Tolmuimeja CV 38/2
Vastab ka kõige kõrgematele nõudmistele jõudluse, puhastustulemsute ja ergonoomilisuse osas: Harja tüüpi tolmuimejat CV 38/2 on lihtne ja mugav kasutada. Masinal on mitmeid elemente, mis aitavad koristamisel aega säästa.
Välja töötatud vastamaks väga kõrgetele nõudmistele puhastustulemuste ja jõudluse osas: Kärcheri püstine harja tüüpi tolmuimeja CV 38/2. Selle eriti lai töölaius võimaldab puhastada ka erinevat tüüpi suured pinnad – olgu selleks hotellid või restoranid, jaemüügipinnad või müügisalongid. Tänu masina kergele kaalule on sellega võimalik töötada väsimata ja kauem järjest, ning seadme integreeritud lisatarvikud muudavad servade ja niššide puhastamise mugavaks ja lihtsaks, samal ajal kui harja optiline reguleerimisfunktsioon võimaldab harja kõrgust vastavalt vaiba kiudude pikkusele täpselt reguleerida. Toitejuhtme kiirvahetussüsteem masina hooldamiseks, harja tööriistadeta vahetus ja ideaalselt käes istuv käepide näitavad masina head ergonoomikat. Spetsiaalselt välja töötatud patenteeritud eemaldussüsteem võimaldab äärmiselt rebenemiskindlaid fliisist tolmukotte vahetada peaaegu tolmuvabalt.
Omadused ja tulu
IndikaatortuliVisuaalne näidik harjarulli kõrguse reguleerimiseks. Rullhari reguleeritav erinevatele vaibakiudude pikkustele. Optimeeritud harjarulli kõrguse reguleerimine optimaalsete puhastustulemuste saavutamiseks.
Toitejuhtme kiirvahetussüsteemÜhendatav, väga lihtsalt vahetatav toitekaabel. Lihtne kiiresti vahetada ja ei nõua eelteadmisi. Säästab aega ja vähendab teeninduskulusid.
Paindlik puhastusvõimalusVeniva imemisvooliku lihtne ja kiire eemaldamine. Vajadusel ummistuste lihtne eemaldamine.
Harja vahetamine ilma tööriistadeta.
- Rullharja kiire vahetamine ilma tööriistadeta.
Ergonoomiline käepide sisse/välja lülitiga
- Mugavaks ja kasutajasõbralikuks käsitsemiseks.
- Sisse/välja lüliti integreerimine on veel üks ergonoomilisuse eelis.
- Võimaldab mugavat ja väsimatut tööd.
Seadmel paiknev lisatarvikute hoidik
- Klambrisüsteem imemisotsikute kindlaks hoiustamiseks.
- Pragudeotsik ja polstriotsik alati käepärast.
HEPA filter (valikuline)
- HEPA 13 filter on sertifitseeritud vastavalt testistandardile DIN EN 1822:2019.
- Väga kõrge eraldusaste 99,95%.
- Aerosoolid, viirused ja pisikud on peaaegu täielikult kinni püütud.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Töölaius (cm)
|38
|Vaakum (mbar/kPa)
|200 / 20
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|40
|Nimijõudlus (W)
|850
|Konteineri maht (l)
|5,5
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|12
|Helirõhutase (dB(A))
|65
|Harja mootori võimsus (W)
|150
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|8,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|11,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|370 x 390 x 1215
Scope of supply
- Pragude puhastamise otsik
- Polstriotsik
- Imemistoru, eemaldatav
- Laineline imemisvoolik
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Rullhari, standardne: 1 tk.
Seadmed
- Filtri oleku indikaator
- Pistikühendusega toitejuhe: Standard
- Reguleeritava kõrgusega käepide
Kasutusvaldkonnad
- Vaibad
- Ideaalne kasutada hotellide, toitlustusasutuste, jaemüügipindade puhastamiseks ja puhastusteenuste pakkumiseks
Lisatarvikud
