Akuga tolmuimeja CV 30/2 Bp Adv *INT
Omadused ja tulu
Automaatne põrandatuvastus
- Puhastusvõime automaatne kohandamine vastava pinnaga.
- Suurepärased puhastustulemused tekstiil- ja kõvadel põrandatel.
Rullharja isepuhastusfunktsioon jalglüliti abil
- Harjaga üles korjatud karvad eraldatakse ja imetakse tolmuimejaga.
- Rullharja kiire ja tõhus puhastamine seda eemaldamata.
- Rullharja kontaktivaba ja seetõttu eriti hügieeniline puhastus.
Multifunktsionaalne, uuenduslik käepide LED-ekraaniga
- Ergonoomilise ON/OFF lülitiga.
- eco!efficiency režiimiga: pikendab aku tööaega, vähendab töömüra.
- LED-ekraan praktilise aku tööaja kuvaga.
Kompaktne disain väga madala kliirensiga
- Tolmuimeja saab põrandale tasaseks joondada tänu hästi liikuvale käepidemele.
- Võimaldab vaevata tolmu imeda voodite ja muu mööbli alt.
36 V Kärcher Battery Power+ akuplatvorm
- Ühildub kõigi 36 V Kärcher Battery Power+ ja Battery Power akudega.
- Akut saab vajadusel hõlpsasti kasutada ka teistel seadmetel.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Vaakum (mbar/kPa)
|187 / 18,7
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|34
|Nimijõudlus (W)
|420
|Helirõhutase (dB(A))
|64
|Konteineri maht (l)
|3
|Töölaius (cm)
|30
|Vaja minevate akude arv (tk.)
|1
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (/min)
|Režiim eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Tugev režiim: / max. 32 (6,0 Ah) Režiim eco!efficiency: / max. 67 (7,5 Ah) Tugev režiim: / max. 47 (7,5 Ah)
|Aku laadimisaeg (min)
|44 / 68
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|6,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|9,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|260 x 310 x 1150
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Pragude puhastamise otsik
- Polstriotsik
- Põrandaotsik
- Rullharja kõvadus: Keskmine-pehme
- Rullharja kogus: 1 tk.
- Rullharja värv: Must
- Imemistoru, eemaldatav
- Laineline imemisvoolik
Seadmed
- Filtrikoti materjal: Fliis
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sobib eriti hästi kasutamiseks hoonete puhastusteenuste pakkujatele ja hotellisektoris
Lisatarvikud
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