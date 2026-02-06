Akuga tolmuimeja CV 30/2 Bp Anniversary Edition
Esimene professionaalne akutoitega püstine hari-tüüpi tolmuimeja kõikidele vaipadele ja kõvale pinnale: CV 30/2 Bp aastapäeva erimudel mustas värvitoonis. Automatiseeritud põranda tuvastus, madal kliirens ja harja puhastus funktsioon
Kärcheri 90ndaks juubeliks: CV 30/2 Bp juubeli erimudel, mis on musta värviga, on esimene akutoitega püstine hari-tüüpi tolmuimeja professionaalseks puhastamiseks kõikidel vaipadel ja kõval pinnal. See kohandub ideaalselt põrandakattega tänu automatiseeritud põranda tuvastusele. Võimas hari puhastab põhjalikult tekstiilpõrandate kiude. Tänu erakordselt madalale masina põhiosa kõrgusele puhastab akutoitega püstine hari-tüüpi tolmuimeja ka kergesti voodite ja laudade all. Teine eelis: kiire ja hügieeniline enesepuhastusfunktsioon. Rullharja poolt kogutud karvad lõigatakse läbi jala lülitiga ja jäägid imetakse automaatselt ära. Akutoitega püstine hari-tüüpi tolmuimeja omab väga kasutajasõbralikku disaini ja sellel on uuenduslik käepide: sisse/välja lüliti, eco!efficiency režiim ning LED-ekraan, mis näitab jääkoleku aku tööaega. Olge teadlikud: selle versiooni jaoks tuleb Kärcher Battery Power+ aku ja ühilduv aku laadija eraldi tellida. Võimalik on ka lisana osta üliefektiivne HEPA-14 filter. Aastapäeva eriväljaande eripäraks on see, et tarnemahtu kuulub kokku 11 vildist filtrikotti, märkimaks ettevõtte aastapäeva.
Omadused ja tulu
Automaatne põrandatuvastusPuhastusvõime automaatne kohandamine vastava pinnaga. Suurepärased puhastustulemused tekstiil- ja kõvadel põrandatel.
Rullharja isepuhastusfunktsioon jalglüliti abilHarjaga üles korjatud karvad eraldatakse ja imetakse tolmuimejaga. Rullharja kiire ja tõhus puhastamine seda eemaldamata. Rullharja kontaktivaba ja seetõttu eriti hügieeniline puhastus.
Multifunktsionaalne, uuenduslik käepide LED-ekraanigaErgonoomilise ON/OFF lülitiga. eco!efficiency režiimiga: pikendab aku tööaega, vähendab töömüra. LED-ekraan praktilise aku tööaja kuvaga.
Kompaktne disain väga madala kliirensiga
- Paindliku tolmuimeja saab põrandale lamedadalt asetada
- Võimaldab vaevata tolmu imeda voodite ja muu mööbli alt.
36 V Kärcher Battery Power+ akuplatvorm
- Ühildub kõigi 36 V Kärcher Battery Power+ ja Battery Power akudega.
- Akut saab vajadusel hõlpsasti kasutada ka teistel seadmetel.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Vaakum (mbar/kPa)
|187 / 18,7
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|34
|Nimijõudlus (W)
|420
|Helirõhutase (dB(A))
|64
|Konteineri maht (l)
|3
|Töölaius (cm)
|30
|Vaja minevate akude arv (tk.)
|1
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (/min)
|Režiim eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Tugev režiim: / max. 32 (6,0 Ah) Režiim eco!efficiency: / max. 67 (7,5 Ah) Tugev režiim: / max. 47 (7,5 Ah)
|Aku laadimisaeg (min)
|44 / 68
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Värvus
|Must
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|6,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|9,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|260 x 310 x 1150
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Filtrikottide kogus: 10 tk.
- Pragude puhastamise otsik
- Polstriotsik
- Rullharja kõvadus: Keskmine-pehme
- Rullharja kogus: 1 tk.
- Rullharja värv: Must
- Imemistoru, eemaldatav
- Laineline imemisvoolik
Seadmed
- Filtrikoti materjal: Fliis
Kasutusvaldkonnad
- Sobib eriti hästi kasutamiseks hoonete puhastusteenuste pakkujatele ja hotellisektoris
- Kõikide põrandate põhjalikuks puhastamiseks – kõvadest põrandatest kuni vaipadeni.
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.