Akuga tolmuimeja CV 30/2 Bp
Esimene professionaalne akutoitega püstharjaga tolmuimeja kõikide vaipade ja kõvade pindade jaoks: CV 30/2 Bp. Automaatse põrandatuvastuse, madala kliirensi ja harjapuhastusfunktsiooniga.
CV 30/2 Bp on 3-liitrise paagi mahuga esimene akutoitega püstharjaga tolmuimeja kõigi vaipade ja kõvade pindade professionaalseks puhastamiseks. Tänu automaatsele põrandatuvastusele sobib see ideaalselt põrandakattega. Võimas hari puhastab põhjalikult tekstiilpõrandate kiud ja silub neid silmnähtavalt. Kompaktne ja manööverdatav akutoitel püstine harjatüüpi tolmuimeja võimaldab tänu eriti madalale kliirensile kergesti voodite ja muu mööbli alt puhastada. See muudab selle ideaalseks koristajatele hoonete koristamisel või hotellisektoris. Teine eelis: kiire ja hügieeniline rullharja isepuhastusfunktsioon. Rullharjaga üles korjatud karvad eraldatakse jalglüliti abil ja eemaldatakse seejärel automaatselt tolmuimejaga. Akutoitel püstine harjatüüpi tolmuimeja CV 30/2 Bp on väga kasutajasõbraliku disainiga, uuendusliku käepidemega: ON/OFF lüliti, öko!efektiivsuse režiim ja LED-ekraan aku järelejäänud tööaja kuvaga. Tellimisel pidage meeles, et selle versiooni jaoks tuleb võimas Kärcher Battery Power+ aku ja ühilduv akulaadija eraldi tellida. Lisana on saadaval ülitõhus HEPA-14 filter.
Omadused ja tulu
Automaatne põrandatuvastusPuhastusvõime automaatne kohandamine vastava pinnaga. Suurepärased puhastustulemused tekstiil- ja kõvadel põrandatel.
Rullharja isepuhastusfunktsioon jalglüliti abilHarjaga üles korjatud karvad eraldatakse ja imetakse tolmuimejaga. Rullharja kiire ja tõhus puhastamine seda eemaldamata. Rullharja kontaktivaba ja seetõttu eriti hügieeniline puhastus.
Multifunktsionaalne, uuenduslik käepide LED-ekraanigaErgonoomilise ON/OFF lülitiga. eco!efficiency režiimiga: pikendab aku tööaega, vähendab töömüra. LED-ekraan praktilise aku tööaja kuvaga.
Kompaktne disain väga madala kliirensiga
- Tolmuimeja saab põrandale tasaseks joondada tänu hästi liikuvale käepidemele.
- Võimaldab vaevata tolmu imeda voodite ja muu mööbli alt.
36 V Kärcher Battery Power+ akuplatvorm
- Ühildub kõigi 36 V Kärcher Battery Power+ ja Battery Power akudega.
- Akut saab vajadusel hõlpsasti kasutada ka teistel seadmetel.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Vaakum (mbar/kPa)
|187 / 18,7
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|34
|Nimijõudlus (W)
|420
|Helirõhutase (dB(A))
|64
|Konteineri maht (l)
|3
|Töölaius (cm)
|30
|Vaja minevate akude arv (tk.)
|1
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (/min)
|Režiim eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Tugev režiim: / max. 32 (6,0 Ah) Režiim eco!efficiency: / max. 67 (7,5 Ah) Tugev režiim: / max. 47 (7,5 Ah)
|Aku laadimisaeg (min)
|44 / 68
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|6,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|9,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|260 x 310 x 1150
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Pragude puhastamise otsik
- Polstriotsik
- Rullharja kõvadus: Keskmine-pehme
- Rullharja kogus: 1 tk.
- Rullharja värv: Must
- Imemistoru, eemaldatav
- Laineline imemisvoolik
Seadmed
- Filtrikoti materjal: Fliis
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sobib eriti hästi kasutamiseks hoonete puhastusteenuste pakkujatele ja hotellisektoris
- Kõikide põrandate põhjalikuks puhastamiseks – kõvadest põrandatest kuni vaipadeni.
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.