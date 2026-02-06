Kas otsite ökonoomset viisi tootlikkuse suurendamiseks ja koristusmeeskondade töökoormuse vähendamiseks? Autonoomne KIRA CV 50 robottolmuimeja on täiuslik lahendus. See võtab enda peale aeganõudva ja üksluise tolmuimemise ülesande, võimaldades kvalifitseeritud töötajatel samal ajal tegeleda keerukamate puhastustöödega. Selleks kaardistab masin puhastatava ala täiesti autonoomselt ja arvutab optimaalse ning tõhusa puhastusteekonna.Tänu oma kompaktsele disainile, võimsatele 36-voldise Kärcher Battery Power+ akudele (tuleb tellida eraldi!) ning ergonoomilisele manööverdusvõimele on see robottolmuimeja ideaalne abiline vaipade ja kõvade põrandate puhastamiseks 350 mm töölaiusega – sealhulgas ka laudade all, nurkades ja alati otse vastu seina.Tänu täiustatud multisensorkontseptsioonile ja täpsele LiDAR-i põhisele ümbruse tuvastusele on selle navigeerimine ja kasutamine nii usaldusväärne, et see on IEC 63327 standardi järgi ohutussertifitseeritud ning heaks kiidetud kasutamiseks avalikes kohtades. Seotud KIRA Robots rakendus ja integreeritud ekraan muudavad kasutamise äärmiselt lihtsaks, ilma et oleks vaja eriteadmisi.