Välja töötatud vastamaks väga kõrgetele nõudmistele puhastustulemuste ja jõudluse osas: Kärcheri püstine harja tüüpi tolmuimeja CV 38/2. Selle eriti lai töölaius võimaldab puhastada ka erinevat tüüpi suured pinnad – olgu selleks hotellid või restoranid, jaemüügipinnad või müügisalongid. Tänu masina kergele kaalule on sellega võimalik töötada väsimata ja kauem järjest, ning seadme integreeritud lisatarvikud muudavad servade ja niššide puhastamise mugavaks ja lihtsaks, samal ajal kui harja optiline reguleerimisfunktsioon võimaldab harja kõrgust vastavalt vaiba kiudude pikkusele täpselt reguleerida. Toitejuhtme kiirvahetussüsteem masina hooldamiseks, harja tööriistadeta vahetus ja ideaalselt käes istuv käepide näitavad masina head ergonoomikat. Spetsiaalselt välja töötatud patenteeritud eemaldussüsteem võimaldab äärmiselt rebenemiskindlaid fliisist tolmukotte vahetada peaaegu tolmuvabalt.