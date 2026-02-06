Tolmuimeja CV 60/1 RS Bp Pack

Omadused ja tulu
Eriti pika voolikuka imemistoru
Kompaktne disain
  • Väga hea manööverdusvõime.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pinge (V) 36
Sagedus (Hz) 50 / 60
Töölaius (mm) 600
Vaakum (kPa/mbar) 11,7 / 117
Õhuvoolu hulk (l/h) 33,98
Nimijõudlus (W) 1620
Standardne nimilaius ( ) ID 32
Helirõhutase (dB(A)) 68
Harja mootori võimsus (W) 373
Värvus Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 187
Kaal, sh pakend (kg) 323,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1241 x 787 x 1316

Scope of supply

  • Pragude puhastamise otsik
  • Imemistoru, eemaldatav
  • Filtrikottide kogus: 5 tk.
  • Rullhari, standardne: 2 tk.

Seadmed

  • Kaitseklass: II
  • HEPA filtri tüüp: HEPA 13 filter
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Kõvakattega põrandad
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.