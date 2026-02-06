Tolmuimeja CV 48/2 Adv
Kärcheri harja tüüpi püstine tolmuimeja CV 48/2 Adv avaldab muljet oma äärmiselt hea hinna-jõudluse suhte, suurepärase ergonoomika, lihtsa tööpõhimõtte ja suure jõudlusega.
Kärcheri püstise harja tüüpi tolmuimejaga CV 48/2 Adv olete valmis intensiivseteks puhastustöödeks jaekaubanduses, hotellides ja restoranides, kontorites, avalikes hoonetes ja müügisalongides. Masina eriti suur töölaius muudab võimalikuks ka suurte pindade tõhus ja kiire puhastus. Otse masinale integreeritud lisatarvikud tagavad, et masinaga saab hõlpsasti puhastada ka servad ja väikesed nišid, samas kui harja optiline reguleerimisfunktsioon võimaldab harja kõrgust vastavalt vaiba kiudude pikkusele täpselt reguleerida. Nutikad lahendused nagu kulumiskindla ja äärmiselt painduva toitejuhtme kiirvahetussüsteem, harja tööriistadeta vahetamine ja äärmiselt rebenemiskindlate fliisist tolmukottide peaaegu tolmuvaba patenteeritud eemaldamissüsteem näitavad selle väga lihtsasti kasutatava masina suurt kasutajasõbralikkust. Mudel CV 48/2 Adv üllatab ka oma ergonoomiliste omadustega. Näiteks soodustab masina väike kaal pikki tööintervalle, ilma et kasutaja liigselt väsiks.
Omadused ja tulu
IndikaatortuliVisuaalne näidik harjarulli kõrguse reguleerimiseks. Rullhari reguleeritav erinevatele vaibakiudude pikkustele. Optimeeritud harjarulli kõrguse reguleerimine optimaalsete puhastustulemuste saavutamiseks.
Highflexi toitekaabli kiirvahetussüsteemEriti painduv, vastupidav ja kauakestev Highflex toitekaabel. Lihtne vahetada ja ei nõua eelteadmisi. Säästab aega ja vähendab teeninduskulusid.
Paindlik puhastusvõimalusVenivat imemisvoolikut on lihtne eemaldada. See aitab kõrvaldada ummistused kiirelt ja vaevata.
Harja vahetamine ilma tööriistadeta.
- Rullharja kiire vahetamine ilma tööriistadeta.
- Säästab aega ja vähendab teeninduskulusid.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Töölaius (cm)
|48
|Vaakum (mbar/kPa)
|200 / 20
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|40
|Nimijõudlus (W)
|850
|Konteineri maht (l)
|5,5
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|12
|Helirõhutase (dB(A))
|65
|Harja mootori võimsus (W)
|150
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|9,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|13,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|370 x 485 x 1215
Scope of supply
- Pragude puhastamise otsik
- Polstriotsik
- Imemistoru, eemaldatav
- Laineline imemisvoolik
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Rullhari, standardne: 1 tk.
Seadmed
- Filtri oleku indikaator
- Pistikühendusega toitejuhe: Painduv
- Käepide
- Reguleeritava kõrgusega käepide
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Vaibad
- Ideaalne kasutada hotellide, toitlustusasutuste, jaemüügipindade puhastamiseks ja puhastusteenuste pakkumiseks
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.