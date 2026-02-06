Tolmuimeja CV 60/1 RS Bp Pack
Omadused ja tulu
Eriti pika voolikuka imemistoru
Kompaktne disain
- Väga hea manööverdusvõime.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|36
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Töölaius (mm)
|600
|Vaakum (kPa/mbar)
|11,7 / 117
|Õhuvoolu hulk (l/h)
|33,98
|Nimijõudlus (W)
|1620
|Standardne nimilaius ( )
|ID 32
|Helirõhutase (dB(A))
|68
|Harja mootori võimsus (W)
|373
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|187
|Kaal, sh pakend (kg)
|323,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1241 x 787 x 1316
Scope of supply
- Pragude puhastamise otsik
- Imemistoru, eemaldatav
- Filtrikottide kogus: 5 tk.
- Rullhari, standardne: 2 tk.
Seadmed
- Kaitseklass: II
- HEPA filtri tüüp: HEPA 13 filter
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
Lisatarvikud
