Kärcheri püstise harja tüüpi tolmuimejaga CV 48/2 Adv olete valmis intensiivseteks puhastustöödeks jaekaubanduses, hotellides ja restoranides, kontorites, avalikes hoonetes ja müügisalongides. Masina eriti suur töölaius muudab võimalikuks ka suurte pindade tõhus ja kiire puhastus. Otse masinale integreeritud lisatarvikud tagavad, et masinaga saab hõlpsasti puhastada ka servad ja väikesed nišid, samas kui harja optiline reguleerimisfunktsioon võimaldab harja kõrgust vastavalt vaiba kiudude pikkusele täpselt reguleerida. Nutikad lahendused nagu kulumiskindla ja äärmiselt painduva toitejuhtme kiirvahetussüsteem, harja tööriistadeta vahetamine ja äärmiselt rebenemiskindlate fliisist tolmukottide peaaegu tolmuvaba patenteeritud eemaldamissüsteem näitavad selle väga lihtsasti kasutatava masina suurt kasutajasõbralikkust. Mudel CV 48/2 Adv üllatab ka oma ergonoomiliste omadustega. Näiteks soodustab masina väike kaal pikki tööintervalle, ilma et kasutaja liigselt väsiks.