Tolmuimeja CV 48/2
Ergonoomiline püstine harja tüüpi tolmuimeja CV 48/2, millel on integreeritud lisatarvikud ja juhtmehoidikud, harja tööriistadeta vahetamine ja ajasäästlik toitejuhtme kiirvahetussüsteem. Suure jõudlusega.
Väga lihtne kasutada, standardvarustuses nutikad lisatarvikud, tänu suurele töölaiusele sobib ka suuremate pindade puhastamiseks: Kärcheri püstine harja tüüpi tolmuimejale CV 48/2 on integreeritud kõik, mida te vajate kiireks, tõhusaks ja õrnatoimeliseks puhastuseks. Tänu selle väiksele kaalule saab sellega töötada kaua järjest, ilma et kasutaja väsiks. Seadmele integreeritud lisatarvikud tagavad, et ka väikesed nišid ja servad saavad põhjalikult puhtaks. Nutikad lahendused nagu harja optiline reguleerimine vastavalt vaiba kiudude pikkusele ja rebenemiskindlate fliisist tolmukottide peaaegu tolmuvaba patenteeritud eemaldamissüsteem muudavad töö palju hõlpsamaks. Lisaks sellele kuulub masina CV 48/2 varustusse ka toitejuhtme kiirvahetussüsteem ja võimalus harja tööriistadeta vahetada. See võimas masin sobib paljudeks erinevateks puhastustoiminguteks, alates hotellidest ja restoranidest kuni jaekaupluste, avalike hoonete ja müügisalongideni välja.
Omadused ja tulu
IndikaatortuliIndikaatortuli näitab millal rullharja tuleb maksimaalsete puhastustulemuste tagamiseks reguleerida.
Toitejuhtme kiirvahetussüsteemToitejuhtme aja- ja kulusäästlik vahetamine ilma eelteadmisteta.
Paindlik puhastusvõimalusVenivat imemisvoolikut on lihtne eemaldada. See aitab kõrvaldada ummistused kiirelt ja vaevata.
Harja vahetamine ilma tööriistadeta.
- Rullharja kiire vahetamine ilma tööriistadeta.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Töölaius (cm)
|48
|Vaakum (mbar/kPa)
|200 / 20
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|40
|Nimijõudlus (W)
|850
|Konteineri maht (l)
|5,5
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|12
|Helirõhutase (dB(A))
|65
|Harja mootori võimsus (W)
|150
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|9,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|13,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|370 x 485 x 1215
Scope of supply
- Pragude puhastamise otsik
- Polstriotsik
- Imemistoru, eemaldatav
- Laineline imemisvoolik
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Rullhari, standardne: 1 tk.
Seadmed
- Filtri oleku indikaator
- Pistikühendusega toitejuhe: Standard
- Käepide
- Reguleeritava kõrgusega käepide
Videos
Lisatarvikud
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