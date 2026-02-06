Oma 300 mm töölaiusega on Kärcheri püstine harja tüüpi tolmuimeja CV 30/1 ideaalne ka suuremate pindade koristamiseks – olgu selleks jaemüügipinnad, müügisalongid, hotellid ja restoranid vms. Masina eemaldatava imitoru ja veniva imivooliku abil saab vaevata, kiiresti ja põhjalikult puhastada ka kitsad nišid. Masina nutikast ja ohutust kontseptsioonist annavad tunnistust ka selle varustuse innovatiivsed detailid, näiteks patenteeritud tsentrifugaalühendus, mis vabastab rulliku automaatselt, kui mustus on harja ummistunud, ja automaatne harja vabastussüsteem, mis takistab harjaribade deformeerumist ja vaiba kahjustumist siis, kui masin on jõudeolekus. Harjapea ja imiosa vahel paiknevad tugevad hinged ja kõrgekvaliteetsest plastist valmistatud libisemisplaat näitavad masina kõrget kvaliteeti. Masina käsitsemine on samuti mugav: vajadusel saab harja kiiresti ilma tööriistadeta vahetada. Tänu kiirvahetusele saab masina hoolduse ajaks eemaldada ka toitejuhtme – ja seda ilma eriteadmisteta.