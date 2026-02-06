Tolmuimeja CV 30/1
Püstine harja tüüpi tolmuimeja CV 30/1 avaldab muljet oma patenteeritud tsentrifugaalühenduse, kolmesuunalise filtrisüsteemi, harjade tööriistadeta vahetuse ja ajasäästliku toitejuhtme kiirvahetussüsteemiga.
Oma 300 mm töölaiusega on Kärcheri püstine harja tüüpi tolmuimeja CV 30/1 ideaalne ka suuremate pindade koristamiseks – olgu selleks jaemüügipinnad, müügisalongid, hotellid ja restoranid vms. Masina eemaldatava imitoru ja veniva imivooliku abil saab vaevata, kiiresti ja põhjalikult puhastada ka kitsad nišid. Masina nutikast ja ohutust kontseptsioonist annavad tunnistust ka selle varustuse innovatiivsed detailid, näiteks patenteeritud tsentrifugaalühendus, mis vabastab rulliku automaatselt, kui mustus on harja ummistunud, ja automaatne harja vabastussüsteem, mis takistab harjaribade deformeerumist ja vaiba kahjustumist siis, kui masin on jõudeolekus. Harjapea ja imiosa vahel paiknevad tugevad hinged ja kõrgekvaliteetsest plastist valmistatud libisemisplaat näitavad masina kõrget kvaliteeti. Masina käsitsemine on samuti mugav: vajadusel saab harja kiiresti ilma tööriistadeta vahetada. Tänu kiirvahetusele saab masina hoolduse ajaks eemaldada ka toitejuhtme – ja seda ilma eriteadmisteta.
Omadused ja tulu
Rullharja manuaalne kohandamineTänu kõrguse reguleerimise võimalusele saab rullharja reguleerida vastavaks vaibakarvade mis tahes pikkusele.
Harja vahetamine ilma tööriistadeta.Rullharja kiire vahetamine ilma tööriistadeta.
Toitejuhtme kiirvahetussüsteemToitejuhtme aja- ja kulusäästlik vahetamine ilma eelteadmisteta.
Patenteeritud tsentrifugaalühendus
- Pikemaks kasutuseaks: innovatiivne, patenteeritud tsentrifugaalühendus kaitseb kogu harjapead ülekoormuse eest, mis aitab hoida masina hoolduskulud väiksena.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Töölaius (cm)
|30
|Vaakum (mbar/kPa)
|193 / 19,3
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|43
|Nimijõudlus (W)
|850
|Konteineri maht (l)
|5,5
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|12
|Helirõhutase (dB(A))
|66
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|8,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|11,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|340 x 310 x 1215
Scope of supply
- Pragude puhastamise otsik
- Polstriotsik
- Imemistoru, eemaldatav
- Laineline imemisvoolik
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Rullhari, standardne: 1 tk.
- vahtkummist filter: 1 tk.
Seadmed
- Filtri oleku indikaator
- Pistikühendusega toitejuhe: Standard
- Reguleeritava kõrgusega käepide
- Kaitseklass: II
Videos
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.