Kärcheri 90ndaks juubeliks: CV 30/2 Bp juubeli erimudel, mis on musta värviga, on esimene akutoitega püstine hari-tüüpi tolmuimeja professionaalseks puhastamiseks kõikidel vaipadel ja kõval pinnal. See kohandub ideaalselt põrandakattega tänu automatiseeritud põranda tuvastusele. Võimas hari puhastab põhjalikult tekstiilpõrandate kiude. Tänu erakordselt madalale masina põhiosa kõrgusele puhastab akutoitega püstine hari-tüüpi tolmuimeja ka kergesti voodite ja laudade all. Teine eelis: kiire ja hügieeniline enesepuhastusfunktsioon. Rullharja poolt kogutud karvad lõigatakse läbi jala lülitiga ja jäägid imetakse automaatselt ära. Akutoitega püstine hari-tüüpi tolmuimeja omab väga kasutajasõbralikku disaini ja sellel on uuenduslik käepide: sisse/välja lüliti, eco!efficiency režiim ning LED-ekraan, mis näitab jääkoleku aku tööaega. Olge teadlikud: selle versiooni jaoks tuleb Kärcher Battery Power+ aku ja ühilduv aku laadija eraldi tellida. Võimalik on ka lisana osta üliefektiivne HEPA-14 filter. Aastapäeva eriväljaande eripäraks on see, et tarnemahtu kuulub kokku 11 vildist filtrikotti, märkimaks ettevõtte aastapäeva.