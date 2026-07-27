Väga lihtne kasutada, standardvarustuses nutikad lisatarvikud, tänu suurele töölaiusele sobib ka suuremate pindade puhastamiseks: Kärcheri püstine harja tüüpi tolmuimejale CV 48/2 on integreeritud kõik, mida te vajate kiireks, tõhusaks ja õrnatoimeliseks puhastuseks. Tänu selle väiksele kaalule saab sellega töötada kaua järjest, ilma et kasutaja väsiks. Seadmele integreeritud lisatarvikud tagavad, et ka väikesed nišid ja servad saavad põhjalikult puhtaks. Nutikad lahendused nagu harja optiline reguleerimine vastavalt vaiba kiudude pikkusele ja rebenemiskindlate fliisist tolmukottide peaaegu tolmuvaba patenteeritud eemaldamissüsteem muudavad töö palju hõlpsamaks. Lisaks sellele kuulub masina CV 48/2 varustusse ka toitejuhtme kiirvahetussüsteem ja võimalus harja tööriistadeta vahetada. See võimas masin sobib paljudeks erinevateks puhastustoiminguteks, alates hotellidest ja restoranidest kuni jaekaupluste, avalike hoonete ja müügisalongideni välja.