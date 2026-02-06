Tolmuimeja CV 38/2 Adv
Võimas ja lihtsasti kasutatav harja-tüüpi püstine tolmuimeja CV 38/2 Adv. Suure jõudlusega masin, millel on integreeritud tarvikud, juhtmehoidik ja kiirvahetussüsteem toitejuhtme jaoks.
Olgu tegemist jaekaubandusettevõtete, hotellide, toitlustusasutuste, kontorige, avalike hoonete või müügisalongidega: kõikjal, kus suuri vaipkattega kaetud alasid peab puhastama kiirelt ja efektiivselt, saate loota Kärcheri harja-tüüpi püstisele tolmuimejale CV 38/2 Adv, millel on eriti suur töölaius. Selle madal raskuskese ja ergonoomiline käepide tagavad seadme mugava käsitsemise ja võimaldavad töötada väsimatult. Otse seadmel hoiustatavad lisatarvikud laiendavad seadme kasutusvaldkonda, võimaldades kiiresti ja efektiivselt puhastada nii servad kui kitsad nišid, samad kui harja optiline seadistusfunktsioon võimaldab harja kõrguse seadistada täpselt vastavaks vaiba narmaste kõrgusega. Patenteeritud eemaldussüsteem võimaldab äärmiselt rebenemiskindlaid fliisist filtrikotte vahetada peaaegu tolmuvabalt. Nutika masina muudavad täiuslikuks ka teised ajasäästlikud omadused, näiteks harjade tööriistadeta vahetamine või äärmiselt paindliku toitejuhtme kiirvahetussüsteem, mida saab ilma igasuguste eelteadmisteta kasutada seadme hoolduse ajal.
Omadused ja tulu
IndikaatortuliVisuaalne näidik harjarulli kõrguse reguleerimiseks. Rullhari reguleeritav erinevatele vaibakiudude pikkustele. Optimeeritud harjarulli kõrguse reguleerimine optimaalsete puhastustulemuste saavutamiseks.
Highflexi toitekaabli kiirvahetussüsteemEriti painduv, vastupidav ja kauakestev Highflex toitekaabel. Lihtne vahetada ja ei nõua eelteadmisi. Säästab aega ja vähendab teeninduskulusid.
Paindlik puhastusvõimalusVeniva imemisvooliku lihtne ja kiire eemaldamine. Vajadusel ummistuste lihtne eemaldamine.
Harja vahetamine ilma tööriistadeta.
- Rullharja kiire vahetamine ilma tööriistadeta.
- Säästab aega ja vähendab teeninduskulusid.
Ergonoomiline käepide sisse/välja lülitiga
- Mugavaks ja kasutajasõbralikuks käsitsemiseks.
- Sisse/välja lüliti integreerimine on veel üks ergonoomilisuse eelis.
- Võimaldab mugavat ja väsimatut tööd.
Seadmel paiknev lisatarvikute hoidik
- Klambrisüsteem imemisotsikute kindlaks hoiustamiseks.
- Pragudeotsik ja polstriotsik alati käepärast.
HEPA filter (valikuline)
- HEPA 13 filter on sertifitseeritud vastavalt testistandardile DIN EN 1822:2019.
- Väga kõrge eraldusaste 99,95%.
- Aerosoolid, viirused ja pisikud on peaaegu täielikult kinni püütud.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Töölaius (cm)
|38
|Vaakum (mbar/kPa)
|200 / 20
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|40
|Nimijõudlus (W)
|850
|Konteineri maht (l)
|5,5
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|12
|Helirõhutase (dB(A))
|65
|Harja mootori võimsus (W)
|150
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|8,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|12,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|370 x 390 x 1215
Scope of supply
- Pragude puhastamise otsik
- Polstriotsik
- Imemistoru, eemaldatav
- Laineline imemisvoolik
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Rullhari, standardne: 1 tk.
Seadmed
- Filtri oleku indikaator
- Pistikühendusega toitejuhe: Painduv
- Reguleeritava kõrgusega käepide
Kasutusvaldkonnad
- Vaibad
- Ideaalne kasutada hotellide, toitlustusasutuste, jaemüügipindade puhastamiseks ja puhastusteenuste pakkumiseks
