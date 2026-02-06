Olgu tegemist jaekaubandusettevõtete, hotellide, toitlustusasutuste, kontorige, avalike hoonete või müügisalongidega: kõikjal, kus suuri vaipkattega kaetud alasid peab puhastama kiirelt ja efektiivselt, saate loota Kärcheri harja-tüüpi püstisele tolmuimejale CV 38/2 Adv, millel on eriti suur töölaius. Selle madal raskuskese ja ergonoomiline käepide tagavad seadme mugava käsitsemise ja võimaldavad töötada väsimatult. Otse seadmel hoiustatavad lisatarvikud laiendavad seadme kasutusvaldkonda, võimaldades kiiresti ja efektiivselt puhastada nii servad kui kitsad nišid, samad kui harja optiline seadistusfunktsioon võimaldab harja kõrguse seadistada täpselt vastavaks vaiba narmaste kõrgusega. Patenteeritud eemaldussüsteem võimaldab äärmiselt rebenemiskindlaid fliisist filtrikotte vahetada peaaegu tolmuvabalt. Nutika masina muudavad täiuslikuks ka teised ajasäästlikud omadused, näiteks harjade tööriistadeta vahetamine või äärmiselt paindliku toitejuhtme kiirvahetussüsteem, mida saab ilma igasuguste eelteadmisteta kasutada seadme hoolduse ajal.