimise ajal eraldada.
Töökindel ja usaldusväärne navigeerimine
- Pikkade ulatustega LiDAR tuvastus – ideaalne suurtes piirkondades ja pimedas töötamiseks.
- Usaldusväärne kukkumis- ja takistustuvastus.
- Varustatud ultraheli-, seinte jälgimise- ja kokkupõrkesensoritega.
Ohutussertifikaadiga
- Välja töötatud kommertskasutuseks, vastab kõigile rahvusvahelistele standarditele.
- Ohutussertifikaadiga vastavalt IEC 63327 standardile.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Pinge (V)
|36
|Vaakum (kPa)
|19,3
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|16
|Helirõhutase (dB(A))
|57
|Teoreetiline puhastusjõudlus, autonoomne (m²/h)
|525
|Puhastatav pind (m²/h)
|525
|Tööaeg tavarežiimis (kaks akut) (min)
|140
|Tööaeg ECO! režiimis (kaks akut) (min)
|210
|Imuri töölaius (mm)
|350
|Nimisisendvõimsus (W)
|230
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|6
|Konteineri maht (l)
|4,5
|Kiirus, autonoomne (km/h)
|1,5
|Läbisõidu laius (mm)
|650
|Läbipääsukõrgus (mm)
|320
|Vaja minevate akude arv (tk.)
|2
|Aku laadimisaeg (min/h)
|58 / 81
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|15,4
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|15,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|25,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|578 x 578 x 300
Scope of supply
- Versioon: Akud ja laadija ei kuulu komplekti
- Külgharjad: 4 tk.
- Rullharja kogus: 1 tk.
- Stardimärgistused
- EPA filter
Seadmed
- Autonoomne puhastus
- Lihtne ja intuitiivne seadistamine ilma eriteadmisteta
- Takistuste ja kokkupõrgete tuvastamine
- Tipptasemel andurid
- Autonoomne liikumine ümber takistuste
- Ohutussertifikaat avalikes kohtades kasutamiseks
- Puhastusaruannete koostamine
- Teavitused mobiilile
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Töötamine läbi rakenduse
Kasutusvaldkonnad
- Sobib eriti hästi kasutamiseks hoonete puhastusteenuste pakkujatele ja hotellisektoris
- Ideaalne suurte avatud ruumide, näiteks koridoride, fuajeede või konverentsiruumi puhastamiseks.
- Sobib kasutamiseks avalikes ruumides
- Saab kasutada piiratud oludes ja avatud ruumides
